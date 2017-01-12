Фото: Вячеслав Мельников

Кина больше не будет! Старейший кинотеатр Барнаула – "Родина" – с более чем 75-летней историей перестал принимать посетителей. Последние сеансы состоялись в среду, 11 января. Поводом для закрытия стало не обрушение крыши от накопившегося снега и не новая реконструкция (что было бы неплохо). Вопрос лежит исключительно в экономической плоскости: нынешнему арендатору в лице сети "Киномир" надоело нести убытки, потому что важнейшее из искусств без фудкортов, шопинга и торговых центров барнаульцев не интересует.

Последний сеанс

Разговоры о закрытии старейшего и для многих любимого кинотеатра города не были неожиданностью. Еще в 2016 году стало известно, что "Родина" не приносит владельцам "Киномира" прибыли и они собираются закрыть его, но после проведения Года российского кино. Сейчас все оборудование будет отправлено на склады, а сам "Киномир" 14 февраля намерен открыть первый свой мультиплекс за пределами Алтайского края. Двери для зрителей распахнет кинотеатр, расположенный в Новосибирском Академгородке, в торговом центре "Эдем". Получается, что в Барнауле остается только один кинотеатр, не расположенный в стенах торгового центра. Однако за судьбу "Мира" не стоит переживать. В конце концов, именно в самом большом зале города идут все главные премьеры, поэтому залы там никогда не будут пусты. Неслучайно руководство "Киномира" осенью провело там косметический ремонт, обновив оборудование и экраны.

Кино без фудкорта

Кинотеатр "Родина", который открылся 5 ноября 1941 года в столице Алтайского края лентами "Ленин в 1918 году" и "Волочаевские дни", встретил свое закрытие "Кредом убийцы", пятыми "Елками" и "Викингом". Не самые лучшие фильмы, чтобы печально встретить свою смерть, но известно, что репертуар "Родины" отличался от других кинотеатров. Именно здесь показывали авторское и фестивальное кино из программы Каннского и Венецианского кинофестивалей. В разные годы в стенах "красного", "синего" и малого залов шли новые ленты Алексея Германа, Романа Полански, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Пола Томаса Андерсона, Пак Чхан Ука и других постановщиков. Причем цены были довольно демократичными, а некоторые картины вообще демонстрировались на оригинальном языке с субтитрами.

Печально, но, как показала практика, это было интересно лишь немногим любителям кино. Остальные же предпочли масскульт и другие залы "Киномира". В закрытии "Родины" в Барнауле, прежде всего, вина самих нас, в отсутствии желания смотреть альтернативное кино. Например, в соседнем Новосибирске есть знаменитый кинотеатр "Победа", где всего в четырех залах одновременно показывают современные голливудские фильмы, классику мирового кино и хиты фестивалей. И всегда аншлаги. Всегда. Перед Новым годом в "Победе", например, показывали на большом экране трилогию "Властелин колец" Питера Джексона, а также лучшие картины финского мастера Аки Каурисмяки. На то и другое билеты были раскуплены моментально. Получается, что Барнаул даже в самом массовом из искусств не готов соответствовать статусу культурной столицы юго-запада Сибири. Печально, что с закрытием "Родины" возможность смотреть фестивальное кино у барнаульцев может исчезнуть полностью. Трудно представить, что сеансы "Молчания" Мартина Скорсезе, которое будет демонстрироваться исключительно на оригинальном языке, будут идти в ТРЦ "Арена" или "Огнях".

Планы на будущее

Для Барнаула кинотеатр "Родина" имеет не меньшую историческую ценность, чем какая-нибудь лестница в Нагорном парке. Впрочем, городским любителям кино и синефилам не удастся забрать себе на память кусочек здания, которое временно будет пустовать и жить без кинопросмотров. Ожидается, что в здание нынешнего кинотеатра "Родина" к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно. Этот вариант, как уверяет руководство города и самого планетария, устраивает обе стороны. Якобы технические параметры позволят разместить там интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.

Все эти планы пока туманны. Как и то, что откроется в здании "Родины" после окончательного выселения "Киномира". В Барнауле уже были печальные случаи, когда некоторые старинные кинотеатры превращались в торговые площади или вовсе были снесены.

Отличную идею по поводу дальнейшей судьбы "Родины" выдвинул архитектор Александр Деринг, который приложил свою руку к реконструкции здания кинотеатра в 2005 году. По его словам, "Родина" строилась народным способом нашими дедами для нас.

"В нем прошли главные премьеры российского кинематографа, на его сцене побывали почти все звезды советского кино. В 2000-е сеть "Киномир" привела это здание в порядок, и мы должны быть благодарны этим бизнесменам за смелость и любовь к своему городу. Вложения были огромными. Но теперь нам нельзя допустить, чтобы он исчез как кинотеатр. Давайте попросим власти города и края взять его на баланс как важный культурный объект. Он, кстати, в собственности города и просто в долгосрочной аренде у "Киномира". Бизнес есть бизнес, и если он не приносит прибыль, то его нужно переформатировать в Киноцентр с функцией киномузея, возможно, филиала музея "Город", – написал Деринг.

Впрочем, идея идеей, а вот захочет ли зритель посещать этот условный городской музей кино и смотреть, например, там классику мирового кино — вопрос вопросов. Каждый, кто в последние дни возмущался тем, что "Киномир" закрывает "Родину", мог это легко исправить. Для этого и нужно было просто купить билетик в кино.