Британский трансгендер Хейден Кросс стал первым беременным мужчиной в стране. Ранее подобное "чудо" случалось с американским трансгендером Кэйденом Коулманом. Для Британии это пока единичный случай.

Как сообщает Life.ru, Хейден в данный момент пока еще только находится в процессе смены пола с женского на мужской, но при этом уже три года живет по паспорту мужчины. Прежде, чем окончательно им стать, он решил испытать все прелести материнства, нашел донора спермы через Facebook и забеременел, пока это технически возможно.

Сейчас Хейден Кросс находится на четвертом месяце беременности. После рождения ребенка британец планирует завершить начатое и стать для чада не мамой, а папой, но скрывать смену пола он не намерен и собирается рассказать сыну или дочке о том, что ранее был женщиной.