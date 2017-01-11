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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики.
В ходе пленарного заседания Госдумы коммунист обратился к собравшимся со словами о том, что "хватит издеваться" над ДНР и ЛНР.
"Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними", – цитирует Зюганова РИА Новости.
Отметим, что в федеральном парламенте уже высказывались идеи о необходимости официального признания Россией данных территориальных образований.
Комментарии
Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. ++++++++++++++ Ну, раз сейчас не приняли , значит и бурных аплодисментов не было. * ещё один пиарщик ,прекрасно понимающий бесперспективность этой затеи ,уже и так все ждать устали когда Трамп санкции отменит , да и "моржевать"(закаляться) порядком надоело - кошелёк Резервного фонда стремительно пустеет. Но ЗЮ надо дополнительных- бонусом к прежним.
Притомил ты уже со своим Трампом..Как без поганого ведра, ей-богу
казаху! согласен! верно заметили!+100500!
дед ,сегодня на ресурсе было выложено пять веток про "пиндосию" ,которая с некоторых пор ,перестала так называться в ваших постах . В каждой из них упоминался Трамп. Вопрос : вы разуважали друга Дональда или чувство собственного недостоинства не позволило вам написать в редакцию ,что хватит писать про Трампа !? *вертитесь как вошь на гребешке,право.
Поддержите лучше папу ЗЮ - он ваши чаяния отстаивает,как никак.
кошелёк Резервного фонда стремительно пустеет. ---------------------- Тает! При чем стремительно. Плюс в кери трейд Путины играют. В 1998 г папаша Путина Борька Ельцин играл и доигрался! Только тогда было чем импортзамещать - пусть хреновенькое, но свое было, а нынче нечем замещать то! Все импортзамещение, о чем Путин глаголил накрылось медным тазом.
"Боливар не вынесет двоих" Одних нахлебников 3-й год содержим, что "денег нет, но вы держитесь". Ещё и этих на шею посадить. Так никакого импортозамещения не хватит!
Санек! это ты на банкфаксе содержишь всех, там тебе верят братья по разуму! а тут тебе цену люди уже давно сложили, мелкий жулег, не платящий налогов и кичащийся этим обстоятельством! ха-ха!
Анвладу! вот молитесь чтобы медленно таяло, уберут Путина и кирдык придет вашему кулацкому хозяйству, подерибанят наемники! ха-ха!
калибру! вы даже казаха умудрились достать, чо там про остальных глаголить, угомонитесь уже, давайте в люлю, труженик невидимого фронта! ха-ха!
дед , вы знакомы с казахом ? * вы уж определитесь к утру когда вставать будете-то ли крестик снимите,то ли штаны наденьте. * а мнение этого комментатора мне глубоко фиолетово - он такой же слабак,как и вы по части аргументированных ответов.
Наше "кулацкое" хозяйство Старый, держится не благодаря "великому" Путину, а вопреки.
Дядя Зю, видимо, приболел..
Казимир. "Аргументированные" ответы оппонентов обычно сводятся к Ха-Ха (в лучшем случае), но чаще всего к банальному переходу на личности ))
Ким,окроина,наш главный оргумнет,хе,хе,хе! По сабжу-давно пора,надо признать и поставить навейшее вооружение и моцить оркофашистов по полной программе!
Убивать славян? Фуганок, Боярку с утра где купить умудрился??))
Ким,а разве славяне не могут быть фашистами,а братан?
Могут. Я даже могу пальцем показать, кто именно. На этом ресурсе. Догадаешься, надеюсь
Kim Vlab Pu,не?
Я знал, что ты не справиться с такой простой задачкой)) Пс - это именно те, кто предлагают с помощью "новейшего вооружения мочить граждан другой страны". Тебе, бураку, не страшно от своих желаний ?( в момент просветления от Боярки)
Кимушка,ты явно не русский! В каком месте моего поста,ваши лупалы углядели призыв убивать граждан другой страны? А у фашизма,любезный, нет национальности,на досуге почитай материалы Нюркберского процесса,хе,хе,хе!