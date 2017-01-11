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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, которые инициировали американские сенаторы, могут нанести ущерб не только отношениям страны с Россией, но и навредить глобальной экономике. Об этом пишет газета "Известия".
Также Песков отметил, что этот шаг может навредить и России. Между тем представитель Кремля подчеркнул, что экономика России и ее энергосектор за последние два года доказали, что "достаточно уверенно стоят на ногах".
Кроме этого, пресс-секретарь выразил надежду, что в Америке смогут "более трезво взглянуть на ситуацию".
Комментарии
Глобальной экономике, как и российской впрочем, ущерб наносят не антироссийские санкции, а деньги от денег. А деньги должны быть не от денег, а от труда.
Бывший глава Exxon, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает Россию "опасной" для США, но не проявляющей непредсказуемости в отстаивании своих интересов. Об этом он заявил на слушаниях в сенатском комитете по международным делам, передает CBS News. "Мы... должны прояснить наши отношения с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но она не является непредсказуемой в отстаивании своих собственных интересов. Она вторглась на Украину, в том числе захватила Крым и поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны. Наши союзники по НАТО по праву встревожены укреплением России", - заявил Тиллерсон. Он сказал, что США попытаются найти общий язык с российскими властями, но в то же время привлечь к ответственности за их действия.(с) +++++++++++++ ПО-моему ,трампоскакунам пора снова переходить на "Танец с саблями" Арама Хачатуряна, а главному организатору этих скачек на нашем ресурсе ,босе, лазить по веткам ,собирая свои "позитиФФы" в мешок из под сахара.
Чё-та усатая навка за глобальную экономику печётся. наверное. отечественной уже совсем не стало...
Усатая навка... надо же такое придумать
не мое. ранее кто-то сказал...)
а главному организатору этих скачек на нашем ресурсе ,босе, лазить по веткам ,собирая свои "позитиФФы" в мешок из под сахара. -------------- Трамп из друга плавно переходит в партнеры. Обычный сценарий отношений России и США при смене американских президентов последние 16 лет.
А ради уважения к партнёру ,Трамп собрался строить корабли и лодки дополнительно,увеличивать мощь и боеспособность своей армии,тем самым провоцируя на гонку вооружений , чем,собственно, и Рейган занимался.
Ан Влад 23:12. Интересно, как быстро Кремль присвоит Трампу уровень "Чмо"?) Могу поспорить на 3 литра сока с любым, что это произойдёт весьма скоро, снег ещё не растает
Неудачников-нищебродов,тема задела за живое!
Фуганок, ты слишком толстой и банален в своих испражнениях)) Марш на Донбасс, замещать матаролу!!
Кимушка,на хрена мне война? Окрофашистов как белок,стреляет моя жена,кмс по биатлону,да брат двоюродный,забросивши шахту,капитан войск ДНР! Каждому из них даю по сотке тыров в месяц,хе,хе,хе,нищеброды!
Kim Vlad Pu - еще один клон СашОКов и Пашей.
Скучно.
Kim Vlad Pu зарегистрированный 12 января 2017 г. 04:47 Не суть важно когда, главное что это случится. Все американские друзья Путина прошли этот путь: друг-партнер-чмо.
12.01.2017 08:39 Ru.бaнок
Все уже давно в курсе, что те, кто с твоей женой "пообщался", максимум через неделю идут к венерологу, залечивать раны телесные.
An Vlad зарегистрированный 08:50
Че-то ты скурвился до Казимира. В секретари к нему записался?