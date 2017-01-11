Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил работников прокуратуры следить за соблюдением прав людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры. Выступление Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

"Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь и иные права должны безусловно соблюдаться", – отметил глава государства.

Также Владимир Путин призвал работников этого ведомства особенно контролировать соблюдение трудового и социального законодательства, защищать "добросовестный, честный, прозрачный бизнес" от необоснованных проверок. Кроме этого, он попросил прокуроров помогать в борьбе с коррупцией.