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Преданная собака спасла жизнь в новогоднюю ночь своему хозяину в штате Мичиган (США), пишут "Вести.Ru".

Инцидент произошел вечером 31 декабря. Мужчина по имени Боб вышел во двор своего дома, чтобы нарубить дров. Внезапно он поскользнулся и упал. Оказалось, что он сломал шейные позвонки. Мужчина начал звать на помощь соседей, но никто не услышал его. К нему на помощь пришла только его собака породы ретривер по кличке Келси.

Она отогревала хозяина, который оказался полностью обездвижен. Собака периодически выла и громко лаяла. Но соседи пришли на помощь только через 20 часов. Все это время собака облизывала хозяину руки и лицо, чтобы он не замерз. И только благодаря этому Боб даже не получил обморожений.

Позже Боб был госпитализирован, ему сделали операцию. Сейчас он может снова шевелить руками и ногами.