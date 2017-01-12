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Первичное жилье подешевело в Барнауле за 2016 год на 4,3%, сообщает портал "Мир квартир".

Издание провело исследование в 58 городах России и пришло к выводу, что в среднем в данных населенных пунктах стоимость квадрата в новостройках снизилась на 1,7% и составила 52 203 рубля.

Барнаул расположился в рейтинге средних цен за квадратный метр в "первичке" на 41-й позиции.

При этом средняя цена новой квартиры в краевой столице определяется суммой 2 249 274 рубля. В данном случае годовое падение составило 7,8%.

Всего в 58 крупных городах России цена на квадратный метр в новостройках увеличилась только в 18 населенных пунктах. Лидером по удорожанию первичного жилья оказался город Сочи.

За прошедший год квадратный метр новостроек в городе-курорте подрос на 13,3%, а средняя стоимость квартиры – на 15,2%.

Отмечается, что после введения экономических санкций сочинский рынок недвижимости превратился в один из самых привлекательных в стране. Также заметно выросла цена на квадратные метры в Архангельске (+12,3%), Кемерово (+11,7), Казани (+8,9%) и Магнитогорске (+7,6%).

Самое же заметное падение цен зафиксировано в Оренбурге (–15,2%), Краснодаре (–12,5%), Нижнем Тагиле (–11,1%), Тюмени (–10,5%) и Саранске (–9,5%).

