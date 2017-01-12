Фото: roscosmos.ru

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-04" упал в декабре минувшего года из-за вскрытия бака третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В сообщении сказано, что наиболее вероятной причиной аварии, как установили члены аварийной комиссии, стало "вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя".

Подчеркивается, что насос окислителя, возможно, загорелся из-за того, что в его полость насоса попали посторонние частицы, или из-за нарушения технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, который имел производственный характер, проявился во время полета.

Напомним, грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной местностью в Туве. Большинство осколков корабля сгорели в атмосфере, оставшиеся упали к западу от Кызыла. Согласно данным телеметрии, космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", а затем вышел из штатного режима и разрушился.

ТАСС со ссылкой на Роскосмос пишет, что в скором времени будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли для обеспечения безопасного запуска "Прогресса МС-05". Ранее госкорпорация сообщила, что запуск грузовика переносится со 2 на 21 февраля. При этом не уточнялось, какую модификацию используют для запуска "Прогресса" – "Союз У", которая потерпела аварию в декабре, или "Союз-2".