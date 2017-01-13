Фото: linkis.com
Пользователи сети разместили на сайте Change.org петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя с пассажиром иномарки, которые не пропускали машину скорой помощи к умирающему пациенту в Петропавловске-Камчатском.
Напомним, ранее появилась информация, что водитель иномарки отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову бригаде скорой помощи, а пассажир машины и вовсе начал угрожать врачам. Медики вызвали наряд ГИБДД, однако хулиганы успели скрыться до приезда полицейских. В итоге 21-летний пациент умер, а прибывшие на 10 минут позже врачи лишь констатировали его смерть.
"Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе", — заявляет автор петиции.
Он просит генерального прокурора и главу СК взять под личный контроль расследование инцидента и максимально наказать виновных.
Автор обращения попросил привлечь женщину-водителя к ответственности с реальным сроком, а ее пассажира – как соучастника преступления. "В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека", — написал интернет-пользователь.
На момент написания публикации петицию подписали уже свыше девяти тысяч человек.
РИА Новости со ссылкой на источник добавляет, что за рулем легкового автомобиля находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, работающая в избиркоме Петропавловска-Камчатского.
Комментарии
Так накажут же! Не беспокойтесь! Штраф 500 руб, как за оторванный брызговик.
Божий суд их накажет, на земле им все с рук сойдет, к сожалению...
Де юре только штраф светит, де факто - общественное порицание, возможное увольнение с работы и мучение совестью до конца дней, если она есть.
посмотрела видео... можно было там разъехаться... просто встретились два барана....
А когда чиновников будут наказывать за бездействие и нарушение федеральных законов,одного даже повысили стал главой района.
Виновна так же, как Олег Щербинский в смерти Евдокимова
По правилам дорожного движения, водитель встречки обязан пропустить скорую помощь включившую сирену, сирена была показана на видео. Более того эта кровожадная парочка была предупреждена в рупор о необходимости уступить место, на что женщина за рулём пренебрежительно указала объезд. Наказание за это пустячное....но сделать его надо обязательно, а родственникам умершего юноши можно плюнуть этой парочке в их ехидные рожи.
13.01.2017 14:49 - гость - ты права купила чтоли?
Водитель скорой тупо быканул. Непрофессионально использовал спецсигнал. Медики прокосячились и подняли бучу.
14:49 К тебе бы скорая не успела, овца!