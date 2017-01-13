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Новости

Трансляцию заседания конгресса США прервали передачей RT

, ИА "Амител"
Ранее этот же американский телеканал показал отрезок послания Путина российскому парламенту

Фото: inosmi.ru

Зрители американского канала C-SPAN, транслирующего выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотрели передачу российского RT. Телеканал назвал это "проблемой маршрутизации", передает РИА Новости.

На сайте ресурса размещен ролик, на котором видно, что трансляция заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей конгресса США неожиданно прерывается программой Russia Today.

В официальном Twitter C-SPAN сказано: "Это проблема маршрутизации, мы работаем над устранением данной проблемы".

Подчеркивается, что передача российского канала прервала выступление члена палаты представителей Максин Уотерс от Калифорнии. Отмечается, что она безуспешно пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах американского президента и победы республиканца Дональда Трампа, ссылаясь на российское вмешательство.

Напомним, что в начале декабря минувшего года этот же американский телеканал в ожидании начала митинга сторонников Трампа в Огайо пустил в эфир в сети получасовой отрезок послания главы государства Владимира Путина российскому парламенту, что вызвало немало вопросов. Обычно в подобных случаях на экране лишь появляется надпись, оповещающая, что "Программа скоро начнется".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.01.2017 16:57
Гонец из Пензы

шо? неужели опять длинная рука москвы?

0  0
13.01.2017 17:01
- гость -

АмерикаНаш, зелёные, вежливые люди уже покупают камуфляж с военторге.

0  0
13.01.2017 17:02
- гость -

А не перестанете русофобить, запустим по всем каналам Дом-2!

6  0
13.01.2017 17:25
- гость -

под сталом

0  0
13.01.2017 17:37
- гость -

Работают наши люди.

0  0
13.01.2017 17:47
- гость -

Кремль вцепился железной хваткой в яйца Трампа.

0  0
13.01.2017 17:55
- гость -

Я,Я,я знаю, это Путин виноват. И Дрезден он, и Хиросима.

0  0
13.01.2017 17:55
- гость -

Я,Я,я знаю, это Путин виноват. И Дрезден он, и Хиросима.

0  0
13.01.2017 18:57
Doka

Может не ошибка, просто попугивают, настроение меняют...

0  0
13.01.2017 19:58
NiGHT

это не мы, нас подставили

0  0
13.01.2017 22:19
Сумрачный гений

Походу внутри США есть силы помимо демократов и Трампа готовые дрючить мозг рядовым американцам, провоцируя скандалы. В связи с закрытием кинотеатра Родина, запасаемся попкорном (или семками) и смотрим прямые включения треша из Америки. Обещаю, ближайшее время там будет весело

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