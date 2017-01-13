Фото: inosmi.ru
Зрители американского канала C-SPAN, транслирующего выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотрели передачу российского RT. Телеканал назвал это "проблемой маршрутизации", передает РИА Новости.
На сайте ресурса размещен ролик, на котором видно, что трансляция заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей конгресса США неожиданно прерывается программой Russia Today.
В официальном Twitter C-SPAN сказано: "Это проблема маршрутизации, мы работаем над устранением данной проблемы".
Подчеркивается, что передача российского канала прервала выступление члена палаты представителей Максин Уотерс от Калифорнии. Отмечается, что она безуспешно пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах американского президента и победы республиканца Дональда Трампа, ссылаясь на российское вмешательство.
Напомним, что в начале декабря минувшего года этот же американский телеканал в ожидании начала митинга сторонников Трампа в Огайо пустил в эфир в сети получасовой отрезок послания главы государства Владимира Путина российскому парламенту, что вызвало немало вопросов. Обычно в подобных случаях на экране лишь появляется надпись, оповещающая, что "Программа скоро начнется".
Комментарии
шо? неужели опять длинная рука москвы?
АмерикаНаш, зелёные, вежливые люди уже покупают камуфляж с военторге.
А не перестанете русофобить, запустим по всем каналам Дом-2!
под сталом
Работают наши люди.
Кремль вцепился железной хваткой в яйца Трампа.
Я,Я,я знаю, это Путин виноват. И Дрезден он, и Хиросима.
Я,Я,я знаю, это Путин виноват. И Дрезден он, и Хиросима.
Может не ошибка, просто попугивают, настроение меняют...
это не мы, нас подставили
Походу внутри США есть силы помимо демократов и Трампа готовые дрючить мозг рядовым американцам, провоцируя скандалы. В связи с закрытием кинотеатра Родина, запасаемся попкорном (или семками) и смотрим прямые включения треша из Америки. Обещаю, ближайшее время там будет весело