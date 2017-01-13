Фото: inosmi.ru

Зрители американского канала C-SPAN, транслирующего выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотрели передачу российского RT. Телеканал назвал это "проблемой маршрутизации", передает РИА Новости.

На сайте ресурса размещен ролик, на котором видно, что трансляция заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей конгресса США неожиданно прерывается программой Russia Today.

В официальном Twitter C-SPAN сказано: "Это проблема маршрутизации, мы работаем над устранением данной проблемы".

Подчеркивается, что передача российского канала прервала выступление члена палаты представителей Максин Уотерс от Калифорнии. Отмечается, что она безуспешно пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах американского президента и победы республиканца Дональда Трампа, ссылаясь на российское вмешательство.

Напомним, что в начале декабря минувшего года этот же американский телеканал в ожидании начала митинга сторонников Трампа в Огайо пустил в эфир в сети получасовой отрезок послания главы государства Владимира Путина российскому парламенту, что вызвало немало вопросов. Обычно в подобных случаях на экране лишь появляется надпись, оповещающая, что "Программа скоро начнется".