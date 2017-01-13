Фото: youtube.com
В Мариинской больнице Санкт-Петербурга врач попросил истекающего кровью пациента с ножевым ранением "подождать". Происходящее снял на видео друг пострадавшего, пишет телеканал "360".
Другой друг раненого на повышенных тонах требовал немедленно оказать помощь пострадавшему, однако в ответ врач заявил: "Ругаться будешь дома, понятно? Рот закрыли и спокойно присели". Также к сотруднику медицинского учреждения подошла коллега и спросила: "Ножевое, что ли?"
На видео также снят отрывок, когда попросивший подождать врач попытался отобрать телефон. По словам автора ролика, потом врач "никого не звал, а стоял, беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью". "Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят", – цитирует его телеканал.
Друг пострадавшего рассказал, что мужчина получил ранение в ходе конфликта на улице. У него было проникающее ножевое ранение в живот, в результате которого задета почка. Подчеркивается, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в данный момент задержан.
В то же время пресс-секретарь больницы Марина Хитаришвили опровергла информацию о неоказании помощи мужчине, добавляет "360". По ее словам, причиной возникшего конфликта стало то, что пациента доставила не бригада скорой помощи, а его друзья.
Хитаришвили отметила, что в случае попадания в больницу на скорой врачи больницы знают, какой пациент к ним едет и его ждут. "Когда пациент попадает самотеком, о нем никто ничего не знает. Необходимо время, чтобы пришел врач нужного профиля. Никто не знает, откуда взялся пациент", – приводит ее слова телеканал. Также она объяснила, что доставка раненого самотеком является "форс-мажорной ситуацией" для больницы.
Пресс-секретарь отметила, что пациента доставили около 10:30, а спустя 10 минут он уже находился в реанимации, ему ставили наркоз. "То есть уже через 10 минут ему стали оказывать всю необходимую помощь. Это не попало на видео. Это было уже не так интересно тем людям, которые пришли и хамили врачам", – цитирует ее "360".
Хитаришвили назвала поведение друзей раненого не совсем корректным и отметила, что им нужно было спокойно найти врача, а не хамить и оскорблять персонал больницы. Также, по ее словам, медицинское сообщество не увидело в произошедшем некорректного поведения со стороны врачей. Отмечается, что сейчас пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, однако медики отмечают положительную динамику.
Комментарии
иногда просьбы о том что бы поторопились только замедляют решение проблемы
Наглядный пример скотского отношения врача к пострадавшему, а сопровождающих пострадавшего к врачу, обычное дело, всем всё по---.
в такой ситуации проще скорую (где этого ждут) на себя вызвать, а не тащить Друга чёрт знает куда - где этого не ждут
офигеть
- гость - 13 января 2017 г. 17:30
Ага, проще. И преградит такой скорой путь какая-нибудь очередная ТП на иномарке, и все, - нет человечка... Ушоль.
В свете последних событий на Дальнем Востоке сейчас требуется новость, которая будет порочить врачей. Вот, пожалуйста!
Мне как-то стало плохо на отдыхе. Попала в больничку в небольшой деревушке. Я лежала со страшной болью, а врач с полицейским ржали в кабинете над смешной историей полупьяного пострадавшего. Мне больше всего понравилась фраза медика: занесите вон ту, а то поди ноги протянет. Ждала я минут 5. Но это очень долго, когда тебе плохо. И да. Мы тоже приехали сами.
Вызывайте Скорую, просто - вызывайте.
Наглядный пример скотского отношения сопровождающих пострадавшего к мед.персоналу, мешающих своими агрессивными действиями работе персонала! Сколько уже разговоров было по поводу уголовной ответственности в ответ на любые проявления агрессии по отношению к врачам(будь то физические, будь то словесные). Этот же лысый овце.б отделался штрафом в 500 рублей. Т.е. если Вам захотелось вдруг громко выругаться и не жалко 500 рублей, добро пожаловать в любое приемное отделение городской больницы!