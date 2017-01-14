Оптимальную разницу в возрасте между будущими супругами для счастливого и крепкого брака определили ученые из США, сообщает vistanews.

Согласно исследованию ученых из Атланты, этот разрыв составляет один год. Стоит отметить, что риск развода в данном случае составляет всего 3%. Если разница в возрасте превышает пять лет, тогда пара разойдется с вероятностью в 18%.

Если между возлюбленными пропасть длиной в десять лет, то возможность сохранить такой брак всего 39%. В случае, когда разница в возрасте составляет 20 и более лет, риск развода составляет порядка 90-95%.

Таким образом, можно сделать вывод, что большая разница в возрасте увеличивает вероятность конфликта. Муж и жена рождены в разных поколениях, их взгляды на жизнь сильно отличаются и, порой, не сходятся.