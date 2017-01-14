Оптимальную разницу в возрасте между будущими супругами для счастливого и крепкого брака определили ученые из США, сообщает vistanews.
Согласно исследованию ученых из Атланты, этот разрыв составляет один год. Стоит отметить, что риск развода в данном случае составляет всего 3%. Если разница в возрасте превышает пять лет, тогда пара разойдется с вероятностью в 18%.
Если между возлюбленными пропасть длиной в десять лет, то возможность сохранить такой брак всего 39%. В случае, когда разница в возрасте составляет 20 и более лет, риск развода составляет порядка 90-95%.
Таким образом, можно сделать вывод, что большая разница в возрасте увеличивает вероятность конфликта. Муж и жена рождены в разных поколениях, их взгляды на жизнь сильно отличаются и, порой, не сходятся.
Комментарии
У Пугачевой им нужно по этому вопросу проконсультироваться.
Большая разница в возрасте увеличивает вероятность совместного проживания до кончины старшего из супругов только в случае огромной разницы между благосостоянием до замужества.
Так Пугачёва долго и не выдерживает. Да и педофилия у неё.
Так это у амеркосов, у них своим амбиции! У русских испокон веков разница в браке была от 5 до 10 лет, а то и выше. И жили все долго и счастливо(вспомним когда мужчины служили в армии 25 лет, а когда возвращались женились на молодых девушках)
а это для однополых браков тоже подходит???
- гость - 14 января 2017 г. 11:43 Доктор, скажите, как это вам удается по телевизору диагноз ставить? )))))))
Век!!! Развитие маразма индивидуально, а многим в принципе не нужно было жениться
- гость - 14 января 2017 г. 13:27
А вам?
- гость - 14 января 2017 г. 13:50 А я не претендую ни на роль доктора, ни на роль оракула))))))
А мне не нравится, когда замуж за внуков выходят, или женятся на внучках. Это педофилы.
- гость - 14 января 2017 г. 14:07 А мне не нравится, когда замуж за внуков выходят, или женятся на внучках. Это педофилы. +++++++++++++ Да вам просто завидно , молодой человек ввиду несбыточности мечтаний.
* Как говорил К.Маркс и примкнувший к нему Фридрих Энгельс ,брак есть ничто иное , как узаконенная форма проституции.
А откуда вы знаете, что кому-то завидно?
Потому что видно.
Видно, что вы языком молотите почём зря. По себе не меряйте.
С какой вашей стати , педофилия приравнена к осознанному выбору молодого человека (девушки) по отношению к старшему по возрасту ? Тут другое : "кто ужинает , тот и танцует" надо рассматривать.В нашей артистической среде достаточно подобных неравных браков , лично не слышал , чтобы были описаны насильные случаи привода под венец. А по вашему ,Табаков,Кончаловский (навскидку) - педофилы. *Аршин , которым вы меряете , свой - понимаю только так.
Вот эти великие и известные они и есть.