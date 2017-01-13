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Должность генерального директора ОАО "СтройГАЗ" получил Андрей Ткаченко — за год в компании сменилось аж пять руководителей.

Как передает "Интерфакс", решение о том, кто возглавит предприятие, было принято в ходе внеочередного собрания акционеров.

Начиная с мая 2016 года все руководители "Стройгаза" имели приставку "исполняющий обязанности". А всего за календарный год в компании поменялось пять руководителей.

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Отметим, последним до этого и.о. гендиректора был Владислав Баряев. Его предшественниками в данном качестве являлись Вячеслав Ткаченко, Сергей Савченко и Андрей Кудрявцев.

Также напомним, что компания "Стройгаз" позиционировалась в качестве одного из крупнейших строительных холдингов региона. При этом сегодня на стадии рассмотрения находится более десятка исков о банкротстве предприятия.