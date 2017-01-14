Знаменитые актеры Голливуда в предверии инаугурации нового президента США Дональда Трампа записали специальную песню I Will Survive.
Как пишут голливудские СМИ, в записи приняли участие Натали Портман, Мэттью МакКонахи, Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд и многие другие. Итоговый ролик опубликован на аккаунте журнала W Magazine в YouTube. В ролике также появились актеры Крис Пайн, Хейли Стайнфелд и Фелисити Джонс.
Хит Глории Гейнор 1979 года в исполнении звезд нынешнего киносезона и возможных претендентов на премию "Оскар" можно назвать "лекарством" для Голливуда, многие представители которого поддерживали экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах.
Известно, что большинство представителей американского шоу-бизнеса и Голливуда придерживаются демократических взглядов. Хиллари Клинтон перед выборами активно поддерживали Рианна, Мадонна, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Ева Лонгория, Элизабет Бэнкс, Мэнди Мур, Джейн Фонда, Мэри Маккормак, Джош Лукас, Америка Феррера, а также певицы Sia, Идина Мензель, Эллен Грин, телеведущая и комик Айша Тайлер и другие.
Комментарии
Так они не поют многие, а читают, да ещё по бумажке одну строчку. Как они роли учат эти артисты?!
Это выживальщики. У них мысли о другом: где купить тушенки, спичек, свечки подешевле. Или как взять очередной кредит под своих правнуков. )
- гость - 14 января 2017 г. 08:35 Так они не поют многие, а читают, да ещё по бумажке одну строчку. Как они роли учат эти артисты?! --- видимо, это намек. чтобы другие американцы подхватили их эстафету
а вообще хуже нет, когда актеры лезут в политику. теперь когда я буду смотреть фильм с их участием, я буду вспоминать о их политических взглядах
Об чем песня про назло?
И это нехорошо:как вы будете воспринимать сам фильм? )
Сначала испугалась и застыла я. Я думала, мне не прожить одной и без тебя, Но лишь проплакав сто ночей и вспоминая много слов - Я сильней, Я поняла – я без оков.
И вот ты здесь, пришел назад, А я вошла и вдруг увидела опять твой грустный взгляд. Давно бы поменять замок, Забрать себе твой старый ключ. О, если б знала только я, что ты придешь томить меня.
Ну что теперь? Иди за дверь! Не приглашаю больше я тебя, поверь. Не ты ль хотел сломать меня своим «прощай»? Ты думал, я умру, Но я жива, ты так и знай! Но нет, не я, ведь я жива, Пока я знаю, как любить, я навсегда останусь жить. И всю жизнь свою прожить И любовь смогу дарить, - Я буду жить, Я буду жить! Да-да…
Я собрала свои все силы, чтобы не упасть, И сердце собирала медленно за частью часть, И сколько провела ночей, жалея и виня себя, Я плакала, но я подняться вновь смогла. И вот я здесь. И я не та, Не та, что стонет и не может без тебя ни дня. Так ты хотел сейчас взглянуть, как буду жить я без тебя, Но я любовь свою храню, тому, кто любит сам меня.
Ну что теперь? Иди за дверь! Не приглашаю больше я тебя, поверь. Не ты ль хотел сломать меня своим «прощай»? Ты думал, я умру, Но я жива, ты так и знай! Но нет, не я, ведь я жива, Пока я знаю, как любить, я навсегда останусь жить. И всю жизнь свою прожить И любовь смогу дарить, - Я буду жить, Я буду жить! Да-да…
Понятно. Дeбилы поддерживали Хилый Клитор.
У нас бы им сразу двушечку дали за неподобающий репертуар. Богородица Трампа прогони.
А, так это старая песня? -Я поняла, что я жива, я поняла!
А-ля Макаревич и Собчак... ко дню помянутые. Если в голове не та тема, то и язык не по назначению
Песня хорошая, спасибо за перевод. Но смысл... Не подходит к ситуации, испортили ретро-шлягер.