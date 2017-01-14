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Звезды Голливуда спели песню "I Will Survive" назло Дональду Трампу

, ИА "Амител"
В преддверии инаугурации нового президента знаменитости спели песню-"лекарство"

Знаменитые актеры Голливуда в предверии инаугурации нового президента США Дональда Трампа записали специальную песню I Will Survive.

Как пишут голливудские СМИ, в записи приняли участие Натали Портман, Мэттью МакКонахи, Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд и многие другие. Итоговый ролик опубликован на аккаунте журнала W Magazine в YouTube. В ролике также появились актеры Крис Пайн, Хейли Стайнфелд и Фелисити Джонс

Хит Глории Гейнор 1979 года в исполнении звезд нынешнего киносезона и возможных претендентов на премию "Оскар" можно назвать "лекарством" для Голливуда, многие представители которого поддерживали экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах. 

Известно, что большинство представителей американского шоу-бизнеса и Голливуда придерживаются демократических взглядов. Хиллари Клинтон перед выборами активно поддерживали Рианна, Мадонна, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Ева Лонгория, Элизабет Бэнкс, Мэнди Мур, Джейн Фонда, Мэри Маккормак, Джош Лукас, Америка Феррера, а также певицы Sia, Идина Мензель, Эллен Грин, телеведущая и комик Айша Тайлер и другие.


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Комментарии

14.01.2017 08:35
- гость -

Так они не поют многие, а читают, да ещё по бумажке одну строчку. Как они роли учат эти артисты?!

0  0
14.01.2017 09:36
08:35

Это выживальщики. У них мысли о другом: где купить тушенки, спичек, свечки подешевле. Или как взять очередной кредит под своих правнуков. )

0  0
14.01.2017 09:45
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 08:35 Так они не поют многие, а читают, да ещё по бумажке одну строчку. Как они роли учат эти артисты?! --- видимо, это намек. чтобы другие американцы подхватили их эстафету

0  0
14.01.2017 09:48
- гость -

а вообще хуже нет, когда актеры лезут в политику. теперь когда я буду смотреть фильм с их участием, я буду вспоминать о их политических взглядах

0  0
14.01.2017 10:13
- гость -

Об чем песня про назло?

0  0
14.01.2017 10:13
то 09:48

И это нехорошо:как вы будете воспринимать сам фильм? )

0  0
14.01.2017 10:49
Текст песни

Сначала испугалась и застыла я. Я думала, мне не прожить одной и без тебя, Но лишь проплакав сто ночей и вспоминая много слов - Я сильней, Я поняла – я без оков.

И вот ты здесь, пришел назад, А я вошла и вдруг увидела опять твой грустный взгляд. Давно бы поменять замок, Забрать себе твой старый ключ. О, если б знала только я, что ты придешь томить меня.

Ну что теперь? Иди за дверь! Не приглашаю больше я тебя, поверь. Не ты ль хотел сломать меня своим «прощай»? Ты думал, я умру, Но я жива, ты так и знай! Но нет, не я, ведь я жива, Пока я знаю, как любить, я навсегда останусь жить. И всю жизнь свою прожить И любовь смогу дарить, - Я буду жить, Я буду жить! Да-да…

Я собрала свои все силы, чтобы не упасть, И сердце собирала медленно за частью часть, И сколько провела ночей, жалея и виня себя, Я плакала, но я подняться вновь смогла. И вот я здесь. И я не та, Не та, что стонет и не может без тебя ни дня. Так ты хотел сейчас взглянуть, как буду жить я без тебя, Но я любовь свою храню, тому, кто любит сам меня.

Ну что теперь? Иди за дверь! Не приглашаю больше я тебя, поверь. Не ты ль хотел сломать меня своим «прощай»? Ты думал, я умру, Но я жива, ты так и знай! Но нет, не я, ведь я жива, Пока я знаю, как любить, я навсегда останусь жить. И всю жизнь свою прожить И любовь смогу дарить, - Я буду жить, Я буду жить! Да-да…

0  0
14.01.2017 11:27
- гость -

Понятно. Дeбилы поддерживали Хилый Клитор.

0  0
14.01.2017 11:46
- гость -

У нас бы им сразу двушечку дали за неподобающий репертуар. Богородица Трампа прогони.

0  0
14.01.2017 11:57
- гость -

А, так это старая песня? -Я поняла, что я жива, я поняла!

0  0
14.01.2017 13:48
- гость -

А-ля Макаревич и Собчак... ко дню помянутые. Если в голове не та тема, то и язык не по назначению

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14.01.2017 14:11
Рыжая

Песня хорошая, спасибо за перевод. Но смысл... Не подходит к ситуации, испортили ретро-шлягер.

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