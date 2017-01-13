Фото: Алтайский строительный портал

Алтайские коммунисты намерены воспользоваться законодательством о реституции (возвращение имущества потомкам и другим правопреемникам) и вернуть себе здания и объекты, которые ранее находились в собственности КПСС. На такой шаг их сподвиг пример Русской православной церкви, которая с некоторых пор настаивает на возвращении в собственность зданий, утраченных в годы СССР.

В настоящий момент этим вопросом занимаются активисты Индустриального райкома КПРФ г. Барнаула, пишет Алтайский строительный портал.

"КПРФ является правопреемником КПСС, так же как Россия признает себя правопреемником СССР, – пояснил порталу первый секретарь Индустриального райкома КПРФ Барнаула Петр Понарин. – Русская православная церковь была признана законодателями правопреемницей Православной российской церкви, на основании чего стала бенефициаром церковной реституции, которая сегодня принимает огромные масштабы. И как бы представители церкви не обосновывали свои претензии словами о восстановлении исторической справедливости – все сводится к формуле: "верните нам то, что когда-то было нашим", независимо от того, кому эта собственность принадлежит сегодня. Этот же принцип следует отнести к правопреемнице КПСС, которая была собственницей множества объектов недвижимости, некоторые из которых, кстати, остались неприватизированными" .

Индустриальный райком КПРФ уже назначил ответственных за составление полного списка недвижимого имущества в Алтайском крае, на которое может претендовать КПРФ. Интересно, что в список попало здание Дома правосудия, в котором ранее располагался бывший краевой комитет КПСС. Также включено в реестр и здание Академии культуры и искусств, в его стенах ранее существовал барнаульский горком КПСС. Также заявляется, что именно на средства компартии были построены помещения, в которых сегодня располагается администрация Октябрьского района, Краевого дома политпросвещения на пр. Красноармейском, 36 и другие.

"В отличие от профсоюзов, компартии не удалось сохранить за собой право собственности на свои объекты недвижимости, но это не значит, что данное право не следует возвращать", – подчеркивает Понарин.

В настоящее время юристы компартии плотно изучают вопрос, каким именно образом можно вернуть партийную собственность.

Между тем в Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг передачи Исаакиевского собора в собственность РПЦ. О передаче заявил 10 января губернатор города Георгий Полтавченко. О совместной борьбе с этим решением уже заявили представители партий "Яблоко", "Справедливая Россия", ПАРНАС, "Открытая Россия" и "Партия роста". Кроме того, в Петербурге и Москве готовится целый ряд акций протеста. Уже около 100 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить передачи собора РПЦ.