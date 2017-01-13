Фото: columbista.com
Барнаульский международный аэропорт имени Германа Титова претендует на Национальную премию "Воздушные ворота России".
Голосование за претендентов на это звание проходит на сайте avia.ru. В группе воздушных гаваней-конкурсантов, которые обслуживают до миллиона человек ежегодно, в голосовании участвует Барнаульский международный аэропорт имени Германа Титова.
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Победители номинаций будут названы 8 февраля на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации в Московском международном выставочном центре "Крокус Экспо".
Комментарии
кто больше накрутит счетчик, тот и победит
Постоянный рев сирены машины сотрудников ГИБДД которые гоняют водителей. И при этом стоит куча машин бомбил. Огромная пустая площадь, через которую по снежным заносам по колено бредут пассажиры из зала прилета. И рассуждения что есть "удобная большая парковка" до которой не дойдешь причем часть пути по проезжей части с сомнительной зеброй которую не видно.
Зал прилета: наконец-то снова сделали помещение для встречающих. Уши отмерзали ждать гостей. Но маленькие узкие дверки сводят на нет все достоинства - давка.
Нет определенно ставлю минус.
Да, еще не просто куча машин бомбил. Те, кто в зоне выдача багажа работают, как бы под вывеской офиц. такси и работают с этими бомбилами, загружаю их машины. Такая круговая порука. И что аэропорт не знает этой ситуации. Вы бы хоть этих девах в зоне прилета с утра причесали и приодели и запретите им выходить из-за своих стоек. Эти синие пташки так и порхают между пассажирами. Однозначно минус, и еще раз минус