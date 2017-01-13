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Барнаульский международный аэропорт имени Германа Титова претендует на Национальную премию "Воздушные ворота России".

Голосование за претендентов на это звание проходит на сайте avia.ru. В группе воздушных гаваней-конкурсантов, которые обслуживают до миллиона человек ежегодно, в голосовании участвует Барнаульский международный аэропорт имени Германа Титова.

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Победители номинаций будут названы 8 февраля на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации в Московском международном выставочном центре "Крокус Экспо".