Ученые выяснили, что принимать душ надо по правилам. Например, процедура должна длиться не более десяти минут. Этого достаточно, чтобы помыть все тело и при этом не нарушить баланс бактерий.

Кроме того, вода не должна быть слишком горячей, это вредно для сосудов и кожного покрова. Также исследователи уверены, что душ стоит принимать только один раз в день и при этом не усердствовать с гелями и мылом. Антибактериальные средства лучше не использовать, так как они сушат кожу.

Вечерний душ помогает расслабиться, а утренний душ активизирует творческие способности.