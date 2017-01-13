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Экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака завести уголовное дело о государственной измене в отношении лидера страны Петра Порошенко, а также топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кузьмина, это нужно для "защиты интересов украинского народа". Он отметил в своем сообщении на Facebook, что Порошенко заявляет о войне с РФ и необходимости антироссийских санкций, и в то же время его компания "во вред Украине" продает продукцию на территории Крыма и Донбасса, а также организовала работу на фабрике в российском Липецке.

Кузьмин подчеркнул, что отказ привлечь лидера страны к ответу будет расцениваться "как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его нерегистрации". В таком случае, отмечает он, уголовную ответственность понесет и сам Грицак.

Roshen является одним из самых крупных в мире производителей кондитерских изделий, который выпускает 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко перед выборами президента Украины в 2014 году обещал при победе продать свой главный актив, но до сих пор не сделал этого, заключает агентство.