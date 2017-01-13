Фото: instagram.com
Экс-солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова умерла у себя дома во Владивостоке. О ее кончине сообщил исполнитель Прохор Шаляпин в своем аккаунте Instagram, пишет "Лента.ру".
Он отметил, что дружил с погибшей с 1999 года, с музыкальной передачи Первого канала "Утренняя звезда", в которой Роштакова также участвовала.
Шаляпин рассказал, что 33-летняя певица скончалась через несколько часов после телефонного разговора с ним. Он отметил, что женщина рассказала ему о планах переехать в российскую столицу.
Также певец заявил, что причиной смерти Роштаковой стал бытовой несчастный случай: она лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Поскольку кроме нее в доме никого не было, ей не смогли оказать своевременную помощь. Тело Роштаковой нашли лишь спустя сутки, отметил Шаляпин.
Певица являлась лауреатом молодежной премии "Хрустальная нота" 1997 года, а также победителем конкурса старшей вокальной категории "Утренняя звезда" 1999 года в Юрмале. Какое-то время она была солисткой в поп-группе "Лицей".
Комментарии
как полка сама упала? виноват либо тот кто крепил, либо производитель
Что за бред про полку...
Похоже был сердечный приступ,когда падала схватилась за полку.
"сообщил исполнитель Прохор Шаляпин" - после этих слов уважающий себя человек страницу закроет.