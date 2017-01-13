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Новости

Песков заявил, что в Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке

, ИА "Амител"
Предсатвитель Кремля отметил, что поведение водителя, не пропустившего скорую, недопустимо и должно получить правовую оценку

Фото: meest-online.com

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль разделяет возмущение в связи с инцидентом с машиной скорой помощи и не пропустившей ее легковушкой на Камчатке, пишет ТАСС.

"Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий (водителя, не пропустившего скорую), солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно", — цитирует представителя Кремля агентство.

Песков добавил, что "это абсолютно недопустимо", а также отметил, что поведение не пропустившего скорую водителя "должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку".

Напомним, инцидент произошел вечером 10 января. Водитель иномарки не пропустила едущую на экстренный вызов бригаду скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, а пассажир авто даже начал угрожать медикам. В итоге врачи приехали к 21-летнему пациенту на 10 минут позже и смогли лишь констатировать его смерть.

 

Позже в сети появилась петиция с требованием привлечь водителя иномарки и ее пассажира к уголовной ответственности. На данный момент ее подписали уже свыше 27 тысяч человек.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.01.2017 19:33
Foxie

Разделяет и всё? Разделяет? Да сколько можно?!!! Пожарные проехать не могут, на Скорую нападают/не пропускают...и только солидарность? Ну..?!!!! Закон нужен, закон об уголовной ответственности.

0  0
13.01.2017 21:08
Kim Vlad Pu

Фокси, сказали, что деяние быдла на пруле теоретически подпадает под диспозицию одной из статьи УК. Пс Как, ну как можно , зная , что идёт время на минуты, быковать??? Не понимаю..

0  0
13.01.2017 21:32
Foxie

Ким, наказание должно быть таким, что даже в пьяном угаре помнили, что низззя не пропускать спецтранспорт. Взывать - бы ковать/не бы ковать бесполезно, такие тупо должны бояться. Бояться, что наказание будет неотвратимым. Перестаньте приписывать таковым у ро дам человеческие понятия.

1  0
13.01.2017 21:36
Kim Vlad Pu

Фокси, да я согласен, эти люди совершили практически умышленное убийство. Они знали, что время крайне ограничено. Я давно пишу, что за препятствия проезду всем видам спец транспорта надо лишать на 10 лет, а если будут тяжкие последствия - садиться минимум на 5. В этом деле либерализм не самый хороший друг.

0  0
13.01.2017 21:39
Foxie

Угу, поддерживаю.

0  0
13.01.2017 21:43
Wind

13.01.2017 21:32 Foxie Приветствую. Посмотрев видео, сложилось некое мнение от увиденного. По поводу случаев "быкования" и т.п. полностью согласен, уголовку, как за непреднамеренное. Чтобы икалось долго и продуктивно. Но непосредственно к увиденному...Полагаю, что "дама" за рулём просто не ахти-водила, просто не могла сдать назад, либо срулить в сторону. Мужик-быдло, полностью понимаю ситуациюв отношении своей дамы, усиленно пытался её "защитить" и жестикулировал, предлагаю водиле скорой совершить манёвр. И вот тут ГВОЗДЬ. Водитель скорой, несомненно, мог совершить этот манёвр, но почему-то решил уподобиться быдло-"кавалеру" (которому стоилобы не махать рученьками бы, а сесть за руль и отрулить влево), и тупо качать права. Так вот, по моему сугубо мнению, помимо всех мер в отношении дамы, гнать в шею водителя скорой, ибо он не имеет права в такой ситуации на эмоции, он должен быть абсолютно профессионален, следовать задаче. Ведь мог просто отрулить вправо, пропустить дуро-тетку и довезти бригаду до цели. Печально, что в тугом угаре сейчас тетку уработают по полной, а истинный виновник (в данном конкретном случае) будет ура-ковбоем.

0  1
13.01.2017 21:47
bds22

суд разберется кто виноват

0  0
13.01.2017 21:52
Foxie

Винд, я плохой водитель, но совершенно спокойно могла освободить данную территорию, изучив видео. Она просто тупо не хотела ибо психовала из-за кавалера, скорее всего, это наше неадекватное бабское мышление. Права отобрать пожизненно.

0  0
13.01.2017 21:53
Wind

13.01.2017 21:47 bds22 старожил Полагаю, после вмешательства столь высоких структур, особого разбирательства не будет, тем более даже в суде не всегда истину возможно найти (сакрально). А вот профессиональные качества оценить -вполне в силах каждому. Кто-то может себе представить нормальной ситуацию, что, допустим, сотрудник полиции, прокуратуры, суда, проявив свои эмоции, начнет действовать не по закону, а по эмоциям? Представить, не смысле -невозможно, а в смысле нормальности и профессионализма?

0  0
13.01.2017 21:54
Wind

По мне, так в большей степени виноват тот, кто исполняет долг, максимально должен его исполнять, невзирая ни на что.

0  1
13.01.2017 21:59
Foxie

Ветер, приветствую))) рада Вас лицезреть, но не соглашусь про исполнение долга - представьте усталую женщину без владения боевых искусств против неадекватного мужика - плохо закончится именно для женщины. Если у нас работники Скорой не защищены, то мы просто не имеем права их осуждать.

1  0
13.01.2017 21:59
bds22

мое мнение - когда вылез пассажир тойоты (а это уже практически сразу), уже не имело никакого смысла пытаться объехать тойоту. поэтому от дальнейших действий водителя скорой зависело мало. и наверное да, уволить его надо ну а по поводу суровости наказания водителя тойоты - это ее проблемы, если докажут, что человек погиб по причине, что скорая не успела. например, погибшему повезло меньше, чем любому из участников происшествия

0  0
13.01.2017 22:00
Wind

13.01.2017 21:52 Foxie Судя по видео, она была в ступоре. Просто тупо растерянно сидела. Узкое пространство, темень, сзади видимости ноль. Она не знала, что делать, а под боком тупой лось, который, видимо, бкрлил -"стой, пусть объедут". Посмотри, она просто сидит смирно. Явно не быдло-тетка, такие крайне агрессивны, хамовиты и визуально ярко себя проявляют. Но дело даже не в том, кто бы там ни был, за рулем -водитель скорой ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ совершить маневр, и обоюдный разъезд занял бы пару минут. Он не имел права на эмоции, быкование. Он обязан был сделать все, чтобы проехать к месту максимально быстро.

0  1
13.01.2017 22:00
Kim Vlad Pu

Я поддерживаю Фокси, вообще , считаю, что за рецидивные грубые нарушения ПДД надо лишать на очень долгие сроки. Какая полторашка за синьку, вы о чем? Первый раз -5, второй пожизненно. Народ давят, как тараканов, посмотрите подборки с видео регистраторов на Ютубе, это де пи-ц

1  0
13.01.2017 22:02
bds22

Wind, а были ли эти "пара минут"? если тетка попала в ступор в этой простой ситуации, ей нельзя садиться за руль

1  0
13.01.2017 22:02
Wind

13.01.2017 21:59 Foxie Фокси, со взаимной симпатией. Вы не уловили. Мы ведь о конкретном, а не общем. Извините, кому защита, если "защищаемый" ведет себя аналогично "преступнику", забыв о долге и целях?

0  1
13.01.2017 22:04
bds22

а вот пример, о котором должны помнить все авиадебоширы https://lenta.ru/news/2014/11/06/kabalov/

0  0
13.01.2017 22:05
Foxie

Что есть ступор? Она тупо не готова к экстремальным ситуациям и, простите, Ветер, но Вы неверно понимаете женскую психологию - она просто не ХОТЕЛА уезжать по личным мотивам. Я именно это увидела, там не было ступора как Вы это понимаете.

1  0
13.01.2017 22:08
Wind

13.01.2017 22:02 bds22 Хм...Я полагаю, что таких "теток" процентов эдак 30-40, в любом исполнении (в смысле пола). В той, или иной степени. А быдлочеловек...кто знает...какова там статистика по ДТП, включая с серьезными травмами и смертельными исходами? Как и в любой отрасли, подавляющее большинство "лохопетов" (уж извините за термин, некий процент специалистов разного уровня, и минимальная верхушка профи. Извините,Вы же не будете настаивать, что допускать до деятельности нужно исключительно суперпрофи? А?

0  0
13.01.2017 22:09
Kim Vlad Pu

Многие женщины расценивают просьбу убрать машину/сместиться в другой ряд - ТУПО дискриминацией по половому признаку! Вы на меня наехали, потому что я женщина! А вот фиг, не уберу.

0  0
13.01.2017 22:10
Wind

13.01.2017 22:05 Foxie Плохо смотрите, она и не могла. Даже чтобы уйти ей влево, скорая должна была сдать чуть назад. Что она не делала. Либо ей бы (даме) пришлось тупо рулить (куда?) назад.

0  0
13.01.2017 22:11
bds22

Wind, если бы они сказали, что не умеют ездить, скорая бы объехала, можно не сомневаться

1  0
13.01.2017 22:12
Foxie

Ветер, не пытайтесь оправдать действия этой за рулем, Ваш конформизм не оправдан. Серьёзно, поймите, что женские и мужские действия в экстремальных ситуациях не коррелируются.

1  0
13.01.2017 22:15
Wind

Напоследок. Я не в коей мере не собираюсь оправдывать женщину-водителя, она ОБЯЗАНА была, невзирая на свои страхи и профессиональные способности, дать дорогу скорой. НО...она простой обыватель, а за рулем скорой человек на СЛУЖБЕ. Он ОБЯЗАН был сделать все возможное, чтобы проехать как можно быстрее к пациенту. Сделал он это? Однозначно -НЕТ. Он забыдлил, на что не имел никакого права, как водитель специального транспорта, находясь при исполнении служебных обязанностей, полностью осознавая( в отличие от обывателя, в силу опыта и специфики), цену времени.

0  0
13.01.2017 22:19
bds22

Wind, Вы уверены, то приняв вправо, скорая (газель, задний привод) не забуксовала бы там?

1  0
13.01.2017 22:22
Foxie

Ветер, я не оправдываю водителя Скорой, честно сказала, что сама плохой водитель, правда, безаварийный, но эт ни о чём - следствие пусть разбирается и дает оценки, но...но...но ведь она даже не попыталась, пусть с ошибками, но не попыталась...кто она после этого? Бог ей судья.

0  0
13.01.2017 22:25
Wind

13.01.2017 22:22 Foxie Фокси, мой пост чуть выше. И опять, фабула. ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. Он профи, он обязан. Точка.

13.01.2017 22:19 bds22

Там чистое место, напаркованные авто. Вы о чем? Посмотрите ещё раз внимательно видео.

0  1
13.01.2017 22:28
bds22

я там снег вижу, сантиметров 15

1  0
13.01.2017 22:28
Kim Vlad Pu

22:22 безаварийный водитель лучше технически специалиста, но меняющегося автор раз в год из-за ДТП )

0  0
13.01.2017 22:30
Kim Vlad Pu

Но трезвая оценка своих возможностей - это дополнительная страховка от без(д)умных действий за рулём,++

0  0
13.01.2017 22:31
Foxie

Пока, Ветер, каждый из нас не начнет осознавать и отвечать за СВОИ проступки, не ссылаясь на оппонентов/ профессионалов и прочее, таковые ситуации будут повторимы. Давайте научимся давать оценку каждому и в первую очередь самим себе. Задайте себе вопрос - как бы Вы поступили в данной ситуации? мерило - гибель человека и будут ли оправданием мысли о якобы ступоре.

0  0
13.01.2017 22:32
Wind

Лично меня напрягает, что представитель президента в этом случае начинает, до разбирательства, сугубо "на волне", делать заявления. По двум причинам. Первая -"на волне", подпевая эмоциям, ловя мейнстрим, не истины ради, а потока подхвата попутного потока. Вторая -уровень. Президент этим должен заниматься? Может, принимать меры, воздействие на несколько других уровнях, чем включать свой голос в частности? Вот тут действительно проблема, исключительно по сабжу.

0  1
13.01.2017 22:33
bds22

Wind, вообще он обычно говорит, что он "не в курсе", либо отрицает

0  0
13.01.2017 22:34
Foxie

Ветер 22:32 - угу. Вполне разделяю.

0  0
13.01.2017 22:56
Wind

13.01.2017 22:33 bds22 "Вообще"он говорит по-разному.С разной долей успешности. Лично моё мнение, что Песков однозначно не лучше Псаки, не в плане адекватности, а эффективности. Уж не знаю, его это недочёт, или управляющего пресс-службой, абсолютно неинтересно. В любом случае, это прямое управление президента. Его это устраивает? Вот это бесконечное невразумительное "гониво", извиняюсь за жаргонизм?

0  0
13.01.2017 23:35
Злюка

Wind зарегистрированный 13 января 2017 г. 21:43 А завтра эта идиотка за рулем не сможет объехать ребенка на пешеходном переходе. И Вы будете считать, что ребенок должен был увернуться от тупой тети управляющей источником повышенной опасности?

0  0
13.01.2017 23:53
Пионер

Поддержу винда. Водила скорой ничуть не лучше. Два барана на мосту не разминулись.

0  0
14.01.2017 00:20
Pat Riot

Еще один аргумент закрутить гайки. Вся история, как и с боярышником раздувалась для пополнения казны Если хотят спасти людей поступить нужно проще. Осудить виновников за непреднамеренное убийство Вся законодательная база имеется они были предупреждены, не отвертятся. И самое главное осветить этот процесс с СМИ , не представляете сколько жизней будут спасены, только боюсь у наших властей совсем другое мнение, и цели тоже

0  0
14.01.2017 00:22
Koks

Шавенкову помните? И эту забудете. Поблеете и забудете.

0  0
14.01.2017 09:14
- гость -

Водитель скорой тупо забыковал! Ему оставили место справа, можно было разъехаться! Ну возникло недопонимание на дороге, но водитель спецслужбы должен быть выше этого, ведь он - профессионал, имеющий право преступать ПДД. Вообще редко кто в пробке сообразит, как правильно пропустить автомобиль со спецсигналами, хоть на дорогах Барнаула. Встречка прёт и не даёт выдвинуться на красный, а сзади воет бедная "скорая". Считаю, что в смерти парня виноват водитель скорой.

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14.01.2017 09:16
- гость -

А у погибшего-то что за хвороба была? Его поди нереально было силами скорой спасти, а может и полиса на руках не было... А то все сразу убийство, убийство...

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14.01.2017 12:42
Анна

Я Считаю необходим самосуд .Так как эта самодурка заплатит адвокатам и ей просто будет штраф в сумме 500 р и все...

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14.01.2017 14:57
- гость -

Весь город должен отбуцкать автолядь с ее питухом и пустить обоих по кругу.

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