Фото: meest-online.com
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль разделяет возмущение в связи с инцидентом с машиной скорой помощи и не пропустившей ее легковушкой на Камчатке, пишет ТАСС.
"Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий (водителя, не пропустившего скорую), солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно", — цитирует представителя Кремля агентство.
Песков добавил, что "это абсолютно недопустимо", а также отметил, что поведение не пропустившего скорую водителя "должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку".
Напомним, инцидент произошел вечером 10 января. Водитель иномарки не пропустила едущую на экстренный вызов бригаду скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, а пассажир авто даже начал угрожать медикам. В итоге врачи приехали к 21-летнему пациенту на 10 минут позже и смогли лишь констатировать его смерть.
Позже в сети появилась петиция с требованием привлечь водителя иномарки и ее пассажира к уголовной ответственности. На данный момент ее подписали уже свыше 27 тысяч человек.
Комментарии
Разделяет и всё? Разделяет? Да сколько можно?!!! Пожарные проехать не могут, на Скорую нападают/не пропускают...и только солидарность? Ну..?!!!! Закон нужен, закон об уголовной ответственности.
Фокси, сказали, что деяние быдла на пруле теоретически подпадает под диспозицию одной из статьи УК. Пс Как, ну как можно , зная , что идёт время на минуты, быковать??? Не понимаю..
Ким, наказание должно быть таким, что даже в пьяном угаре помнили, что низззя не пропускать спецтранспорт. Взывать - бы ковать/не бы ковать бесполезно, такие тупо должны бояться. Бояться, что наказание будет неотвратимым. Перестаньте приписывать таковым у ро дам человеческие понятия.
Фокси, да я согласен, эти люди совершили практически умышленное убийство. Они знали, что время крайне ограничено. Я давно пишу, что за препятствия проезду всем видам спец транспорта надо лишать на 10 лет, а если будут тяжкие последствия - садиться минимум на 5. В этом деле либерализм не самый хороший друг.
Угу, поддерживаю.
13.01.2017 21:32 Foxie Приветствую. Посмотрев видео, сложилось некое мнение от увиденного. По поводу случаев "быкования" и т.п. полностью согласен, уголовку, как за непреднамеренное. Чтобы икалось долго и продуктивно. Но непосредственно к увиденному...Полагаю, что "дама" за рулём просто не ахти-водила, просто не могла сдать назад, либо срулить в сторону. Мужик-быдло, полностью понимаю ситуациюв отношении своей дамы, усиленно пытался её "защитить" и жестикулировал, предлагаю водиле скорой совершить манёвр. И вот тут ГВОЗДЬ. Водитель скорой, несомненно, мог совершить этот манёвр, но почему-то решил уподобиться быдло-"кавалеру" (которому стоилобы не махать рученьками бы, а сесть за руль и отрулить влево), и тупо качать права. Так вот, по моему сугубо мнению, помимо всех мер в отношении дамы, гнать в шею водителя скорой, ибо он не имеет права в такой ситуации на эмоции, он должен быть абсолютно профессионален, следовать задаче. Ведь мог просто отрулить вправо, пропустить дуро-тетку и довезти бригаду до цели. Печально, что в тугом угаре сейчас тетку уработают по полной, а истинный виновник (в данном конкретном случае) будет ура-ковбоем.
суд разберется кто виноват
Винд, я плохой водитель, но совершенно спокойно могла освободить данную территорию, изучив видео. Она просто тупо не хотела ибо психовала из-за кавалера, скорее всего, это наше неадекватное бабское мышление. Права отобрать пожизненно.
13.01.2017 21:47 bds22 старожил Полагаю, после вмешательства столь высоких структур, особого разбирательства не будет, тем более даже в суде не всегда истину возможно найти (сакрально). А вот профессиональные качества оценить -вполне в силах каждому. Кто-то может себе представить нормальной ситуацию, что, допустим, сотрудник полиции, прокуратуры, суда, проявив свои эмоции, начнет действовать не по закону, а по эмоциям? Представить, не смысле -невозможно, а в смысле нормальности и профессионализма?
По мне, так в большей степени виноват тот, кто исполняет долг, максимально должен его исполнять, невзирая ни на что.
Ветер, приветствую))) рада Вас лицезреть, но не соглашусь про исполнение долга - представьте усталую женщину без владения боевых искусств против неадекватного мужика - плохо закончится именно для женщины. Если у нас работники Скорой не защищены, то мы просто не имеем права их осуждать.
мое мнение - когда вылез пассажир тойоты (а это уже практически сразу), уже не имело никакого смысла пытаться объехать тойоту. поэтому от дальнейших действий водителя скорой зависело мало. и наверное да, уволить его надо ну а по поводу суровости наказания водителя тойоты - это ее проблемы, если докажут, что человек погиб по причине, что скорая не успела. например, погибшему повезло меньше, чем любому из участников происшествия
13.01.2017 21:52 Foxie Судя по видео, она была в ступоре. Просто тупо растерянно сидела. Узкое пространство, темень, сзади видимости ноль. Она не знала, что делать, а под боком тупой лось, который, видимо, бкрлил -"стой, пусть объедут". Посмотри, она просто сидит смирно. Явно не быдло-тетка, такие крайне агрессивны, хамовиты и визуально ярко себя проявляют. Но дело даже не в том, кто бы там ни был, за рулем -водитель скорой ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ совершить маневр, и обоюдный разъезд занял бы пару минут. Он не имел права на эмоции, быкование. Он обязан был сделать все, чтобы проехать к месту максимально быстро.
Я поддерживаю Фокси, вообще , считаю, что за рецидивные грубые нарушения ПДД надо лишать на очень долгие сроки. Какая полторашка за синьку, вы о чем? Первый раз -5, второй пожизненно. Народ давят, как тараканов, посмотрите подборки с видео регистраторов на Ютубе, это де пи-ц
Wind, а были ли эти "пара минут"? если тетка попала в ступор в этой простой ситуации, ей нельзя садиться за руль
13.01.2017 21:59 Foxie Фокси, со взаимной симпатией. Вы не уловили. Мы ведь о конкретном, а не общем. Извините, кому защита, если "защищаемый" ведет себя аналогично "преступнику", забыв о долге и целях?
а вот пример, о котором должны помнить все авиадебоширы https://lenta.ru/news/2014/11/06/kabalov/
Что есть ступор? Она тупо не готова к экстремальным ситуациям и, простите, Ветер, но Вы неверно понимаете женскую психологию - она просто не ХОТЕЛА уезжать по личным мотивам. Я именно это увидела, там не было ступора как Вы это понимаете.
13.01.2017 22:02 bds22 Хм...Я полагаю, что таких "теток" процентов эдак 30-40, в любом исполнении (в смысле пола). В той, или иной степени. А быдлочеловек...кто знает...какова там статистика по ДТП, включая с серьезными травмами и смертельными исходами? Как и в любой отрасли, подавляющее большинство "лохопетов" (уж извините за термин, некий процент специалистов разного уровня, и минимальная верхушка профи. Извините,Вы же не будете настаивать, что допускать до деятельности нужно исключительно суперпрофи? А?
Многие женщины расценивают просьбу убрать машину/сместиться в другой ряд - ТУПО дискриминацией по половому признаку! Вы на меня наехали, потому что я женщина! А вот фиг, не уберу.
13.01.2017 22:05 Foxie Плохо смотрите, она и не могла. Даже чтобы уйти ей влево, скорая должна была сдать чуть назад. Что она не делала. Либо ей бы (даме) пришлось тупо рулить (куда?) назад.
Wind, если бы они сказали, что не умеют ездить, скорая бы объехала, можно не сомневаться
Ветер, не пытайтесь оправдать действия этой за рулем, Ваш конформизм не оправдан. Серьёзно, поймите, что женские и мужские действия в экстремальных ситуациях не коррелируются.
Напоследок. Я не в коей мере не собираюсь оправдывать женщину-водителя, она ОБЯЗАНА была, невзирая на свои страхи и профессиональные способности, дать дорогу скорой. НО...она простой обыватель, а за рулем скорой человек на СЛУЖБЕ. Он ОБЯЗАН был сделать все возможное, чтобы проехать как можно быстрее к пациенту. Сделал он это? Однозначно -НЕТ. Он забыдлил, на что не имел никакого права, как водитель специального транспорта, находясь при исполнении служебных обязанностей, полностью осознавая( в отличие от обывателя, в силу опыта и специфики), цену времени.
Wind, Вы уверены, то приняв вправо, скорая (газель, задний привод) не забуксовала бы там?
Ветер, я не оправдываю водителя Скорой, честно сказала, что сама плохой водитель, правда, безаварийный, но эт ни о чём - следствие пусть разбирается и дает оценки, но...но...но ведь она даже не попыталась, пусть с ошибками, но не попыталась...кто она после этого? Бог ей судья.
13.01.2017 22:22 Foxie Фокси, мой пост чуть выше. И опять, фабула. ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. Он профи, он обязан. Точка.
13.01.2017 22:19 bds22
Там чистое место, напаркованные авто. Вы о чем? Посмотрите ещё раз внимательно видео.
я там снег вижу, сантиметров 15
22:22 безаварийный водитель лучше технически специалиста, но меняющегося автор раз в год из-за ДТП )
Но трезвая оценка своих возможностей - это дополнительная страховка от без(д)умных действий за рулём,++
Пока, Ветер, каждый из нас не начнет осознавать и отвечать за СВОИ проступки, не ссылаясь на оппонентов/ профессионалов и прочее, таковые ситуации будут повторимы. Давайте научимся давать оценку каждому и в первую очередь самим себе. Задайте себе вопрос - как бы Вы поступили в данной ситуации? мерило - гибель человека и будут ли оправданием мысли о якобы ступоре.
Лично меня напрягает, что представитель президента в этом случае начинает, до разбирательства, сугубо "на волне", делать заявления. По двум причинам. Первая -"на волне", подпевая эмоциям, ловя мейнстрим, не истины ради, а потока подхвата попутного потока. Вторая -уровень. Президент этим должен заниматься? Может, принимать меры, воздействие на несколько других уровнях, чем включать свой голос в частности? Вот тут действительно проблема, исключительно по сабжу.
Wind, вообще он обычно говорит, что он "не в курсе", либо отрицает
Ветер 22:32 - угу. Вполне разделяю.
13.01.2017 22:33 bds22 "Вообще"он говорит по-разному.С разной долей успешности. Лично моё мнение, что Песков однозначно не лучше Псаки, не в плане адекватности, а эффективности. Уж не знаю, его это недочёт, или управляющего пресс-службой, абсолютно неинтересно. В любом случае, это прямое управление президента. Его это устраивает? Вот это бесконечное невразумительное "гониво", извиняюсь за жаргонизм?
Wind зарегистрированный 13 января 2017 г. 21:43 А завтра эта идиотка за рулем не сможет объехать ребенка на пешеходном переходе. И Вы будете считать, что ребенок должен был увернуться от тупой тети управляющей источником повышенной опасности?
Поддержу винда. Водила скорой ничуть не лучше. Два барана на мосту не разминулись.
Еще один аргумент закрутить гайки. Вся история, как и с боярышником раздувалась для пополнения казны Если хотят спасти людей поступить нужно проще. Осудить виновников за непреднамеренное убийство Вся законодательная база имеется они были предупреждены, не отвертятся. И самое главное осветить этот процесс с СМИ , не представляете сколько жизней будут спасены, только боюсь у наших властей совсем другое мнение, и цели тоже
Шавенкову помните? И эту забудете. Поблеете и забудете.
Водитель скорой тупо забыковал! Ему оставили место справа, можно было разъехаться! Ну возникло недопонимание на дороге, но водитель спецслужбы должен быть выше этого, ведь он - профессионал, имеющий право преступать ПДД. Вообще редко кто в пробке сообразит, как правильно пропустить автомобиль со спецсигналами, хоть на дорогах Барнаула. Встречка прёт и не даёт выдвинуться на красный, а сзади воет бедная "скорая". Считаю, что в смерти парня виноват водитель скорой.
А у погибшего-то что за хвороба была? Его поди нереально было силами скорой спасти, а может и полиса на руках не было... А то все сразу убийство, убийство...
Я Считаю необходим самосуд .Так как эта самодурка заплатит адвокатам и ей просто будет штраф в сумме 500 р и все...
Весь город должен отбуцкать автолядь с ее питухом и пустить обоих по кругу.