Фото: twitter.com
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил на Гайдаровском форуме, что Россия, возможно, не станет продлевать контрсанкции после 31 декабря в случае потепления отношений с Западом, передает ТАСС.
"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США — Евросоюз, как они будут говорить с нами", — цитирует его агентство. Вице-премьер напомнил позицию главы государства, согласно которой Россия готова всегда к открытому диалогу. Шувалов отметил, что в своей работе думает о таком периоде — до 31 декабря 2017 года — и советует всем игрокам готовиться к этому сценарию. "Произойдет продление, не произойдет — это политическая повестка", — добавил он.
Вице-премьер отметил, что производители не должны рассчитывать, что государство после отмены контрсанкций применит протекционные меры. Шувалов подчеркнул, что "будет призыв к правительству защитить экономически", однако "это не должно произойти".
Шувалов полагает, что после отмены контрсанкций в Госдуму и региональные парламенты последует "очень жесткий запрос" о защитных мерах отечественных производителей от западных товаров, которые начнут поступать на рынок после отмены санкций.
По мнению вице-премьера, "пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены". Он отметил, что даже в случае, если этого не произойдет, будет иная задача, в которой также будут "как-то работать", однако это создаст долгосрочные проблемы. "Все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям и это очень плохо", — заключил Шувалов.
Комментарии
Вот по фиг , как там ,на Западе воспримут снятие наших контрсанкций,возможно совсем не заметят,интересней выступление А.Кудрина на том же форуме,касающееся дел наших невесёлых. :
Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что современное состояние экономики России ниже уровня периода застоя в СССР. «Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе… Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные», — отметил он.
«Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост. Те шаги, которые должна принимать страна, правительство, президент, — они неординарны, они достаточно серьезны», — сказал бывший министр. Он пояснил, что прежде всего речь идет о демографических вызовах, недостатке инвестиций, проблеме санкций, дистанцировании от мировых финансовых рынков, технологическом отставании, низкой производительности и низком качестве госуправления.
Вова зря Кудрина убрал, это его ошибка. В ноги должен кланяться за Стабфонд/// Со Старым Новым, Казимир)
на кофейной гуще гадал однако
в ж-у поцелуйте свого гундрина, интересно им аж до,,,! никому больше неинтересно! "вот пофиг" от слова совсем! прыгайте дальше! ха-ха!
пукин! напеши Путену письмо! изложи возражения, аргументы в чем вошть не прав критеку конструктивную! може прокатит! ха-ха!
Дед, вечера! Так мы с конца 14-го года живём за счёт подушки безопасности, Алексеем созданной. Могло все быть гораздо хуже. Вот только к лету этого года мы её прокушаем. 2,5~ года форы у нас. Думаю, это + в карму Кудрина
Ким, Вы серьёзно про подушку безопасности от Кудрина? Ну, я ааабсолютно ничего не понимаю в экономике, но то, в чём счас сидим, суть действий того же Кудрина и иже с ним. Уж извините...
не знаю, за счет какой подушки вы живете у меня вполне определенные пока конешно, источники дохода и накопления, поверьте на слово(макларен) не очень зависящие от такого персонажа как кудрин (божничка особоодаренных личноздей)! ха-ха!
Со Старым Новым, Казимир) ++++++++++++++ Простите , в гриме не узнал,хоть и догадываюсь,но всё равно - приятно. Взаимно.
не понимаю в экономике, но то, в чём счас сидим, суть действий того же Кудрина и иже с ним. ++++++++++++ Женщин понять трудно - они часто противоречивы себе в одном предложении. Без комментариев.
в ж-у поцелуйте свого гундрина, +++++++++++++ дед , на нашем ресурсе прошу не выражовываться !
Дед, мы все зависим от тех, кто стоит у власти, не обольщайтесь. Поэтому в данный момент мы все субъективно небогаты, хоть скока имей на счету(((
Фокси, да я тоже не экономист))) Общение с людьми, понимающими в экономике гораздо лучше меня, с экономической вышкой - сподвергли меня к таким выводам. А в чем мы сейчас - да все виноваты, кто был у власти, в той или иной форме. Не буду быковать, может и Кудрин виноват не меньше остальных. Но подушку создал именно он, и она сработала, 2.5 лет жили за счёт нее
Лисе!не надыть за всех! товарисч милая дамочка! я сижу очень седня даже хорошо! всех, с празднеГом и няшек вам бесконечных!
Казимир, Анарх.
Но подушку создал именно он, и она сработала, 2.5 лет жили за счёт нее
а когда создавал, то чью экономику спонсировал ваш кумир?
калибру! ладно! звиняюсь!
Лисе! угу! а те кто у власти? от кого зависят? зависимость вообще весч относительная кстати! чем например зависит от власти Лыкова и иже с нею?
Варя, всем известно, облигации США. Так у нас то экономики нет, что можно спонсировать было. По логике правильно, спонсировали то, что имеет силу
Дед, да и я сижу ровно, счас, но у мене память работает и не в + нынешним заверениям экономистов. Ким, слушайте, вернее, Look me? ))) апосля беседы с ого, гуторила с разными остепенёнными экономистами, - результат...да нифига это не наука, ничего не знают, ну не может быть полярных мнений по одной теме, фууу.
Пукину! казимир не внимателен! пропустил зарождение вашего образа! ха-ха!
Прошу не принимать слова деда к сведению - у него ломка стереотипов на перепутье остановилась " пиндосы" ещё не канули , а американцы ещё подошли. * А может и не подойдут и мухосранские дороги бомбить будет уже Трамп (чмо)
Так у нас то экономики нет, что можно спонсировать было.
тогда логичней было бы создавать экономику вашему кумиру, нежели спонсировать америку созданием нашей подушкой безопасности под 1,5 % доходности
Дед, да просто у меня столько ников было, что майор ФСБ даже запутается))
Варя, а вот тут соглашусь
Казимир, есть разница между умением считать и вкладывать, и делать прогнозы, я из тех, кто просто умеет считать. Результат - всегда +.
Пукину! я не заморачиваюсь с никами, уже давно сказал, мне по фик как человек самовыражаетЦа! хоч кажный день новое платье! важно, что он говорит, утверждает, отстаивает, за что боретЦа, проповедует что!
нежели спонсировать америку созданием нашей подушкой безопасности под 1,5 % доходности +++++++++++ Царь ,разумеется, не в курсе - зачаровали сирены , околдовали демоны.
Так вот,когда страна плавненько перетекала из одного кризиса в другой ,Кудрин ,будучи премьером в правительстве своего доброго товарища ,В.В.Путина позволил себе крамольное высказывание ,что выделение бюджетных денег (порядка 20 триллионов рублей) в пользу летающих ,грохочущих и стреляющих ,выйдет и без того больной экономике России ,боком.За что был послан в бан (или в баню) президентом Д.А. Медведевым.(2011) И не факт ,что он "накаркал",факт то,что потом уже начали резать по живому -как бюджет,так и соц.расходы,потому как Украина,Крым ,Донбасс и прочее. Так что у местных пацриотов просто память слаба,полагаю.
Дед, согласен! Ник ничего не значит, абсолютно.
я из тех, кто просто умеет считать. Результат - всегда +. ++++++++++++ Четыре действия арифметика вам в помощь. * Ваш учитель - Попандуполо : он очень своеобразно считал в "Трембите" в свою пользу.
калибру! та вы оду исчо спойте ему, гундрину вашему! псалмы погундите изображая атеиста, типо под православного, мы мож вам поверим про вклад отдельно взятого либераста в благосостояние типичного ватнега! ха-ха!
Калибр, Вам простительно, Вы не предприниматель)))
кстати как и аватарка! ха-ха!
Лисе! пенсионерам все простительно уже! однако есть и в предпринимательской среде оные! с особым умиление смотрю на бабушек бухгалтеров снующих по фсс, пфр и налоговым! респект им и всяческая уважуха!
дед ,тут где-то (уверен) труфальдина бергамовская из пересмешников очки надевает , к эфиру готовится - оды пусть он поёт , я только пытался кратко пересказать что было. Есть аргументы-аргументируйте ,нет аргументов - плотней закусывайте.Как-то так.
Хм, дед, угу, ага))) согласна))) Я ж не возраст имела ввиду, а род занятий. Знаю несколько предпринимателей, небольших, конечно, но вполне, открывших своё дело по выходу на пенсию...) Здесь дело не в возрасте, а опыте, понимаете ведь.
калибру! какие аргументы? хде ваш кудрин и хде я(мухосранск)! спасибо за пересказ, однако нам чессно говоря пофик, что там думает светило мировой кономики! у нас тут своя, 1кг сахару --- 1 литр спиртосодержащей жидкости (сс)! ха-ха!
Дед, а Вы помните время царствования Кудрина? И чего нам было хорошего?
Лисе! понимаю конешно! сам в этой среде, последние надцать выживаю! понимаю, что наш народ всеж ничуть не хуже такого же в омерике или там в венесуэле! границы определяет другой контингент!
Лыко на продажу? Калибр, тож ведь предпринимательство, был бы сбыт)))
13.01.2017 22:02 CALIBR Так что у местных пацриотов просто память слаба,полагаю
ну да, зато вы крепкий умом, или еще каким местом, почему-то упомянули только разногласия из-за увеличения военных расходов, скромно умолчав про социальные. И еще, раз вы впряглись, кроме выплаты внешнего долга, какие программы развития были начаты при вашем кумире(сколько дорог построено, заводов,пароходов), которые можно поставить в заслуги.Или попытка построения нашей экономике по образу норвегии это и есть все достижения.Кстати,ВВП приглашал работать вашего кумира, но отказался, о чем он и говорил на своей очередной прямой линии,экспертом легче-не отвечает ни за что,хотя в данный момент в экономический экспертный блок при президенте он входит.
Лисе! нам от них ниче хорошего ожидать не приходитЦа! я далек от мысли во всех бедах винить товарисча кудрина! при нем поднялись многие вполне прилично! вся проблема в том что сего субъекта наша как бы помягче сказать, вообщем вы меня поняли, подняла на определенную высоту, почти божничку, которой он ессно не являетЦа по факту! смешно! ха-ха!
Вечер добрый. С наступающим. По теме: задыхается путиномика. Импортозамещение не вытягивает. Потому и пытаются сгладить уже не крадущегося, а резво скачущего писеца.
Лыко на продажу? Калибр, тож ведь предпринимательство, был бы сбыт))) +++++++++++++ В оригинале было : "Ну,дык и дед лыко не вяжет на продажу "
Варя "первый бой " (кризис) отыграли при Кудрине ,начали раны зализывать ,пришла вторая волна -подписали отставку за инакомыслие. Почему -то большинство , которых 86 % ) считают ,что при Путине в докризисные годы был подъём , а ведь за ним стоял Кудрин и в то время заработал звание почётное. ) * если вы погуглите причину отказа работать в команде ,то может и измените своё мнение. Но вам это надо ? Нет. Поэтому ,- продолжаем валить на Кудрина .
Дед, тогда, помимо Кудрина, был другой комплекс))) В принципе, бизнес у меня мааааленький,так, подработка))) Кудрин на нем не мог сказаться, да я и не заметила, но что-то мне подсознательно не нравилось, хм, Калибр выше про женский разум сказал - не спорю, но интуиция меня есчо ни разу не подводила(((
При Кудрине страна жила за счет трех вещей: 1. Высокие цены на энергоресурсы. 2. За счет средств будущих поколений, так называемое банковское фондирование. Это когда коммерческие банки брали кредиты в иностранных банках. 3. Реальный сектор не обновлял основные фонды, а проедал эти средства. Сейчас: 1. Цены на энергоресурсы низкие и не могут обеспечить жизнеспособности страны. 2. Антироссийские санкции отключили российскую банковскую систему от рынков фондирования: но благодаря « мудрым» действиям г-жи Набиулиной по рублю начался кери трейд. Это когда на фоне высокой доходности рублевого долга нац. Валюта начала крепчать за счет того, что горячий (спекулятивный) капитал пошел в ОФЗ, корпоративные облеги, РЕПО. 3. В реальный сектор, как ничего не шло, так и не идет. З.Ы. Все бы может и ничего, но… в истории современной России уже был печальный опат с кери трейд в 1998г. Тогда лопнул долговой пузырь ГКО, рубль за пять месяцев обесценился в ЧЕТЫРЕ раза.
В принципе, удивительное явление - сабж нам не актуален! Хорошо.
Заявление Кудрина по поводу отставки: …Мое заявление относительно того, что я не вижу себя в составе кабинета министров образца 2012, является продуманным и взвешенным.
Первое. На протяжении нескольких месяцев, несмотря на мои многочисленные возражения, в том числе публичные, в сфере бюджетной политики принимались решения, без сомнения увеличивающие риски исполнения бюджета. А бюджетные риски, связанные, прежде всего, с завышенными обязательствами в оборонном секторе и социальной сфере, неминуемо распространились бы на всю национальную экономику. В феврале этого года желание уйти в отставку я обсуждал с председателем правительства. Тогда отставка была признана нежелательной, в том числе из-за остроты ситуации, связанной с тем, что в этом году на бюджетный процесс накладывался процесс избирательный. При этом мое участие в будущей конфигурации исполнительной власти РФ не обсуждалось.
Второе. 24 сентября определилась структура власти в нашей стране на длительную перспективу. Определился и я, объяснив свою позицию. Эмоции здесь абсолютно ни при чём.
Третье. Якобы существовавшая возможность возглавить «Правое дело» на самом деле для меня отсутствовала. Я не рассматривал для себя перспективу участия в искусственном проекте, по факту дискредитирующем либерально-демократическую идею.
Четвёртое, но не последнее. Я благодарен всем тем, кто выражает мне сегодня поддержку. Также благодарен и тем, кто подарил мне за последние два дня неоценимый аппаратный, политический и жизненный опыт
13.01.2017 22:40 CALIBR я ни на кого не валю, но и кумира не строю,мне просто интересно, как они выворачиваться будут из того, что сами заварили))
Варя,мне он тоже не кумир , я - за объективность.
та чо километровые портянки за типо обиективность не постить! своих словов нету! постите дальше товарисч калибр! исчо читал бы кто их! им бы цены не было! ха-ха!
дед зарегистрированный 13 января 2017 г. 23:22 Уж не тебе фырчать, ха-хатун!
а кому? ты тут разводящий? напеши вначале чо нить по теме вразумительное, мы заценим ум и честь нашей эпохи! ха-ха!
дед околесицу понёс : язык попёр заместо мозгов.Отдельно.Занавес.
калибру! та давайте балдакруту исчо портянку очередную запостите на сон грядущий! он може пару строчеГ осилит! да и в люлю, челюсть в стакан положить не забудьте!
дед зарегистрированный 13 января 2017 г. 23:30 ну так слушай по теме: Все твои друйзя с гайдароского форума молятся на Трампушу, подставляют *** и смотрят за реакцией)) Люби Трампа, дедуля, как самого себя!)) Чё там с импортозамещением, догнали и перегнали?))
13.01.2017 23:17 CALIBR я - за объективность.
я тоже двумя руками "за", тогда читаем дальше критику Геращенко))
"Всё познаётся в сравнении! (С)" Россия рай для халявщиков и скудоумных. Только Цифры. 1989 (в России кризис), 1991 (в России госпереворот кризис), 1993 (в России путч, кризис), 1998 (в России кризис), 2008 (в России кризис), 2014-2016 (в России кризис). Сравнивать надо, например, с Германией, у кого лучшие достижения в экономике, 10 лет понадобилось, чтоб стать локомотивом экономики Европы.
Отрезали яйца и кричали, что им без яиц лучше и пусть теперь Запад страдает от того, что они без яиц остались. Но оказалось, что страдает не Запад, а только жители России, по которым эти контрсанции и ударили. Может поймут и прекратят каждый раз "Воронеж бомбить" в ответ на наглые происки империализма?
Koks зарегистрированный 13 января 2017 г. 23:57 Отрезали яйца и кричали, что им без яиц лучше и пусть теперь Запад страдает
Ещё и грозили ими в сторону запада..)
Кстати, а "дед"а можно поздравить с праздником Обрезания Господня или лучше не стоит?
балдакруту! мдя! поразил! умище палата! хде ты там моих друзей то увидел? я с ними вотку пию или взасос целуюсь? сказочнеГ ты изрядный! да, за трампа! борщ расскажи своей подруге как готовить! у нас с импортозамещением все нормально, замещаем потихоньку, вас не спрашиваем и вам не отчитываемся! ха-ха!
а "дед"а можно поздравить с праздником -------------- Похоже, что он по этому поводу сегодня свою спиртосодержащую жидкость в количестве 1л из 1 кг сахара внутрь принимает.
кокес! ты хде страдающих жителей увидел! у себя в укропии? не? кастрюльку сними! скакать то с ней тяжело! ха-ха!
у нас с импортозамещением все нормально, замещаем потихоньку ----------------- Что вы там замещаете, х.з., а вот правительство с этим вопросом облажалось по полной программе, в следствии чего мистер Шувалов призывает (пока косвенно) снять контрсанкции. http://www.forexpf.ru/news/2017/01/13/bb90-o-snyatii-zapadnykh-sanktsij-s-rossii-segodnya-mechtali-shuvalov-i-kudrin.html
анвладу! завидно? давай за манетарную палитику расскажи! чо там хде бараздит! ха-ха!
давай за манетарную палитику расскажи! ------------------ Старый! Ты же упрям как осел. Извини, без обид. А упрямство это гордыня - один из семи смертных грехов. Ты как православный христианин должен это знать. Иди исповедуйся и причастись.
Анвладу! замещаем на своем уровне! нам чо крестьянам предлагаешь на правительственный поднятЦа? та не вопрос! да, наймитам там своим премию на новый год выплатил? могут и прийти за ней! не зажимай сверхприбыли! ха-ха!
дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:08 так ты за кого топишь то, определись и расскажи! так понимаю, что про "молятся на Трампушу, подставляют *** и смотрят за реакцией" ты согласен?
Сегодня одновременно старый новый год и пятница 13, смесь ужаса и комедии. Практически воплощение современной России.
Анвладу! я вам ничо не должен! слава Богу! лекции четайте своим должникам!
дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:16 ты же понимяу, что когда снимут санкции, всё то гогно которым замещали вылетит в трубу?) и поделом кстати...ну не всем конечно)
дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:18 Свышь ты, сабжеговоритель, что окромя проклятий в сторону кудрина, ты поведал?))
пэтриот! скачи на цензор! умник блин кастрюлеголовый! за Россию тут рассуждать взялся! твоя недострана могет таких вот только храждан и производить! бандустан скачущий! да, за гривной явно не успеваете! держи ее скорей! ха-ха!
Анвладу! я вам ничо не должен! слава Богу! лекции четайте своим должникам! -------------------- Старый, конечно не должен, я и не говорил об этом. Не знаю с чего ты взял? Выпил может лишнего, а? Кстати: бражничество чрезмерное то-же грех. Его вместе с гордыней нужно будет исповедать для прощения.
Дедушко, объясни, почему в России при таком гениальном президенте уровень жизни только падает?
балдакруту! давай по порядку! имей уважение хоч минимальное к пожилому человеку! во первых, за страну, ее руководство, ее народ, своих родственников и друзей, семью детей и внуков! во вторых мне по большому счету пофик что там в омериГе! на мое житие она по большому счету один разок повлияла, оставив меня без работы, и завалив окорочками, да и за санкции энто больше к Анвладу! в какую трубу он полетит остаетЦа догадыватЦа! и по поводу кудрина! давай пример моих проклятий, калибр уже давал пример моихпристрастий к трампу, думаю и с твоей стороны результат будет аналогичный типа бла-бла-бла!ха-ха!
коксу! ты хде увидел что он падает? энто что по твоему? физическая величина? ты экономист мастистый? политолог? общественник? откуда у тебя уверенность в таком категорическом выводе? на маце прочитал? так там сказки пушуть для особоодаренной публики!
Уважаемый Дед! Я не Балдакрут, но можешь поподробней рассказать, как проклятая Америка тебя без работы оставила?
А я сегодня в магазине видел, как падает уровень жизни в России. Видел как старик искал молоко, кажись "самая цена" называется за 24 р/литр! Меня просил, что бы я разглядел где такое лежит. Он в силу своего преклонного возраста видит плохо. Интересно, что там за пойло за 24 рубля? Дед, ты тоже такое покупаешь?
дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:34 балдакруту! давай по порядку! имей уважение хоч минимальное к пожилому человеку! во первых, за страну, ее руководство, ее народ, своих родственников и друзей, семью детей и внуков! во вторых мне по большому счету пофик что там в омериГе! на мое житие она по большому счету один разок повлияла, оставив меня без работы, и завалив окорочками, да и за санкции энто больше к Анвладу! в какую трубу он полетит остаетЦа догадыватЦа! и по поводу кудрина! давай пример моих проклятий, калибр уже давал пример моихпристрастий к трампу, думаю и с твоей стороны результат будет аналогичный типа бла-бла-бла!ха-ха!
Воу воу, палехче, а то чёта ты раздухарился..ну хоть братьев вильямс не приплёл))) Никак цыпушек выращивал и спекулировал ими по старой памяти?)) Вторую и третью строчку твоего доклада вааще не понял.. И вообще я имею к тебе уважение..ну, мол живучий\упёртый, любишь барский\царский\пролетарский\олигархский сапог в ....ну ты понял!))
деду просыпайси-атечиство в апасности!супастаты кастрюлеголовыи тута на Нас бочьку котют! встовай олкашыно похмиляться будим.хе-хе
Зря я верил в истинное православие деда , так - один из множества подобных , компенсирующих свечкой в Церкви свою хулу и пороки. А может отечественной продукцией отравился вчера , поэтому и чепуху барагозил ? В России фальсифицируется до четверти пищевой продукции. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме, передает «Интерфакс». «У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сказал он.
А почему Нашы Петухи(ну эт по наступившему году) называют свой сходняк "Гайдаровским форумом"- он же(Гайдар) вроде много напакостил для Нашей эканомики?
"Года не прошло, как Владимир Путин 3 февраля 2016-го в ходе встречи с Клубом лидеров объявил патриотизм национальной идеей в России. А как прижилось, как широко и дружно массы восприняли! Патриотизм обуял россиян до такой степени, что из чувства преобразовался в профессию. Да не просто профессию, а самую массовую, "патриото-профессионалов" уже уйма! Куда ни ... в него и попадешь!" - пишет бывший политик на своей странице в Facebook. "Про политологов, думцев, других постоянных участников и ведущих ТВ-шоу и спорить не приходится - исключительно носители и хранители этой национальной идеи. Но посмотрим на сравнительно новую площадку социального общения сограждан - интернет. Вот, два-три года назад собирают подписи под петицией, к примеру, против вырубки последнего парка в центре города N или человека хорошего спасти от беспредела ментовского - месяц, другой проходит, а необходимых 100 тыщ никак не набирается. А нынче мигом! Что Бабченко немедленно, прямо со сломанной ногой, выслать за пределы Родины, что Божену гражданства лишить - утром письмо и к вечеру 130 тыщ подписантов! Справедливости ради следует отметить, что столь удачному прорастанию патриотизма в верхнюю часть головы электората способствовал г-н Володин. Он до спикера ГД, пребывая в должности 1-го зама главы АП, удачно сформулировал: Россия - это Путин! А дальше выстроилось само собой, россияне - народ сообразительный. Патриотизм - любовь к Родине, Родина - Россия, а Россия - это Путин, значит, патриот - тот, кто любит Путина.
Ну и, соответственно, наоборот. Не любит Путина - значит, враг Родины! Значит, ату его! Зеленкой, фекалиями, железяками, да хоть и из пистолета, пусть уматывает. И очень быстро нацидея в таком выпрямленном виде охватывает до 86% населения Проблема в одном! Патриотизм как национальная идея - это замечательно, но как профессия... Эти "профессионалы" ничего не создают, ничего не производят, да и, как правило, нигде и не работают. А оплачивают неплохую жизнь "профессионала-патриота" через налоги в бюджет те, кто работает, но Родину, т. е. Путина, любит, на их взгляд, неправильно либо недостаточно сильно и глубоко. И чем больше в государстве "патриото-профессионалов", тем быстрее экономика хиреет. Мое поколение такой период проходило под марш "Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем!". И как только гордость за наш общественный строй достигла вершины, тут государство и рухнуло..."