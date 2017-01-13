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Шувалов рассказал о возможной отмене российских контрсанкций

, ИА "Амител"
Первый вице-премьер отметил, что все игроки на рынке должны готовиться к такому сценарию

Фото: twitter.com

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил на Гайдаровском форуме, что Россия, возможно, не станет продлевать контрсанкции после 31 декабря в случае потепления отношений с Западом, передает ТАСС.

"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США — Евросоюз, как они будут говорить с нами", — цитирует его агентство. Вице-премьер напомнил позицию главы государства, согласно которой Россия готова всегда к открытому диалогу. Шувалов отметил, что в своей работе думает о таком периоде — до 31 декабря 2017 года — и советует всем игрокам готовиться к этому сценарию. "Произойдет продление, не произойдет — это политическая повестка", — добавил он.

Вице-премьер отметил, что производители не должны рассчитывать, что государство после отмены контрсанкций применит протекционные меры. Шувалов подчеркнул, что "будет призыв к правительству защитить экономически", однако "это не должно произойти".

Шувалов полагает, что после отмены контрсанкций в Госдуму и региональные парламенты последует "очень жесткий запрос" о защитных мерах отечественных производителей от западных товаров, которые начнут поступать на рынок после отмены санкций.

По мнению вице-премьера, "пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены". Он отметил, что даже в случае, если этого не произойдет, будет иная задача, в которой также будут "как-то работать", однако это создаст долгосрочные проблемы. "Все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям и это очень плохо", — заключил Шувалов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.01.2017 20:11
CALIBR

Вот по фиг , как там ,на Западе воспримут снятие наших контрсанкций,возможно совсем не заметят,интересней выступление А.Кудрина на том же форуме,касающееся дел наших невесёлых. :

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что современное состояние экономики России ниже уровня периода застоя в СССР. «Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе… Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные», — отметил он.

«Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост. Те шаги, которые должна принимать страна, правительство, президент, — они неординарны, они достаточно серьезны», — сказал бывший министр. Он пояснил, что прежде всего речь идет о демографических вызовах, недостатке инвестиций, проблеме санкций, дистанцировании от мировых финансовых рынков, технологическом отставании, низкой производительности и низком качестве госуправления.

0  0
13.01.2017 21:05
Kim Vlad Pu

Вова зря Кудрина убрал, это его ошибка. В ноги должен кланяться за Стабфонд/// Со Старым Новым, Казимир)

0  0
13.01.2017 21:24
Варя

на кофейной гуще гадал однако

0  0
13.01.2017 21:29
дед

в ж-у поцелуйте свого гундрина, интересно им аж до,,,! никому больше неинтересно! "вот пофиг" от слова совсем! прыгайте дальше! ха-ха!

0  0
13.01.2017 21:32
дед

пукин! напеши Путену письмо! изложи возражения, аргументы в чем вошть не прав критеку конструктивную! може прокатит! ха-ха!

0  0
13.01.2017 21:32
Kim Vlad Pu

Дед, вечера! Так мы с конца 14-го года живём за счёт подушки безопасности, Алексеем созданной. Могло все быть гораздо хуже. Вот только к лету этого года мы её прокушаем. 2,5~ года форы у нас. Думаю, это + в карму Кудрина

0  0
13.01.2017 21:35
Foxie

Ким, Вы серьёзно про подушку безопасности от Кудрина? Ну, я ааабсолютно ничего не понимаю в экономике, но то, в чём счас сидим, суть действий того же Кудрина и иже с ним. Уж извините...

0  0
13.01.2017 21:38
дед

не знаю, за счет какой подушки вы живете у меня вполне определенные пока конешно, источники дохода и накопления, поверьте на слово(макларен) не очень зависящие от такого персонажа как кудрин (божничка особоодаренных личноздей)! ха-ха!

0  0
13.01.2017 21:41
CALIBR

Со Старым Новым, Казимир) ++++++++++++++ Простите , в гриме не узнал,хоть и догадываюсь,но всё равно - приятно. Взаимно.

не понимаю в экономике, но то, в чём счас сидим, суть действий того же Кудрина и иже с ним. ++++++++++++ Женщин понять трудно - они часто противоречивы себе в одном предложении. Без комментариев.

в ж-у поцелуйте свого гундрина, +++++++++++++ дед , на нашем ресурсе прошу не выражовываться !

0  0
13.01.2017 21:41
Foxie

Дед, мы все зависим от тех, кто стоит у власти, не обольщайтесь. Поэтому в данный момент мы все субъективно небогаты, хоть скока имей на счету(((

0  0
13.01.2017 21:42
Kim Vlad Pu

Фокси, да я тоже не экономист))) Общение с людьми, понимающими в экономике гораздо лучше меня, с экономической вышкой - сподвергли меня к таким выводам. А в чем мы сейчас - да все виноваты, кто был у власти, в той или иной форме. Не буду быковать, может и Кудрин виноват не меньше остальных. Но подушку создал именно он, и она сработала, 2.5 лет жили за счёт нее

0  0
13.01.2017 21:42
дед

Лисе!не надыть за всех! товарисч милая дамочка! я сижу очень седня даже хорошо! всех, с празднеГом и няшек вам бесконечных!

0  0
13.01.2017 21:42
Kim Vlad Pu

Казимир, Анарх.

0  0
13.01.2017 21:44
Варя

Но подушку создал именно он, и она сработала, 2.5 лет жили за счёт нее

а когда создавал, то чью экономику спонсировал ваш кумир?

0  0
13.01.2017 21:44
дед

калибру! ладно! звиняюсь!

0  0
13.01.2017 21:47
дед

Лисе! угу! а те кто у власти? от кого зависят? зависимость вообще весч относительная кстати! чем например зависит от власти Лыкова и иже с нею?

0  0
13.01.2017 21:48
Kim Vlad Pu

Варя, всем известно, облигации США. Так у нас то экономики нет, что можно спонсировать было. По логике правильно, спонсировали то, что имеет силу

0  0
13.01.2017 21:48
Foxie

Дед, да и я сижу ровно, счас, но у мене память работает и не в + нынешним заверениям экономистов. Ким, слушайте, вернее, Look me? ))) апосля беседы с ого, гуторила с разными остепенёнными экономистами, - результат...да нифига это не наука, ничего не знают, ну не может быть полярных мнений по одной теме, фууу.

0  0
13.01.2017 21:48
дед

Пукину! казимир не внимателен! пропустил зарождение вашего образа! ха-ха!

0  0
13.01.2017 21:49
CALIBR

Прошу не принимать слова деда к сведению - у него ломка стереотипов на перепутье остановилась " пиндосы" ещё не канули , а американцы ещё подошли. * А может и не подойдут и мухосранские дороги бомбить будет уже Трамп (чмо)

0  0
13.01.2017 21:52
Варя

Так у нас то экономики нет, что можно спонсировать было.

тогда логичней было бы создавать экономику вашему кумиру, нежели спонсировать америку созданием нашей подушкой безопасности под 1,5 % доходности

0  0
13.01.2017 21:53
Kim Vlad Pu

Дед, да просто у меня столько ников было, что майор ФСБ даже запутается))

0  0
13.01.2017 21:53
Kim Vlad Pu

Варя, а вот тут соглашусь

0  0
13.01.2017 21:55
Foxie

Казимир, есть разница между умением считать и вкладывать, и делать прогнозы, я из тех, кто просто умеет считать. Результат - всегда +.

0  0
13.01.2017 21:57
дед

Пукину! я не заморачиваюсь с никами, уже давно сказал, мне по фик как человек самовыражаетЦа! хоч кажный день новое платье! важно, что он говорит, утверждает, отстаивает, за что боретЦа, проповедует что!

0  0
13.01.2017 22:02
CALIBR

нежели спонсировать америку созданием нашей подушкой безопасности под 1,5 % доходности +++++++++++ Царь ,разумеется, не в курсе - зачаровали сирены , околдовали демоны.

Так вот,когда страна плавненько перетекала из одного кризиса в другой ,Кудрин ,будучи премьером в правительстве своего доброго товарища ,В.В.Путина позволил себе крамольное высказывание ,что выделение бюджетных денег (порядка 20 триллионов рублей) в пользу летающих ,грохочущих и стреляющих ,выйдет и без того больной экономике России ,боком.За что был послан в бан (или в баню) президентом Д.А. Медведевым.(2011) И не факт ,что он "накаркал",факт то,что потом уже начали резать по живому -как бюджет,так и соц.расходы,потому как Украина,Крым ,Донбасс и прочее. Так что у местных пацриотов просто память слаба,полагаю.

0  0
13.01.2017 22:03
Kim Vlad Pu

Дед, согласен! Ник ничего не значит, абсолютно.

0  0
13.01.2017 22:06
CALIBR

я из тех, кто просто умеет считать. Результат - всегда +. ++++++++++++ Четыре действия арифметика вам в помощь. * Ваш учитель - Попандуполо : он очень своеобразно считал в "Трембите" в свою пользу.

0  0
13.01.2017 22:07
дед

калибру! та вы оду исчо спойте ему, гундрину вашему! псалмы погундите изображая атеиста, типо под православного, мы мож вам поверим про вклад отдельно взятого либераста в благосостояние типичного ватнега! ха-ха!

0  0
13.01.2017 22:08
Foxie

Калибр, Вам простительно, Вы не предприниматель)))

0  0
13.01.2017 22:09
дед

кстати как и аватарка! ха-ха!

0  0
13.01.2017 22:12
дед

Лисе! пенсионерам все простительно уже! однако есть и в предпринимательской среде оные! с особым умиление смотрю на бабушек бухгалтеров снующих по фсс, пфр и налоговым! респект им и всяческая уважуха!

0  0
13.01.2017 22:13
CALIBR

дед ,тут где-то (уверен) труфальдина бергамовская из пересмешников очки надевает , к эфиру готовится - оды пусть он поёт , я только пытался кратко пересказать что было. Есть аргументы-аргументируйте ,нет аргументов - плотней закусывайте.Как-то так.

0  0
13.01.2017 22:18
Foxie

Хм, дед, угу, ага))) согласна))) Я ж не возраст имела ввиду, а род занятий. Знаю несколько предпринимателей, небольших, конечно, но вполне, открывших своё дело по выходу на пенсию...) Здесь дело не в возрасте, а опыте, понимаете ведь.

0  0
13.01.2017 22:21
дед

калибру! какие аргументы? хде ваш кудрин и хде я(мухосранск)! спасибо за пересказ, однако нам чессно говоря пофик, что там думает светило мировой кономики! у нас тут своя, 1кг сахару --- 1 литр спиртосодержащей жидкости (сс)! ха-ха!

0  0
13.01.2017 22:24
Foxie

Дед, а Вы помните время царствования Кудрина? И чего нам было хорошего?

0  0
13.01.2017 22:26
дед

Лисе! понимаю конешно! сам в этой среде, последние надцать выживаю! понимаю, что наш народ всеж ничуть не хуже такого же в омерике или там в венесуэле! границы определяет другой контингент!

0  0
13.01.2017 22:26
Foxie

Лыко на продажу? Калибр, тож ведь предпринимательство, был бы сбыт)))

0  0
13.01.2017 22:30
Варя

13.01.2017 22:02 CALIBR Так что у местных пацриотов просто память слаба,полагаю

ну да, зато вы крепкий умом, или еще каким местом, почему-то упомянули только разногласия из-за увеличения военных расходов, скромно умолчав про социальные. И еще, раз вы впряглись, кроме выплаты внешнего долга, какие программы развития были начаты при вашем кумире(сколько дорог построено, заводов,пароходов), которые можно поставить в заслуги.Или попытка построения нашей экономике по образу норвегии это и есть все достижения.Кстати,ВВП приглашал работать вашего кумира, но отказался, о чем он и говорил на своей очередной прямой линии,экспертом легче-не отвечает ни за что,хотя в данный момент в экономический экспертный блок при президенте он входит.

0  0
13.01.2017 22:35
дед

Лисе! нам от них ниче хорошего ожидать не приходитЦа! я далек от мысли во всех бедах винить товарисча кудрина! при нем поднялись многие вполне прилично! вся проблема в том что сего субъекта наша как бы помягче сказать, вообщем вы меня поняли, подняла на определенную высоту, почти божничку, которой он ессно не являетЦа по факту! смешно! ха-ха!

0  0
13.01.2017 22:37
SashOK

Вечер добрый. С наступающим. По теме: задыхается путиномика. Импортозамещение не вытягивает. Потому и пытаются сгладить уже не крадущегося, а резво скачущего писеца.

0  0
13.01.2017 22:40
CALIBR

Лыко на продажу? Калибр, тож ведь предпринимательство, был бы сбыт))) +++++++++++++ В оригинале было : "Ну,дык и дед лыко не вяжет на продажу "

Варя "первый бой " (кризис) отыграли при Кудрине ,начали раны зализывать ,пришла вторая волна -подписали отставку за инакомыслие. Почему -то большинство , которых 86 % ) считают ,что при Путине в докризисные годы был подъём , а ведь за ним стоял Кудрин и в то время заработал звание почётное. ) * если вы погуглите причину отказа работать в команде ,то может и измените своё мнение. Но вам это надо ? Нет. Поэтому ,- продолжаем валить на Кудрина .

0  0
13.01.2017 22:52
Foxie

Дед, тогда, помимо Кудрина, был другой комплекс))) В принципе, бизнес у меня мааааленький,так, подработка))) Кудрин на нем не мог сказаться, да я и не заметила, но что-то мне подсознательно не нравилось, хм, Калибр выше про женский разум сказал - не спорю, но интуиция меня есчо ни разу не подводила(((

0  0
13.01.2017 22:57
An Vlad

При Кудрине страна жила за счет трех вещей: 1. Высокие цены на энергоресурсы. 2. За счет средств будущих поколений, так называемое банковское фондирование. Это когда коммерческие банки брали кредиты в иностранных банках. 3. Реальный сектор не обновлял основные фонды, а проедал эти средства. Сейчас: 1. Цены на энергоресурсы низкие и не могут обеспечить жизнеспособности страны. 2. Антироссийские санкции отключили российскую банковскую систему от рынков фондирования: но благодаря « мудрым» действиям г-жи Набиулиной по рублю начался кери трейд. Это когда на фоне высокой доходности рублевого долга нац. Валюта начала крепчать за счет того, что горячий (спекулятивный) капитал пошел в ОФЗ, корпоративные облеги, РЕПО. 3. В реальный сектор, как ничего не шло, так и не идет. З.Ы. Все бы может и ничего, но… в истории современной России уже был печальный опат с кери трейд в 1998г. Тогда лопнул долговой пузырь ГКО, рубль за пять месяцев обесценился в ЧЕТЫРЕ раза.

0  0
13.01.2017 23:03
Foxie

В принципе, удивительное явление - сабж нам не актуален! Хорошо.

0  0
13.01.2017 23:05
CALIBR

Заявление Кудрина по поводу отставки: …Мое заявление относительно того, что я не вижу себя в составе кабинета министров образца 2012, является продуманным и взвешенным.

Первое. На протяжении нескольких месяцев, несмотря на мои многочисленные возражения, в том числе публичные, в сфере бюджетной политики принимались решения, без сомнения увеличивающие риски исполнения бюджета. А бюджетные риски, связанные, прежде всего, с завышенными обязательствами в оборонном секторе и социальной сфере, неминуемо распространились бы на всю национальную экономику. В феврале этого года желание уйти в отставку я обсуждал с председателем правительства. Тогда отставка была признана нежелательной, в том числе из-за остроты ситуации, связанной с тем, что в этом году на бюджетный процесс накладывался процесс избирательный. При этом мое участие в будущей конфигурации исполнительной власти РФ не обсуждалось.

Второе. 24 сентября определилась структура власти в нашей стране на длительную перспективу. Определился и я, объяснив свою позицию. Эмоции здесь абсолютно ни при чём.

Третье. Якобы существовавшая возможность возглавить «Правое дело» на самом деле для меня отсутствовала. Я не рассматривал для себя перспективу участия в искусственном проекте, по факту дискредитирующем либерально-демократическую идею.

Четвёртое, но не последнее. Я благодарен всем тем, кто выражает мне сегодня поддержку. Также благодарен и тем, кто подарил мне за последние два дня неоценимый аппаратный, политический и жизненный опыт

0  0
13.01.2017 23:06
Варя

13.01.2017 22:40 CALIBR я ни на кого не валю, но и кумира не строю,мне просто интересно, как они выворачиваться будут из того, что сами заварили))

0  0
13.01.2017 23:17
CALIBR

Варя,мне он тоже не кумир , я - за объективность.

0  0
13.01.2017 23:22
дед

та чо километровые портянки за типо обиективность не постить! своих словов нету! постите дальше товарисч калибр! исчо читал бы кто их! им бы цены не было! ха-ха!

0  0
13.01.2017 23:26
балдакрут

дед зарегистрированный 13 января 2017 г. 23:22 Уж не тебе фырчать, ха-хатун!

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13.01.2017 23:30
дед

а кому? ты тут разводящий? напеши вначале чо нить по теме вразумительное, мы заценим ум и честь нашей эпохи! ха-ха!

0  0
13.01.2017 23:33
CALIBR

дед околесицу понёс : язык попёр заместо мозгов.Отдельно.Занавес.

0  0
13.01.2017 23:36
дед

калибру! та давайте балдакруту исчо портянку очередную запостите на сон грядущий! он може пару строчеГ осилит! да и в люлю, челюсть в стакан положить не забудьте!

0  0
13.01.2017 23:44
балдакрут

дед зарегистрированный 13 января 2017 г. 23:30 ну так слушай по теме: Все твои друйзя с гайдароского форума молятся на Трампушу, подставляют *** и смотрят за реакцией)) Люби Трампа, дедуля, как самого себя!)) Чё там с импортозамещением, догнали и перегнали?))

0  0
13.01.2017 23:50
Варя

13.01.2017 23:17 CALIBR я - за объективность.

я тоже двумя руками "за", тогда читаем дальше критику Геращенко))

0  0
13.01.2017 23:51
Pat Riot

"Всё познаётся в сравнении! (С)" Россия рай для халявщиков и скудоумных. Только Цифры. 1989 (в России кризис), 1991 (в России госпереворот кризис), 1993 (в России путч, кризис), 1998 (в России кризис), 2008 (в России кризис), 2014-2016 (в России кризис). Сравнивать надо, например, с Германией, у кого лучшие достижения в экономике, 10 лет понадобилось, чтоб стать локомотивом экономики Европы.

0  0
13.01.2017 23:57
Koks

Отрезали яйца и кричали, что им без яиц лучше и пусть теперь Запад страдает от того, что они без яиц остались. Но оказалось, что страдает не Запад, а только жители России, по которым эти контрсанции и ударили. Может поймут и прекратят каждый раз "Воронеж бомбить" в ответ на наглые происки империализма?

0  0
14.01.2017 00:01
балдакрут

Koks зарегистрированный 13 января 2017 г. 23:57 Отрезали яйца и кричали, что им без яиц лучше и пусть теперь Запад страдает

Ещё и грозили ими в сторону запада..)

0  0
14.01.2017 00:04
балдакрут

Кстати, а "дед"а можно поздравить с праздником Обрезания Господня или лучше не стоит?

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14.01.2017 00:08
дед

балдакруту! мдя! поразил! умище палата! хде ты там моих друзей то увидел? я с ними вотку пию или взасос целуюсь? сказочнеГ ты изрядный! да, за трампа! борщ расскажи своей подруге как готовить! у нас с импортозамещением все нормально, замещаем потихоньку, вас не спрашиваем и вам не отчитываемся! ха-ха!

0  0
14.01.2017 00:09
An Vlad

а "дед"а можно поздравить с праздником -------------- Похоже, что он по этому поводу сегодня свою спиртосодержащую жидкость в количестве 1л из 1 кг сахара внутрь принимает.

0  0
14.01.2017 00:11
дед

кокес! ты хде страдающих жителей увидел! у себя в укропии? не? кастрюльку сними! скакать то с ней тяжело! ха-ха!

0  0
14.01.2017 00:12
An Vlad

у нас с импортозамещением все нормально, замещаем потихоньку ----------------- Что вы там замещаете, х.з., а вот правительство с этим вопросом облажалось по полной программе, в следствии чего мистер Шувалов призывает (пока косвенно) снять контрсанкции. http://www.forexpf.ru/news/2017/01/13/bb90-o-snyatii-zapadnykh-sanktsij-s-rossii-segodnya-mechtali-shuvalov-i-kudrin.html

0  0
14.01.2017 00:13
дед

анвладу! завидно? давай за манетарную палитику расскажи! чо там хде бараздит! ха-ха!

0  0
14.01.2017 00:16
An Vlad

давай за манетарную палитику расскажи! ------------------ Старый! Ты же упрям как осел. Извини, без обид. А упрямство это гордыня - один из семи смертных грехов. Ты как православный христианин должен это знать. Иди исповедуйся и причастись.

0  0
14.01.2017 00:16
дед

Анвладу! замещаем на своем уровне! нам чо крестьянам предлагаешь на правительственный поднятЦа? та не вопрос! да, наймитам там своим премию на новый год выплатил? могут и прийти за ней! не зажимай сверхприбыли! ха-ха!

0  0
14.01.2017 00:17
балдакрут

дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:08 так ты за кого топишь то, определись и расскажи! так понимаю, что про "молятся на Трампушу, подставляют *** и смотрят за реакцией" ты согласен?

0  0
14.01.2017 00:17
Pat Riot

Сегодня одновременно старый новый год и пятница 13, смесь ужаса и комедии. Практически воплощение современной России.

0  0
14.01.2017 00:18
дед

Анвладу! я вам ничо не должен! слава Богу! лекции четайте своим должникам!

0  0
14.01.2017 00:19
балдакрут

дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:16 ты же понимяу, что когда снимут санкции, всё то гогно которым замещали вылетит в трубу?) и поделом кстати...ну не всем конечно)

0  0
14.01.2017 00:22
балдакрут

дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:18 Свышь ты, сабжеговоритель, что окромя проклятий в сторону кудрина, ты поведал?))

0  0
14.01.2017 00:22
дед

пэтриот! скачи на цензор! умник блин кастрюлеголовый! за Россию тут рассуждать взялся! твоя недострана могет таких вот только храждан и производить! бандустан скачущий! да, за гривной явно не успеваете! держи ее скорей! ха-ха!

0  0
14.01.2017 00:23
An Vlad

Анвладу! я вам ничо не должен! слава Богу! лекции четайте своим должникам! -------------------- Старый, конечно не должен, я и не говорил об этом. Не знаю с чего ты взял? Выпил может лишнего, а? Кстати: бражничество чрезмерное то-же грех. Его вместе с гордыней нужно будет исповедать для прощения.

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14.01.2017 00:32
Pat Riot

Дедушко, объясни, почему в России при таком гениальном президенте уровень жизни только падает?

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14.01.2017 00:34
дед

балдакруту! давай по порядку! имей уважение хоч минимальное к пожилому человеку! во первых, за страну, ее руководство, ее народ, своих родственников и друзей, семью детей и внуков! во вторых мне по большому счету пофик что там в омериГе! на мое житие она по большому счету один разок повлияла, оставив меня без работы, и завалив окорочками, да и за санкции энто больше к Анвладу! в какую трубу он полетит остаетЦа догадыватЦа! и по поводу кудрина! давай пример моих проклятий, калибр уже давал пример моихпристрастий к трампу, думаю и с твоей стороны результат будет аналогичный типа бла-бла-бла!ха-ха!

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14.01.2017 00:38
дед

коксу! ты хде увидел что он падает? энто что по твоему? физическая величина? ты экономист мастистый? политолог? общественник? откуда у тебя уверенность в таком категорическом выводе? на маце прочитал? так там сказки пушуть для особоодаренной публики!

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14.01.2017 00:38
An Vlad

Уважаемый Дед! Я не Балдакрут, но можешь поподробней рассказать, как проклятая Америка тебя без работы оставила?

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14.01.2017 00:44
An Vlad

А я сегодня в магазине видел, как падает уровень жизни в России. Видел как старик искал молоко, кажись "самая цена" называется за 24 р/литр! Меня просил, что бы я разглядел где такое лежит. Он в силу своего преклонного возраста видит плохо. Интересно, что там за пойло за 24 рубля? Дед, ты тоже такое покупаешь?

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14.01.2017 00:56
балдакрут

дед зарегистрированный 14 января 2017 г. 00:34 балдакруту! давай по порядку! имей уважение хоч минимальное к пожилому человеку! во первых, за страну, ее руководство, ее народ, своих родственников и друзей, семью детей и внуков! во вторых мне по большому счету пофик что там в омериГе! на мое житие она по большому счету один разок повлияла, оставив меня без работы, и завалив окорочками, да и за санкции энто больше к Анвладу! в какую трубу он полетит остаетЦа догадыватЦа! и по поводу кудрина! давай пример моих проклятий, калибр уже давал пример моихпристрастий к трампу, думаю и с твоей стороны результат будет аналогичный типа бла-бла-бла!ха-ха!

Воу воу, палехче, а то чёта ты раздухарился..ну хоть братьев вильямс не приплёл))) Никак цыпушек выращивал и спекулировал ими по старой памяти?)) Вторую и третью строчку твоего доклада вааще не понял.. И вообще я имею к тебе уважение..ну, мол живучий\упёртый, любишь барский\царский\пролетарский\олигархский сапог в ....ну ты понял!))

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14.01.2017 07:07
внук

деду просыпайси-атечиство в апасности!супастаты кастрюлеголовыи тута на Нас бочьку котют! встовай олкашыно похмиляться будим.хе-хе

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14.01.2017 07:44
CALIBR

Зря я верил в истинное православие деда , так - один из множества подобных , компенсирующих свечкой в Церкви свою хулу и пороки. А может отечественной продукцией отравился вчера , поэтому и чепуху барагозил ? В России фальсифицируется до четверти пищевой продукции. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме, передает «Интерфакс». «У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сказал он.

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14.01.2017 07:53
- гость -

А почему Нашы Петухи(ну эт по наступившему году) называют свой сходняк "Гайдаровским форумом"- он же(Гайдар) вроде много напакостил для Нашей эканомики?

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14.01.2017 08:04
- гость -

"Года не прошло, как Владимир Путин 3 февраля 2016-го в ходе встречи с Клубом лидеров объявил патриотизм национальной идеей в России. А как прижилось, как широко и дружно массы восприняли! Патриотизм обуял россиян до такой степени, что из чувства преобразовался в профессию. Да не просто профессию, а самую массовую, "патриото-профессионалов" уже уйма! Куда ни ... в него и попадешь!" - пишет бывший политик на своей странице в Facebook. "Про политологов, думцев, других постоянных участников и ведущих ТВ-шоу и спорить не приходится - исключительно носители и хранители этой национальной идеи. Но посмотрим на сравнительно новую площадку социального общения сограждан - интернет. Вот, два-три года назад собирают подписи под петицией, к примеру, против вырубки последнего парка в центре города N или человека хорошего спасти от беспредела ментовского - месяц, другой проходит, а необходимых 100 тыщ никак не набирается. А нынче мигом! Что Бабченко немедленно, прямо со сломанной ногой, выслать за пределы Родины, что Божену гражданства лишить - утром письмо и к вечеру 130 тыщ подписантов! Справедливости ради следует отметить, что столь удачному прорастанию патриотизма в верхнюю часть головы электората способствовал г-н Володин. Он до спикера ГД, пребывая в должности 1-го зама главы АП, удачно сформулировал: Россия - это Путин! А дальше выстроилось само собой, россияне - народ сообразительный. Патриотизм - любовь к Родине, Родина - Россия, а Россия - это Путин, значит, патриот - тот, кто любит Путина.

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14.01.2017 08:05
- гость -

Ну и, соответственно, наоборот. Не любит Путина - значит, враг Родины! Значит, ату его! Зеленкой, фекалиями, железяками, да хоть и из пистолета, пусть уматывает. И очень быстро нацидея в таком выпрямленном виде охватывает до 86% населения Проблема в одном! Патриотизм как национальная идея - это замечательно, но как профессия... Эти "профессионалы" ничего не создают, ничего не производят, да и, как правило, нигде и не работают. А оплачивают неплохую жизнь "профессионала-патриота" через налоги в бюджет те, кто работает, но Родину, т. е. Путина, любит, на их взгляд, неправильно либо недостаточно сильно и глубоко. И чем больше в государстве "патриото-профессионалов", тем быстрее экономика хиреет. Мое поколение такой период проходило под марш "Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем!". И как только гордость за наш общественный строй достигла вершины, тут государство и рухнуло..."

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