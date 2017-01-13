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26-летний мужчина, которого подозревают в расстреливании из травматического пистолета двоих отмечавших Новый год соседей по дому, сдался следователям в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что ночью 1 января текущего года в один из подъездов дома в Калининском районе с новогоднего застолья вернулся мужчина, услышавший шум на нижних этажах и сделавший замечание двум соседям. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый пошел в свою квартиру, взял там травматический пистолет "Оса" и вернулся. Новосибирец вызвал 47-летнего и 36-летнего потерпевших в подъезд и выстрелил в них. На шум выбежала жена одного из потерпевших, которая вызвала скорую. Вовремя прибывшие медики оказали потерпевшим необходимую помощь.

В Следственном управлении отметили, что подозреваемый смог скрыться с места преступления и был объявлен в розыск. Спустя десять дней он сдался: пришел в следственный отдел с защитником и предоставил явку с повинной.

В пресс-слубе ГУ МВД по области сообщили, что личность подозреваемого полицейские установили после поквартирного обхода и изъятия записей с камер видеонаблюдения. Снимки мужчины, который ранее был судим за грабеж, распространили в СМИ и социальных сетях. В полиции полагают, что предполагаемого преступника вынудили сдаться общественной резонанс и масштабность поисков.

В данный момент подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц. В ближайшее время его заключать под стражу.