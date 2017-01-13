Фото: motto.net.ua

Следователи Воронежской области возбудили дело в отношении 24-летней местной жительницы, которая, по их данным, специально напоила трехмесячного сына уксусной кислотой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По результата доследственной проверки в отношении матери возбудили дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. которое совершили в отношении малолетнего. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 9 января 2017 года. Женщина намеренно дала выпить сыну уксусной кислоты.

Сообщается, что родственники доставили ребенка в больницу, где мальчику диагностировали "химический ожог пищевода". Сейчас ребенок находится на лечении в медицинском учреждении.

В пресс-службе добавили, что в доме женщины нашли и изъяли стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью и наклейкой "Уксусная кислота 70%" и детскую бутылочку. Отмечается, что назначены судебные физико-химические эксперты на предмет наличия в бутылках кислоты, в том числе уксусной. В данный момент устанавливается мотив преступления и обстоятельства произошедшего.