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Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи, чтобы ограничить их использование, например, для вербовки в террористические организации, пишет "Интерфакс".
По его мнению, соцсети нужно сделать операторами связи, чтобы к ним были ужесточены требования. "Чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие "горячие точки", — цитирует агентство его слова. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января, на заседании Госдумы в ходе дискуссии по законопроекту об онлайн-кинотеатрах.
Агентство напоминает, что Дума приняла его в первом чтении. Инициативу внесли первый зампред комитета ГД по информационной политике Шамсаил Саралиев и член комитета по безопасности Андрей Луговой. Законопроект предусматривает ограничение доли иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров до 20%.
В связи с этим Луговой отметил, что на сегодня есть сервисы, объем пользователей которых превышает 100 тысяч. По его мнению, не пройдет и года, как некоторые будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, в результате чего они станут СМИ с влиянием на целые субъекты и всю страну, отмечает агентство.
Комментарии
Лугового - на Луговую.
Андрей Луговой полоний к сахару уже приравнял осталось приравнять соцсети к операторам связи. Кто нибудь приравняет зарплату депутата к зарплате врача? Таких нет ни в думе ни в стране.
Когда за тебя по патриотическим соображениям решают, что тебе можно смотреть, ровно в этом месте заканчивается Европа и начинается Россия.
Лугового приравнять к Литвиненко. И накормить поллонием приравненным к сахару.