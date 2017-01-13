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Сбой в считывающем устройстве привел к тому, что водитель при выезде с территории московского аэропорта "Шереметьево" получил счет более чем в три миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее в социальных сетях сообщили, что автовладелец, который заехал в "Шереметьево" на 45 минут, при попытке оплатить парковку получил из автомата счет на 3 379 800 рублей за 17 лет парковки.

В администрации "Шереметьево" объяснили, что поломку устройства вызвали осадки, влажность и перепады температур. Неисправность быстро ликвидировали.

По факту автомобилист заплатил за парковку 200 рублей.

В пресс-службе добавили, что для профилактики подобных событий в текущем году проведут замену оборудования на более современное и надежное. К тому же оно снизит время оплаты, открытия шлагбаумов и выезда автомобилистов.