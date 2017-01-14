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Президент США Барак Обама подписал указ о продлении на год антироссийских санкций. Этот шаг продиктован ситуацией на Украине. Об этом пишет "ТАСС".
"Я постановил, что необходимо продолжать режим чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении Украины", — сказано в заявлении.
В Америке считают, что политика России представляет угрозу для национальной безопасности США.
Отметим, что всего в США было подписано три указа о санкциях. В санкционные списки попали российские чиновники, а также представители правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича и крупные бизнесмены и главы ДНР и ЛНР.
Комментарии
А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.
Ну а горэлектро им не могут помочь?
Отменили апартеид на свою ж*пу
Вот Казимир то обрадуется
14.01.2017 08:19 Сосед А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.
воду им ещё отрубить ...
А че там элитного? Панелями обшили, а к дому не припарковаться ))) Таких домов на каждом углу. Поэтому как и везде, проблемы бывают. Вот если бы друзья жили в Кремле, и там свет отрубило!
08:46 , Президент сказал что санкции нас закаляют и поднимают с колен,а вот ты,похоже,согласен на карачках жить.Не возражаю.
когда уже эта хромая утка ухромает-ДА бося?
когда уже эта хромая утка ухромает-ДА бося? ++++++++++++++++ Эта "труфальдина из бергамЫ" уже не торт ,- перешёл на нелегальное положение ,боясь быть заплёванным за позитиФФ по Трампу. )
Обама говорит о национальных интересах сша,которые связаны с украиной находящейся в другом полушарии земли и граничащее с Россией.Хотелось бы уточнить в чём состоит эта кровная штатовская заинтересованность?
А Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин поручил отделу опеки отнимать несовершеннолетних детей у родителей, которые имеют долги по ЖКХ. Копию такого распоряжения опубликовало издание «Вечерняя Казань». Документ датирован 12 декабря 2016 года.
В исполкоме Зеленодольского района заявили, что детей отправляют в приют, когда дома у них за долги отключают свет и тепло. Как выяснилось, за 2016 год были изъяты 11 детей на срок до трех месяцев. Всего на учете в районе состоят около 100 семей с долгами по ЖКХ, где есть несовершеннолетние дети.
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру в связи с поручением главы района. Она назвала недопустимыми действия местных властей.
10:56 высер, информация искажена
Можно подумать казиморда, что ты его туда загнал. Иди новогодний Оливье из тазика докушивай, пока тебя самого не оприходовали...
А чё -бося в дурке?
Где этот Жириновский с своим шампанским?! 2 месяца с экранов российских телеков лились хвалебные оды Трампу, 2 месяца промывали мозги Трамп, Трамп, Трамп..... вот вам и Трамп.... Ни хрена Трамп не очкует -он интересы своей страны блюдет и вся его риторика насчет России полная профанация.... Он вон как ставит вопрос "Если они (Россия) хотят встретиться, то я не против через какое-то время" ! Интересно как теперь запоют наши доморощенные политологи.... ну например на "60 минут" -такая блин одиозная передачка... меня еще вот как-то напрягает приглашение всякого рода забугорных "экспертов"-шушеру на наши политические передачи, где они нас поливают как хотят... а наши радуются мол де разные точки зрения....Да зачем они нужны на наших каналах за наши же деньги?!
Был бы сенат против, 2/3 голосами заблокировал бы указ обамкичмо, а раз не заблокировал знач это решение всех американцев. Ну не может быть такая большая страна как РФ быть бензоколонкой, пора ей вставать с колен. А то бедныем американцем даж пообщаться не с кем на равных.
Дятел 14 января 2017 г. 12:48
А кто весь прошлый год пытался возить в Европу сжиженный газ, назло Газпрому, и увяз в убытках? Напомни.
Босямбрик, так ты и вправду пасть порвал голося за трампа ?
12:53
назло газпрому увяз в убытках
ты то за кого
я бы и тех и других навозной кучей закидал (конякин копит)
Казиморда просто штатная шавка на окладе его вечерние высеры просто УГ. Одним словом жалкие потуги редакции привлечь внимание к своему ресурсу.
13:37 ++++++++++++++++ Я прав : подтявкиваешь анонимом , с хрипотцой и без энтузазизма.
"...и привлечь внимание к своему ресурсу." --------- Ой, а что, это уже на "наш ресурс"?
"...и привлечь внимание к своему ресурсу." --------- Ой, а что, это уже нЕ "наш ресурс"?
Ой, а что, это уже нЕ "наш ресурс"? ++++++++++++++++ В результате многоходовочки Трампа и К`произошла рокировочка : трампанутые соискатели на истину в последней инстанции,позорно бежали в лес партизанить. попутно обвинив
амикресурс в продажности национальных интересов.