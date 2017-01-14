Фото: sobaka.ru
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал формат новогодних программ, которые выходят в эфир в ночь на 1 января. Об этом пишет газета "Известия".
Гендиректор заявил, что претензии к форматам новогодних "огоньков" идут от молодежной аудитории. Между тем, основной зритель этих программ значительно старше.
"Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", — отметил Эрнст.
Кроме этого, руководитель Первого канала высказался и на счет появление Аллы Пугачевой в эфире. Он сравнил певицу с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. Он также подчеркнул, что Примадонну нужно оставлять в эфире. Эрнст отметил, что если новогодний "огонек" сделать "гиперстильным", то канал потеряет часть своих зрителей.
Как сообщалось ранее, в сети появилась петиция, в которой активисты просят руководство канала пересмотреть состав новогодних программ.
Комментарии
Муж вчера объясняет нашему семилетнему ребёнку, кто такая Кристина Орбакайте. И в конце - это дочь Аллы Пугачёвой. А я говорю ему, что для него Алла Пугачёва, как для нас Леонид Утёсов.
Ну дак получается вам уже за 45+? Или меньше? А если меньше и вы знаете Пугачеву, у вас к ней есть претензии? Т.е. получается формат новогодних передач значительно ниже 45+ и Эрнст все врет. А 7-летнего ребенка, которому Пугачева, как вам Утесов, тоже волнует эфир Первого канала в Новый год? И вызывает возмущение появление старых звезд, вместо смешариков?
такая же жирная и всем надоела?
целюлитное оливье-оригинально!
Отношусь к поколению 45+.При этом вся пугачёвская гоп-компания не вызывает никаких эмоций кроме тошноты. И как-то так получается что Киркоров нравился до альянса с примадонной, Галкина так просто любил.Но после того как они связываются с Пугачёвой, с ними происходят какие-то метаморфозы. То ли самодовольство появляется, то ли ещё что. Но в творчестве резко теряют, а понты увеличиваются в разы. Думается что не в русской национальной традиции самодовольство и бахвальство, поэтому самопровозглашённых примадонн-королей-императоров на дух не переношу. Обидно что туда же катится Ургант, ну а Аллочка Михеева, постоянно балансирующая на грани "прелесть какая дурочка" и "ужас какая дура" тоже кроме тошноты не вызывает ничего, как и "секссимвол всех времён и народов" Нагиев. Так что, думается, сам формат передачи может быть и можно сохранить, а вот гопкомпанию пора менять. Впрочем это моё личное мнение.
Прокисший зловонный оливье. Буэ
А Казимир торчит от А.Б.Пугачевой. Первая сексуальная фантазия как никак.
Вся эта эстрадная тусовка не вызывает ничего, кроме чувства брезгливости. Желания смотреть это полуголубое тв нет абсолютно.
Ну если оливье по современному рецепту (вместо рябчика соевая колбаса и т.д.) то да, согласен. Продукт не лучшего качества и не первой свежести.
Тошнит уже от этого Оливье. ...60+
Старое видео на ютубе "Бал Сатаны - новогодний концерт на телеканале Россия" Таки точно отражает суть этого действа.
Тошнит уже от этого Оливье. ...60+
Уйди Пугачева вовремя,осталась бы в памяти страны великой певицей,она таковой и была чтобы там не говорили, а сейчас мерзко и противно на нее смотреть, переключаю канал или вовсе отключаю телевизор.
Что касается Первого канала, то телезрители могут быть спокойны. Там все останется без изменений. Вот что, в частности, ответил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин: «У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть».
"Почему мы так трусливо уходим от того, что речь идёт не о том, что Пугачёва не умеет петь и что у неё есть куча поклонников, а речь о том, что есть "клан" Пугачёвой, который мы видим каждый год на телеканалах в течение 30 лет и изрядно оскудневший, как физически, так и профессионально!"(с)
очевидно, лояльность первого канала для Аллы Борисовны стоит немалых денег. и деньги у нее когда-нибудь закончатся согласен с ckfdf, кроме того, что Нагиев - плохой актер
Мне 50. Телевизор не смотрю СОВСЕМ лет 15. Я что-то делаю не так?
Пугачева уже давно петь не может, послушай ее когда она дает интервью, голос пропитой и каркающий как у вороны. На сцене же гонят фонограмму, Алла только ротом пение изображает.
нам по 60, но телевизор выключили в Новогоднюю ночь, ушли гулять на улицу.Наша молодость прошла под обаянием Пугачевой, но сейчас тошнит от её вида и её песен
- гость - 14 января 2017 г. 09:53
У Пугачихи 4 октавы было в ее пору. Так что петь она умеет. По крайней мере трёх Мадонн перепоет легко.
не смотрю Первый канал совсем, да и другие только изредка
пугачиха = такая же блевотная!
А судьи - КТО????????? И вообще, бросьте эту привычку перемывать кости всем и вся. Смотрите на мир позитивно и будет вам счастье!!!
- гость - 14 января 2017 г. 10:33 А судьи - КТО?????????
Телезритель, естественно. Вы с этим не согласны? "Не нравится - не смотрите" - здесь не аргумент, так как это 1 канал, а не 20-ый.
Телезрители, естественно, имеют свое мнение. Но зачем опускаться до оскорблений?
Океана зарегистрированный 14 января 2017 г. 10:58
Перечитал свой пост, не нашел оскорблений.
а никто и не спорит о том,что оливье плохой салат, но кроме него на столе,а тем более на праздничном, должны присутствовать и другие салатики,закуски и различные десерты))
14.01.2017 11:10 - гость - Я не о Вас лично говорила, а вообще о том безобразии, которое сейчас творится в СМИ после появления этой петиции о смене формата новогодних огоньков.
Мы тоже не смотрели в НГ пугачёву, наверное, впервые. Вот противно и всё. И Галкин изменился. ведёт себя, будто суперзвездой мнит, не задумываясь как на самом деле выглядит. Алкино поведение копирует. Купила ему передачи-значит звезда.
Лет 10 не смотрим Огоньки, в этот раз фоном шли Старые песни о главном, подпевали.
- гость - 14 января 2017 г. 11:51 --- эт точно. я тоже в первый раз не смотрел 1 канал на новый год. а еще у Галкина много передач с детьми, наверное имидж ему пытаются сделать, но получается плохо, да и актер он плохой, когда ими восхищается, выглядит неестественно
Океана зарегистрированный 14 января 2017 г. 10:58 вообще то петиция без оскорблений, а кто начал оскорблять телезрителей так это сама А.Б., Николаев, Киркоров, Буйнов и прочая её тусовка, истерику устроили как девочки, не прочитав даже петицию. А по теме, значит у Эрнста ничего не изменится, Пугачевой будет ещё больше и всей их. Не включаем первый канал в т.ч. и другие федеральные именно из-за всех этих надоевших лиц они везде.
кстати забавно будет выглядеть скандал Галкина и какой-нибудь "розовой кофточки"
никогда не любила Пугачеву за ее развратное поведение, но сейчас она, как никогда, в теме. Все правители по 100 раз женаты. Давно уже . как увижу ее на экране или ей подобных, переключаю программу. Огонек тоже не смотрела. Действительно, тошнит. Но вся беда "лучшего в мире ТВ" , смотреть -то нечего. Еще больше тошнит от Иронии судьбы и закатаных до дыр советских фильмов. Хотя лучше них в постсоветское время ничего не создали. А все эти поп-"звезды", они же косят деньги на нашем Тв, а все живут в Майями, Испании и проч странах.
но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", — отметил Эрнст.
Как раз эти люди в 2 часа новогодней ночи видят уже 4-ый сон.
гостьт 14 января 2017 г. 12:38 --- да пусть они живут где хотят. просто все, что они могут продемонстрировать - это спеть старую песню или сделать римейк старого фильма
Первый канал это канал элиты,не хотите лицезреть элиту это ваши проблемы.
гостьт 14 января 2017 г. 12:38
Зависть и злословие - тяжкий грех! Кто мешает и вам заработать и жить под теплым солнцем? ))))))
Нам не даёт заработать гнилая политика оплаты труда в нашей стране, где хорошо живут чиновники, артисты, причём в их числе и плохие чиновники и артисты), Артисты не платят налоги в полной мере, у чинуш льгот не сосчитать. астрологи, гадалки, т.е. мошенники тоже хорошо живут, а люди труда нищенствуют. Такова система нашего правительства, госдумы, а во главе Путин ВВ. Пора бы уже заканчивать с этим бардаком.
Вы правы только отчасти. Первично желание и стремление самого человека работать и зарабатывать.
Он сравнил певицу с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. Он также подчеркнул, что Примадонну нужно оставлять в эфире.
Нафталин гр е баный, кто тебе сказал что пугачиха примадонна? Она старая перечница потерявшая голос, матерь всех голубых российской эстрады, жена геронтофила галкина (брата киркорова и баскова по сексуальной ориентации). Оливье у нас в семье не готовят на Новый год, западло. Нормальный стол - вкусные морепродукты, свежее мясо и свежие фрукты и овощи.
Может она и оливье, только на другой день и подкисшее. А лицо ещё пару натяжек и Майкл Джексон второй или Люся Гурченко. А фигуру сколько не обрезает с боков, у неё всё-равно нет, зря гробит себя. Да и гнуть её слегка начало, вроде горбится. Хоть кто ты, а возраст есть возраст, даже если душа молода.
Океана Телезрители, естественно, имеют свое мнение. Но зачем опускаться до оскорблений?
Точно, иди лучше блинчиков у Писарева покушай.
45- 14 января 2017 г. 14:33 От ваших слов невольно припомнился образ этакого крутого чела из 90-х: малиновый пиджак, массивная цепь до пупа и пальцы веером)))))))
- гость - 14 января 2017 г. 14:40
А кто-то просил совета? Я - точно нет! Не утруждайтесь!
Пугачиха бе... .
гость - 14 января 2017 г. 14:41 45- 14 января 2017 г. 14:33 От ваших слов невольно припомнился образ этакого крутого чела из 90-х: малиновый пиджак, массивная цепь до пупа и пальцы веером)))))))
Не поверите, в 90-х ходил в сером пиджаке и брюках, цепь небольшая серебряная с крестиком, руки в кулаки сжаты обычно, спортом занимался очень активно, профессия интеллигентная, доход хороший, характер независимый. Откуда у вас такие ассоциации? Видимо фантазия буйная, как у журналиста Соседова, который сказал, что у Розенбаума зловещие очки.
Океана зарегистрированный 14 января 2017 г. 14:43 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений - гость - 14 января 2017 г. 14:40
А кто-то просил совета? Я - точно нет! Не утруждайтесь!
Это не совет, это посыл. В смысле указ, куда идти надо.
- гость - 14 января 2017 г. 15:11
И посылами не утруждайтесь тоже! )))))))
- гость - 14 января 2017 г. 14:01 Вы правы только отчасти. Первично желание и стремление самого человека работать и зарабатывать. _____________ Как там? "Идите в... бизнес"?
Как хорошо, что ни я ни мои дети всю эту дрянь не смотрят.