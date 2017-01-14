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Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе

, ИА "Амител"
По мнению Эрнста, претензии к новогодним программам идут от молодежной аудитории

Фото: sobaka.ru

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал формат новогодних программ, которые выходят в эфир в ночь на 1 января. Об этом пишет газета "Известия".

Гендиректор заявил, что претензии к форматам новогодних "огоньков" идут от молодежной аудитории. Между тем, основной зритель этих программ значительно старше.

"Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", — отметил Эрнст.

Кроме этого, руководитель Первого канала высказался и на счет появление Аллы Пугачевой в эфире. Он сравнил певицу с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. Он также подчеркнул, что Примадонну нужно оставлять в эфире. Эрнст отметил, что если новогодний "огонек" сделать "гиперстильным", то канал потеряет часть своих зрителей.

Как сообщалось ранее, в сети появилась петиция, в которой активисты просят руководство канала пересмотреть состав новогодних программ. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.01.2017 08:53
- гость -

Муж вчера объясняет нашему семилетнему ребёнку, кто такая Кристина Орбакайте. И в конце - это дочь Аллы Пугачёвой. А я говорю ему, что для него Алла Пугачёва, как для нас Леонид Утёсов.

0  0
14.01.2017 09:08
- гость -

Ну дак получается вам уже за 45+? Или меньше? А если меньше и вы знаете Пугачеву, у вас к ней есть претензии? Т.е. получается формат новогодних передач значительно ниже 45+ и Эрнст все врет. А 7-летнего ребенка, которому Пугачева, как вам Утесов, тоже волнует эфир Первого канала в Новый год? И вызывает возмущение появление старых звезд, вместо смешариков?

0  0
14.01.2017 09:13
- гость -

такая же жирная и всем надоела?

0  0
14.01.2017 09:13
- гость -

целюлитное оливье-оригинально!

1  0
14.01.2017 09:14
ckfdf

Отношусь к поколению 45+.При этом вся пугачёвская гоп-компания не вызывает никаких эмоций кроме тошноты. И как-то так получается что Киркоров нравился до альянса с примадонной, Галкина так просто любил.Но после того как они связываются с Пугачёвой, с ними происходят какие-то метаморфозы. То ли самодовольство появляется, то ли ещё что. Но в творчестве резко теряют, а понты увеличиваются в разы. Думается что не в русской национальной традиции самодовольство и бахвальство, поэтому самопровозглашённых примадонн-королей-императоров на дух не переношу. Обидно что туда же катится Ургант, ну а Аллочка Михеева, постоянно балансирующая на грани "прелесть какая дурочка" и "ужас какая дура" тоже кроме тошноты не вызывает ничего, как и "секссимвол всех времён и народов" Нагиев. Так что, думается, сам формат передачи может быть и можно сохранить, а вот гопкомпанию пора менять. Впрочем это моё личное мнение.

2  0
14.01.2017 09:20
- гость -

Прокисший зловонный оливье. Буэ

0  11
14.01.2017 09:23
- гость -

А Казимир торчит от А.Б.Пугачевой. Первая сексуальная фантазия как никак.

0  0
14.01.2017 09:26
Пионер

Вся эта эстрадная тусовка не вызывает ничего, кроме чувства брезгливости. Желания смотреть это полуголубое тв нет абсолютно.

1  0
14.01.2017 09:34
- гость -

Ну если оливье по современному рецепту (вместо рябчика соевая колбаса и т.д.) то да, согласен. Продукт не лучшего качества и не первой свежести.

0  0
14.01.2017 09:40
Эдо

Тошнит уже от этого Оливье. ...60+

0  0
14.01.2017 09:40
- гость -

Старое видео на ютубе "Бал Сатаны - новогодний концерт на телеканале Россия" Таки точно отражает суть этого действа.

0  0
14.01.2017 09:40
Эдо

Тошнит уже от этого Оливье. ...60+

0  10
14.01.2017 09:47
- гость -

Уйди Пугачева вовремя,осталась бы в памяти страны великой певицей,она таковой и была чтобы там не говорили, а сейчас мерзко и противно на нее смотреть, переключаю канал или вовсе отключаю телевизор.

2  6
14.01.2017 09:51
- гость -

Что касается Первого канала, то телезрители могут быть спокойны. Там все останется без изменений. Вот что, в частности, ответил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин: «У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть».

0  0
14.01.2017 09:53
- гость -

"Почему мы так трусливо уходим от того, что речь идёт не о том, что Пугачёва не умеет петь и что у неё есть куча поклонников, а речь о том, что есть "клан" Пугачёвой, который мы видим каждый год на телеканалах в течение 30 лет и изрядно оскудневший, как физически, так и профессионально!"(с)

2  1
14.01.2017 09:55
- гость -

очевидно, лояльность первого канала для Аллы Борисовны стоит немалых денег. и деньги у нее когда-нибудь закончатся согласен с ckfdf, кроме того, что Нагиев - плохой актер

0  0
14.01.2017 09:56
- гость -

Мне 50. Телевизор не смотрю СОВСЕМ лет 15. Я что-то делаю не так?

1  0
14.01.2017 09:57
- гость -

Пугачева уже давно петь не может, послушай ее когда она дает интервью, голос пропитой и каркающий как у вороны. На сцене же гонят фонограмму, Алла только ротом пение изображает.

2  0
14.01.2017 09:58
- гость -

нам по 60, но телевизор выключили в Новогоднюю ночь, ушли гулять на улицу.Наша молодость прошла под обаянием Пугачевой, но сейчас тошнит от её вида и её песен

2  0
14.01.2017 09:59
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 09:53

У Пугачихи 4 октавы было в ее пору. Так что петь она умеет. По крайней мере трёх Мадонн перепоет легко.

29  0
14.01.2017 10:16
гость

не смотрю Первый канал совсем, да и другие только изредка

0  0
14.01.2017 10:17
- гость -

пугачиха = такая же блевотная!

0  13
14.01.2017 10:33
- гость -

А судьи - КТО????????? И вообще, бросьте эту привычку перемывать кости всем и вся. Смотрите на мир позитивно и будет вам счастье!!!

37  0
14.01.2017 10:38
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 10:33 А судьи - КТО?????????

Телезритель, естественно. Вы с этим не согласны? "Не нравится - не смотрите" - здесь не аргумент, так как это 1 канал, а не 20-ый.

0  0
14.01.2017 10:58
Океана

Телезрители, естественно, имеют свое мнение. Но зачем опускаться до оскорблений?

0  0
14.01.2017 11:10
- гость -

Океана зарегистрированный 14 января 2017 г. 10:58

Перечитал свой пост, не нашел оскорблений.

0  0
14.01.2017 11:18
Варя

а никто и не спорит о том,что оливье плохой салат, но кроме него на столе,а тем более на праздничном, должны присутствовать и другие салатики,закуски и различные десерты))

0  0
14.01.2017 11:22
Океана

14.01.2017 11:10 - гость - Я не о Вас лично говорила, а вообще о том безобразии, которое сейчас творится в СМИ после появления этой петиции о смене формата новогодних огоньков.

0  0
14.01.2017 11:51
- гость -

Мы тоже не смотрели в НГ пугачёву, наверное, впервые. Вот противно и всё. И Галкин изменился. ведёт себя, будто суперзвездой мнит, не задумываясь как на самом деле выглядит. Алкино поведение копирует. Купила ему передачи-значит звезда.

1  0
14.01.2017 11:55
50+

Лет 10 не смотрим Огоньки, в этот раз фоном шли Старые песни о главном, подпевали.

0  0
14.01.2017 12:24
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 11:51 --- эт точно. я тоже в первый раз не смотрел 1 канал на новый год. а еще у Галкина много передач с детьми, наверное имидж ему пытаются сделать, но получается плохо, да и актер он плохой, когда ими восхищается, выглядит неестественно

0  0
14.01.2017 12:25
- гость -

Океана зарегистрированный 14 января 2017 г. 10:58 вообще то петиция без оскорблений, а кто начал оскорблять телезрителей так это сама А.Б., Николаев, Киркоров, Буйнов и прочая её тусовка, истерику устроили как девочки, не прочитав даже петицию. А по теме, значит у Эрнста ничего не изменится, Пугачевой будет ещё больше и всей их. Не включаем первый канал в т.ч. и другие федеральные именно из-за всех этих надоевших лиц они везде.

0  0
14.01.2017 12:33
- гость -

кстати забавно будет выглядеть скандал Галкина и какой-нибудь "розовой кофточки"

0  0
14.01.2017 12:38
гостьт

никогда не любила Пугачеву за ее развратное поведение, но сейчас она, как никогда, в теме. Все правители по 100 раз женаты. Давно уже . как увижу ее на экране или ей подобных, переключаю программу. Огонек тоже не смотрела. Действительно, тошнит. Но вся беда "лучшего в мире ТВ" , смотреть -то нечего. Еще больше тошнит от Иронии судьбы и закатаных до дыр советских фильмов. Хотя лучше них в постсоветское время ничего не создали. А все эти поп-"звезды", они же косят деньги на нашем Тв, а все живут в Майями, Испании и проч странах.

1  0
14.01.2017 12:49
- гость -

но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", — отметил Эрнст.

Как раз эти люди в 2 часа новогодней ночи видят уже 4-ый сон.

1  0
14.01.2017 12:55
- гость -

гостьт 14 января 2017 г. 12:38 --- да пусть они живут где хотят. просто все, что они могут продемонстрировать - это спеть старую песню или сделать римейк старого фильма

0  0
14.01.2017 13:01
Коренной житель АК

Первый канал это канал элиты,не хотите лицезреть элиту это ваши проблемы.

0  0
14.01.2017 13:20
- гость -

гостьт 14 января 2017 г. 12:38

Зависть и злословие - тяжкий грех! Кто мешает и вам заработать и жить под теплым солнцем? ))))))

0  0
14.01.2017 13:57
- гость -

Нам не даёт заработать гнилая политика оплаты труда в нашей стране, где хорошо живут чиновники, артисты, причём в их числе и плохие чиновники и артисты), Артисты не платят налоги в полной мере, у чинуш льгот не сосчитать. астрологи, гадалки, т.е. мошенники тоже хорошо живут, а люди труда нищенствуют. Такова система нашего правительства, госдумы, а во главе Путин ВВ. Пора бы уже заканчивать с этим бардаком.

0  0
14.01.2017 14:01
- гость -

Вы правы только отчасти. Первично желание и стремление самого человека работать и зарабатывать.

0  0
14.01.2017 14:33
45-

Он сравнил певицу с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. Он также подчеркнул, что Примадонну нужно оставлять в эфире.

Нафталин гр е баный, кто тебе сказал что пугачиха примадонна? Она старая перечница потерявшая голос, матерь всех голубых российской эстрады, жена геронтофила галкина (брата киркорова и баскова по сексуальной ориентации). Оливье у нас в семье не готовят на Новый год, западло. Нормальный стол - вкусные морепродукты, свежее мясо и свежие фрукты и овощи.

2  0
14.01.2017 14:39
- гость -

Может она и оливье, только на другой день и подкисшее. А лицо ещё пару натяжек и Майкл Джексон второй или Люся Гурченко. А фигуру сколько не обрезает с боков, у неё всё-равно нет, зря гробит себя. Да и гнуть её слегка начало, вроде горбится. Хоть кто ты, а возраст есть возраст, даже если душа молода.

1  0
14.01.2017 14:40
- гость -

Океана Телезрители, естественно, имеют свое мнение. Но зачем опускаться до оскорблений?

Точно, иди лучше блинчиков у Писарева покушай.

0  0
14.01.2017 14:41
- гость -

45- 14 января 2017 г. 14:33 От ваших слов невольно припомнился образ этакого крутого чела из 90-х: малиновый пиджак, массивная цепь до пупа и пальцы веером)))))))

0  0
14.01.2017 14:43
Океана

- гость - 14 января 2017 г. 14:40

А кто-то просил совета? Я - точно нет! Не утруждайтесь!

0  0
14.01.2017 15:09
- гость -

Пугачиха бе... .

0  0
14.01.2017 15:09
- гость -

гость - 14 января 2017 г. 14:41 45- 14 января 2017 г. 14:33 От ваших слов невольно припомнился образ этакого крутого чела из 90-х: малиновый пиджак, массивная цепь до пупа и пальцы веером)))))))

Не поверите, в 90-х ходил в сером пиджаке и брюках, цепь небольшая серебряная с крестиком, руки в кулаки сжаты обычно, спортом занимался очень активно, профессия интеллигентная, доход хороший, характер независимый. Откуда у вас такие ассоциации? Видимо фантазия буйная, как у журналиста Соседова, который сказал, что у Розенбаума зловещие очки.

0  0
14.01.2017 15:11
- гость -

Океана зарегистрированный 14 января 2017 г. 14:43 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений - гость - 14 января 2017 г. 14:40

А кто-то просил совета? Я - точно нет! Не утруждайтесь!

Это не совет, это посыл. В смысле указ, куда идти надо.

0  0
14.01.2017 16:07
Океана

- гость - 14 января 2017 г. 15:11

И посылами не утруждайтесь тоже! )))))))

0  0
14.01.2017 17:23
Rogue Stray

- гость - 14 января 2017 г. 14:01 Вы правы только отчасти. Первично желание и стремление самого человека работать и зарабатывать. _____________ Как там? "Идите в... бизнес"?

0  0
14.01.2017 19:12
Woodpecker

Как хорошо, что ни я ни мои дети всю эту дрянь не смотрят.

0  0
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