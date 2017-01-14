Фото: altapress.ru
Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros даст концерт в Барнауле в субботу, 14 января, в Государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35). Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
Выступление в краевой столице пройдет в рамках проекта "Рождество в филармонии". В первом отделении зрителей ждут такие произведения, как "Отче Наш" Николая Кедрова, "Радуйтеся, людие" Джузеппе Сарти, "Ныне силы небесные" и другие. Во втором отделении артисты исполнят русские народные песни.
Мужской ансамбль Храма Василия Блаженного Doros основал в 2002 году Константин Сенченко. Ансамбль формировали, чтобы пропагандировать и сохранять традиции церковного и народного пения в лучших академических традициях русской хоровой школы.
Комментарии
А почему название-то нерусское? Пропагандисты...
Лица у "мужского ансамбля" знакомые какие-то, не с ориентировки?
11:41 Doros (лат.) — род двукрылых из семейства журчалок.Связь журчалок с мужиками,духовной музыкой и храмом очевидна.