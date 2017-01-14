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Сотрудники прокуратуры Нидерландов изъяли у журналистов Михеля Спеккерса и Стефана Бека кость пассажира малайзийского Boeing MH17, потерпевшего крушение больше двух лет назад. Об этом пишет "ТАСС".

После проведения теста ДНК, выяснилось, что кость принадлежит одному из погибших пассажиров. Эту информацию уже передали родным этого человека.

Как сообщалось ранее, голландские журналисты приехали на Донбасс в конце декабря. Они провели там девять дней. 7 января их задержали в Нидерландах. У них изъяли все собранные материалы, а также камеры, телефоны и ноутбуки.