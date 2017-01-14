Фото: 22.mchs.gov.ru
Семь ледовых переправ в настоящее время действуют в Алтайском крае. За последние сутки была открыта еще одна переправа в Усть-Пристанском районе. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
Действующие переправы в Алтайском крае:
река Обь — Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково, 5 тонн) с 09.12.2016;
река Обь — Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха, 3 тонны) с 12.12.2016.
река Алей – Калманский район (села Усть-Алейка – правый берег реки Алей, 10 тонн) с 28.12.2016;
река Обь – Каменский район (город Камень-на-Оби – пристань Островная, 2 тонны) с 29.12.2016;
река Обь — Шелаболихинский район (село Иня – село Шелаболиха, 2,5 тонны) с 11.01.2017;
река Катунь – Советский район (село Шульгинка — поселок Амурский, 30 тонн) с 12.01.2017;
река Обь — Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань — село Чеканиха, 10 тонн) с 13.01.2017.
Комментарии
21 век - нет мостов, люди переправляются по льду. А летом на лодках?
Более того, спецтехнику сами в гаражах конструируют, чтобы была возможность переправляться.
РАМЗАН КАДЫРОВ: НАШИ ДОРОГИ - ЭТО НАША ГОРДОСТЬ! На своей странице в Instagram глава Чечни написал, что в регионе прокладываются десятки и сотни километров первоклассных магистралей, соответствующих мировым стандартам. "Совсем недавно мы радовались каждой латке на дорогах и даже маленькому мостику через ручеек. Дороги были перепаханы глубокими воронками, а все мосты лежали в воде. Сегодня прокладываем десятки и сотни километров первоклассных магистралей, соответствующих мировым стандартам. Мы научились строить дороги и мосты по последним технологиям. И это очень важно. Без налаженной и четко функционирующей дорожной инфраструктуры невозможно решать задачи развития экономики и социальной сферы", - написал он. Глава Чечни также подчеркнул, что за небольшой срок удалось соединить все без исключения населенные пункты и районы.
Что-то мало льда, особенно у Камня На Оби. Как-то приходилось в те деревни ездить, что за остравным, дак переправа была на 10 тонн, а в этом году только 2 тонны. Зима теплая.