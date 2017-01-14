Фото: pixabay.com

Автомобиль сбил трех человек у станции метро Полежаевская в Москве вечером в пятницу, 13 января, сообщает РИА "Новости".

ДТП произошло на севере Москвы на Хорошевском шоссе. Пока неизвестны обстоятельства аварии. Также не сообщается о состоянии пешеходов. Известно, что людям оказали медицинскую помощь.

Иные детали ДТП неизвестны.