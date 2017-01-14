Фото: pixabay.com
Автомобиль сбил трех человек у станции метро Полежаевская в Москве вечером в пятницу, 13 января, сообщает РИА "Новости".
ДТП произошло на севере Москвы на Хорошевском шоссе. Пока неизвестны обстоятельства аварии. Также не сообщается о состоянии пешеходов. Известно, что людям оказали медицинскую помощь.
Иные детали ДТП неизвестны.
Комментарии
И зачем это здесь? Ничего неизвестно, метро у нас нет, и само происшествие было еще вчера.
Амик, троих, а не трех
За пятницу по России уже давайте напишите...............
а москва это где? на павлике возле европы?
о, так у нас ещё и метро есть