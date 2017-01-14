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Новости

Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время

, ИА "Амител"
Кремль должен доказать свою пользу в борьбе с терроризмом, считает Трамп

Фото: rusnow.ru

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от антироссийских санкций, которые продлил действующий президент Барак Обама. Однако республиканец добавил: "по крайней мере в течение некоторого времени". Об этом пишет "ТАСС".

По словам Трампа, санкции будут отменены, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для Америки.

 "Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" — сказал избранный президент.

Напомним, 14 января стало известно, что Барак Обама продлил еще на год санкции против России. Между тем, уже 20 января состоится инаугурация республиканца Дональда Трампа.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.01.2017 13:09
- гость -

Санкции РФ только на пользу по словам путина, поэтому можно смело прогнозировать "существенное улучшение" в экономике России, ну и Обама уже не будет гадить в подъездах, если конечно Трамп не заменит.

0  0
14.01.2017 13:11
СашОК

"Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?"

Россия помогает штатам? И делает хорошие вещи америкосам? А тсарь то не в курсе...

0  0
14.01.2017 13:11
- гость -

Жаль, ножки Буша так и останутся недоступным дефицитом.

0  0
14.01.2017 13:17
CALIBR

Хотелось бы услышать мнение главного "трампопозитиФФщика" нашего ресурса,боси14.

0  0
14.01.2017 13:19
- гость -

По данным американского издания The Washington Post, формируемая в настоящее время администрация избранного президента США Дональда Трампа приглашена на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане под эгидой России. При этом администрация Барака Обамы, как пишет издание, "подчеркнуто исключена" из числа участников предстоящей встречи, которую Россия организует совместно с Сирией, Турцией и Ираном.

0  0
14.01.2017 13:20
- гость -

СашОК 14 января 2017 г. 13:11 А откуда ему знать, что в облигациях США почти полбюджета России? Он же не лучший банкир или министр экономики?

0  0
14.01.2017 13:21
- гость -

Прошел год. США уже не знали как остановить сухогрузы с гречкой и брюквой, наводнившие американские порты. Зато американский народ встречал их российскими флажками.

0  0
14.01.2017 13:21
- гость -

похоже опять какое то ЧМО Мы пригрели на Нашей груди-не?

0  0
14.01.2017 13:26
Rogue Stray

А как же "Америка наш!"?

0  0
14.01.2017 13:29
- гость -

По-ходу танец под песню "американбой" будет приравнен к ИГИЛУ(запрещённому в россии)!

0  0
14.01.2017 13:37
- гость -

По состоянию на 01 декабря 2016 года в России действуют 586 коммерческих банков. Кому эти банки принадлежат? Кто в этих банках хранит вклады?

Хозяева банков и их основные вкладчики - олигархат по списку ФОРБС и еще 20% высокооплачиваемого населения.

80% населения вкладов в банках не имеют. Многие из этих 80% попадают на "кредитную иглу" из-за крайней нужды и ура-патриотической рекламы лезущей в глаза и уши населения из всех теле-радио "щелей". Жить то всем хочется по людски.

Когда 80% населения не имеют вкладов в БАНКАХ, 10% - жирует, а еще 10% откладывает хоть какую то заначку на черный день, такое государство непременно развалится.

Еще Конфуций предупреждал человечество о том, что если в ГОСУДАРСТВАХ доходы "высших" (правителей) станут превышать доходы "низших" (просотолюдинов) в 5-6 раз, то такие государства разрушаются (зачем такое государство нужно народу).

Пусть каждый сравнит доходы Сечино-Шувалово-Дворковичей-Мединских и им подобных (разве они не читали Конфуция в ВУЗах, а также перед защитой своих пустых и никому не нужных кандидатских да докторских диссертаций?). По каким причинам их доходы превышают наши в СОТНИ и даже тысячи раз?

Все мы вышли из "советской шинели" и всего 20 с небольшим лет назад. Откуда у этой 5-10 процентной кучки появились капиталы сравнимые с капиталами семейств БУРЖУИНОВ накапливаемые СТОЛЕТИЯМИ? Они что, все сплошь НОБЕЛЕВСКИЕ лауреаты?

0  0
14.01.2017 13:44
- гость -

BOSS2014-Это белопузый крикун(возможно платный). На других ресурсах под кличкой Петрович, Михалыч, патриот, и.т.д.

0  0
14.01.2017 13:44
Кока-кольщик

Так-то США - не президентская республика, и даже если бы Трамп сильно хотел отменить санкции 21 января 2017 года - у него ничего не получилось бы. А с течением времени это вполне реально.

И ваще, Трамп - красавчик только за то, как он на прессухе отбрил CNN и BuzzFeed

0  0
14.01.2017 13:46
CALIBR

На других ресурсах под кличкой Петрович, Михалыч, патриот, и.т.д. ++++++++++++ Я пытался пересчитать на пальцах всех мои внуков его НИКи - не хватило.

0  0
14.01.2017 13:48
- гость -

казложоев он

0  0
14.01.2017 13:50
- гость -

14.01.2017 13:37 - гость -

Путинская вертикаль власти. Divide et impera. Разделяй и властвуй.

В широком смысле — тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более слабым меньшинством для управления большинством.

0  0
14.01.2017 13:50
CALIBR

1. нет ничего более постоянного , чем временно 2. если санкции поставить правильно , они стоят долго. * В принципе ,помогает нам подниматься с колен - всё по фэн-шую нашего президента и правительства.

0  0
14.01.2017 13:52
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 13:37 80% населения вкладов в банках не имеют.

Вы в отделения банков хоть раз заходили, прежде чем гнать полнейшую чушь?

0  0
14.01.2017 13:55
- гость -

Только наивные ждут от Трампа снятие антироссийских санкций))))

0  0
14.01.2017 13:57
- гость -

Последняя надежда "Заграница нам поможет(типа Трамп)" трещит по швам. Прежде чем звИздеть об этом на всех уровнях, надо было почитать Ильфа и Петрова. Остапу заграница не помогла.

0  0
14.01.2017 13:58
- гость -

CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 13:46 Я пытался пересчитать на пальцах всех мои внуков его НИКи - не хватило.

Расскажите, как вы считали его ники. Вы всех по ай-пи вычисляете, да ?

0  0
14.01.2017 14:00
Гость

14.01.2017 13:52 - гость -

И что там интересного,в отделениях банка? Люди мешками несут вклады? Там много за чем стоят.

0  0
14.01.2017 14:03
- гость -

ПРОГНОЗ ОТ ЦЕНТРА СУЛАКШИНА В 2017 году на экономику России будут оказывать влияние те же негативные факторы, которые действуют на протяжении последних нескольких лет: — никаких реформ и стратегии преобразования страны; — сохранятся санкции, сдерживающие экономический рост страны. Это будет вызвано как невыполнением Минских соглашений, так и военной операцией России в Сирии, новые санкции будут вызваны хакерской активностью России; — низкие цены на нефть, которые по примеру 80-х еще длительное время будут держаться на ограниченном уровне; — Кремль выберет стратегию развития по Кудрину, при которой ставка будет сделана не на стимулирование экономики, а на сдерживание роста за счет режима экономии; — Центральный банк будет занят вопросами обеспечения низкого уровня инфляции, попыткой довести ее до таргетного значения, чисткой банковского сектора; — перед властью как и в предыдущий год остро будет стоять вопрос наполнения бюджета: объемы добычи нефти сократятся, если рост цен на нефть и будет, то весьма незначительный, бюджет будет нуждаться в новых источниках дохода, которые правительство рассчитывает получить за счет населения. 2017 год станет очередным периодом застойных явлений в российской экономике, когда идея трансформации экономики будет сведена к триумфальному возвращению к сырьевой модели, от которой впрочем никто и не отходил. Нефть немного подрастет, и это вселит оптимизм в государственную власть, для которой реформы страшнее медленного сползания в пропасть третьесортной страны, экономика которой явно не соответствует ни размерам государства, ни ее потенциалу.

0  0
14.01.2017 14:03
- гость -

Гость 14 января 2017 г. 14:00

Мешками вы бред свой несете, а там люди нормальные

0  0
14.01.2017 14:04
Русский

"США уже не знали как остановить сухогрузы с гречкой и брюквой, наводнившие американские порты. Зато американский народ встречал их российскими флажками."

а может все-таки РД-180 и титан? "40% деталей Boeing импортирует из России. Airbus зависит от России на 60%."

0  0
14.01.2017 14:05
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 13:57 Последняя надежда "Заграница нам поможет

А чо, когда-то нам заграница помогала? Окстись и стукнись 3 раза лбом об косяк )

0  0
14.01.2017 14:06
- гость -

СЛОВЕСТНЫЙ ПОНОС ЖЕРТВЫ ГАЙДАРОВСКОГО АБОРТА.

Статью можно не читать, как и не смотреть несползающих с экранов комментаторов - мудрее ниже сказанного гениальным стратегом президента НЕТ!

Алексей Кудрин начал свое выступление на Гайдаровском форуме с неутешительного заявления: "сейчас экономика России развивается хуже, чем во времена застоя в СССР...

...Мы должны создать на территории России 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы с мировыми», — подчеркнул он...

...В заключение Кудрин подчеркнул, что без повышения уровня доверия граждан к власти достижение целевых показателей и создание новой системы экономики просто невозможно".

Заключительная фраза подвела итог титанического напряжения мысли всего форума и дала справедливую оценку вероятности выполнения его планов!

НОЛЬ!

http://worldcrisis.ru/crisis/2565091

0  0
14.01.2017 14:10
- гость -

14.01.2017 14:03 - гость -

Как это связано с вашим посылом о вкладах? У нас вообще-страна нормальных людей.

0  0
14.01.2017 14:10
Дятел

А зачем госдума аплодировала, а жирик банкет закатил?

0  0
14.01.2017 14:11
- гость -

Дума хлопает стоя!

0  0
14.01.2017 14:15
CALIBR

13:58 Расскажите, как вы считали его ники. Вы всех по ай-пи вычисляете, да ? +++++++++++++ Залогиньесь , мне необходимо вас идентифицировать,- не дай бог тайна попадёт в грязные руки .

0  0
14.01.2017 14:22
- гость -

Нынешний Трампхиллгейт есть начало тектонических потрясений…

0  0
14.01.2017 14:36
CALIBR

а может все-таки РД-180 и титан? "40% деталей Boeing импортирует из России. Airbus зависит от России на 60%." +++++++++++++++++ Фееричный бред. * РД-180 производится в России, владелец прав на него - USA. * Детали на Боинг - лишь размещение заказов , которые Трамп в скором времени постарается вернуть в страну. * про зависимость Airbus от России -детям.

0  0
14.01.2017 14:49
- гость -

CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 14:36 владелец прав на него - USA.

Заказчик - это не владелец. Вам уже давно пора спуститься на землю.

0  0
14.01.2017 14:57
- гость -

Позитифф

0  0
14.01.2017 14:59
У вас ус отклеился

Шеф,усё пропало.

0  0
14.01.2017 15:14
- гость -

Русский 14 января 2017 г. 14:04 а может все-таки РД-180 и титан? "40% деталей Boeing импортирует из России. Airbus зависит от России на 60%."

Когда еврогейская пиндосня откажет в обслуге айрбасов и боингов из большинства которых состоит парк самолётов России, то таких как ты запрягут в хомут и вы быстро потащите рд-180 обмотанный листами титана в сторону загнивающего запада))

0  0
14.01.2017 15:26
CALIBR

Заказчик - это не владелец. Вам уже давно пора спуститься на землю. +++++++++++++ никакого «Российского двигателя РД-180» в природе не существует. Есть двигатель РД-180 созданный в рамках российско-американского сотрудничества, который был разработан в России по заказу США, и который в настоящее время производится американской компанией Pratt & Whitney на российских производственных мощностях. Поэтому сама подача материала в Российских СМИ, которые пишут, что «США закупает двигатели в России» 100% густая ложь. Это все равно как написать, что «Apple закупает свои Iphone в Китае» только на том основании, что всё их производство сосредоточенно там. (с)

0  0
14.01.2017 15:44
- гость -

CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:26

Вранье. В настоящее время никаких прав у американцев на РД-180 нет.

0  0
14.01.2017 15:46
- гость -

CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:26 разработан в России по заказу США, и который в настоящее время производится американской компанией Pratt & Whitney на российских производственных мощностях.

И который на своих мощностях США создать не смогли, хотя очень хотели буквально 2 года назад.

Сказочники на Амике!

0  0
14.01.2017 15:46
- гость -

Калибр, Шипилов вам наврал. Вы транслируете ложь.

0  0
14.01.2017 15:47
- гость -

Всемлгущий казя.

0  0
14.01.2017 15:56
CALIBR

Вранье. В настоящее время никаких прав у американцев на РД-180 нет. ++++++++++++++++ Обоснуй про "настоящее время" и когда,в частности, вернулись права , если по твоему они имели быть в прошлом ?

* пацриотов своего корыта ни в чём не убеждаю и даже соглашаюсь : хрен редьки не слаще !

0  0
14.01.2017 16:01
- гость -

Казя, ты сам обоснуй. А то набросил ложь от Шипилова и доволен. Давай информацию с официальных сайтов производителей двигателей. Иначе брехло.

0  0
14.01.2017 16:06
CALIBR

Филя ,уши подвяжи бантиком * Тебе был задан вопрос - отвечай ,речистый.

0  0
14.01.2017 16:06
- гость -

Что и требовалось доказать. Предвыборная риторика Трампа вовсе не означает, что точно так же он будет поступать после утверждения в должности. Если он человек здравомыслящий, то должен для начала внимательно разобраться в причинах и последствиях введения санкций и только потом принимать решение об их судьбе. Не исключаю, что после того, как он это сделает, санкции будут только продлены, но не отменены. Хотя бы потому, что условий для их отмены в настоящее время нет и в обозримом будущем не предвидится. Причины всем, надо полагать, хорошо известны.

0  0
14.01.2017 16:13
- гость -

Казя понял, что облажался с шипиловским враньем и закрутил гузкой.

0  0
14.01.2017 16:15
- гость -

Чем брехло Калибр отличается от брехла Шипилова? Ничем. Одно брехло перепостило вранье другого брехла и сидит довольное.

0  0
14.01.2017 16:21
CALIBR

Троллики перевозбудились в своей беспомощности : не имея аргументов опровергнуть автора заметки ,просто флудят и дуркуют. Неинтересны ,право.

0  0
14.01.2017 16:34
- гость -

Всемлгущий Казя.

0  0
14.01.2017 17:07
- гость -

БОЯТСЯ САНКЦИЙ СПЕКУЛЯНТЫ, ВОТ И ЗАЕЛО ПЛАСТИНКУ У КРЕМЛЯ.

0  0
14.01.2017 17:22
- гость -

Зафиксировано дикое материальное расслоение: 90% национального богатства страны сосредоточено в руках 10% населения. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ к середине 2016 года: в крайней нищете находятся 13,4% населения с доходами ниже 4 900 рубля в месяц (пособие по безработице); в нищете существуют 27,8% с доходом от 4 900 до 7 400 рублей; в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7 400 до 17 000 рублей; выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от 17 000 до 25 000 рублей; со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25 000 до50 000 рублей в месяц; к состоятельным относится 1,1%, они получают от 50 000 до 75 000 рублей в месяц; и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75 000 рублей в месяц. Иными словами, 90% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности.

0  0
14.01.2017 17:24
17:07

На негритянский рэп перешли. Танцуем до 20-го.

0  0
14.01.2017 17:26
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 17:22 Зафиксировано дикое материальное расслоение:

Кем зафиксировано, Соросом, Биллом Гейтцом или Рокфеллером?

0  0
14.01.2017 17:39
- гость -

Дональд, хоть здесь не подведи,- не снимай санкции, а наоборот еще пару десятков спиногрызов в список со всем их движимым и недвижимым..

0  0
14.01.2017 17:40
- гость -

Вата, готовь новые наклейки.

0  0
14.01.2017 17:48
- гость -

Во-первых, как заверяет руководство нашей страны санкции только на пользу России. Во-вторых, условия отмены санкций давно известны и озвучены неоднократно. Д.Трамп как и Б.Обама высказывается четко и определенно. Так, что решение по прежнему остается только за Россией.

0  0
14.01.2017 17:50
- гость -

Хозяин так любил свою собаку, что отрубал ей хвост небольшими кусочками.

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