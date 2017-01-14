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Неизвестные ранили трех охранников Красноуральского химического завода в Свердловской области. Сейчас завод не функционирует, но раньше на нем производили взрывчатку, пишет РИА "Новости".

Как пишет издание, ЧП случилось в ночь на 13 января. Сотрудники охраны хотели задержать злоумышленников, которые проникли на завод. В итоге, трое из них получили ранения.

Сейчас завод находится в состоянии банкротства. Помещение не отапливается и отключено от электричества. Возможно, преступники хотели что-то похитить.