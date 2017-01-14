Фото: kbrria.ru
Неизвестные ранили трех охранников Красноуральского химического завода в Свердловской области. Сейчас завод не функционирует, но раньше на нем производили взрывчатку, пишет РИА "Новости".
Как пишет издание, ЧП случилось в ночь на 13 января. Сотрудники охраны хотели задержать злоумышленников, которые проникли на завод. В итоге, трое из них получили ранения.
Сейчас завод находится в состоянии банкротства. Помещение не отапливается и отключено от электричества. Возможно, преступники хотели что-то похитить.
Комментарии
Воюющей стране не нужна взрывчатка?
Возможно, преступники хотели что-то похитить. +++++++++++++ ГУ МВД всячески отрицает наличие тротила на складах , охраняемых ЧОПовцами. Маловероятно , что ради похитить "что-то" необходимо было за сутки до этого обесточивать ЛЭП и идти на преступление с отягощающими обстоятельстви - два огнестрела и черепно-мозговая травма охранников. http://ura.ru/news/1052273698
Юра.ру конечно чоткий ресурс, чтобы на него ссылаться. Калибр чем дальше, тем позорнее
Звиняй , чудак - русвесны и соnt.ws под рукой не оказалось. Если имеешь говорить по теме - говори,нет -лесом. Вот так :
CALIBR
Короче ни доков, ни аргументов, только ссылка на поганый ресурс. Небогато вы живете, товарищ Казимир с одним ником )