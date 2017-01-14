Фото: pixabay.com
Военный истребитель потерпел крушения на юге Таиланда во время шоу, посвященного Дню детей, пишет Gazeta.ru.
Как сообщается, инцидент произошел утром в субботу, 14 января, в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. Пилот, управлявший истребителем, погиб.
По данному факту назначена проверка.
Комментарии
картинку замените
даже вот такая лучше подойдет http://www.airwar.ru/image/idop/fww2/p26/p26-c1.jpg
На картинке стратег США B-1? А я то думаю, что это гостей так корячит.
на авиафоруме пишут, что это JAS 39 Gripen Тайланда