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Военный истребитель потерпел крушения на юге Таиланда во время шоу, посвященного Дню детей, пишет Gazeta.ru.

Как сообщается, инцидент произошел утром в субботу, 14 января, в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. Пилот, управлявший истребителем, погиб.

По данному факту назначена проверка.