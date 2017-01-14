Воскресенье, 15 Январь, 14:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,37
€ 63,12
Brent
$ 52,5
-10°
Обь
57см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы-2017
Новости

Очевидцы: женщину с ребенком сбили в Барнауле около "Лыжни здоровья"

, ИА "Амител"
Авария произошла днем 14 января

Фото: скриншот видео "ВКонтакте" 

Женщину с ребенком сбили в Барнауле днем в субботу, 14 января, на объездной дороге в районе "Лыжни здоровья", сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

"Фура прицепом собрала припаркованные у шоссе, в районе моста, машины и сбила женщину с ребенком. Они шли к лыжне вдоль обочины. Ребенок без сознания, женщина в сознании, обоих увезли на машинах реанимации",- пишет жительница Барнаула Наталья Резвых.

Однако официальной информации от ГИБДД Барнаула на момент публикации новости получить не удалось.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

14.01.2017 16:46
ви

Блин да как так то? Ща опять лыжников гонять начнут, итак на пол км сдвинули от моста, что они по обочине вынуждены идти. Вырубите деревья, сделайте парковку.

0  0
14.01.2017 16:52
И

Плюсану ви

0  0
14.01.2017 17:12
онегин

сели на седьмой трамвай и на лыжную базу, а то загадили тачками весь лес да обочены у дорог , ещё шарохаются по за трассой

0  0
14.01.2017 17:15
- гость -

ви, какая необходимасть ходить пешком по обочине трассы?

0  0
14.01.2017 17:25
ви

Как еще дойти от машины до лыжни?

0  0
14.01.2017 17:29
- гость -

Как еще дойти от машины до лыжни?

На лыжах.

0  0
14.01.2017 17:34
ви

Ага, нырнул прям от машины в кювет, в нехоженный лес и бредешь сквозь поросль по пояс в снегу пол км))). И каждый себе путь топчет от машины.)))

0  0
14.01.2017 17:39
- гость -

Ага, нырнул прям от машины в кювет, в нехоженный лес и бредешь сквозь поросль по пояс в снегу пол км))). И каждый себе путь топчет от машины.)))

Ты кататься приехал - вот и катайся.

0  0
14.01.2017 17:42
Архитектор

А почему Ракшин только на пол-шишки сделал трассу , без парковок ? Денег что ли не хватило ? В придорожные кюветы положить трубы диаметром 700 мм, с обеих сторон для пропуска дождевой и талой воды, засыпать грунтом, выполнить покрытие парковочных мест, установить дорожные знаки. Способ парковки- "елочкой" под 45 град.

0  0
14.01.2017 17:43
- гость -

Ага, нырнул прям от машины в кювет, в нехоженный лес и бредешь сквозь поросль по пояс в снегу пол км))). И каждый себе путь топчет от машины.)))

Пробредёшь, не обсеришься.

0  0
14.01.2017 17:45
- гость -

Для Архитектора

Ну а что ты сделал для города? Пусть в половинку шишки?

0  0
14.01.2017 17:46
- гость -

ви 14 января 2017 г. 17:34

Лучше по пояс в снегу, чем под колеса

0  0
14.01.2017 17:53
ви

Да мне то нафег не надо, я из дому вышел и в лесу, о людях пекусь.

Сил как раз хватит до лыжни доползти и обратно)) Я не понимаю зачем там под мостом нестись, цеплять людей, знаешь же что лыжников там тьма, проползи мо тихому. Не на пьянку же люди собрались, полезным делом занимаются.

0  0
14.01.2017 17:58
- гость -

14.01.2017 17:46 - гость - ви 14 января 2017 г. 17:34

Лучше по пояс в снегу, чем под колеса ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Жизнь дороже, а лыжня есть гораздо ближе-ЛБ Локомотив, Белочка и др.

0  0
14.01.2017 18:23
ужэ Э

там нет трассы, это в городской черте..

0  0
14.01.2017 18:29
ужэ Э

Архитектор 14 января 2017 г. 17:42

это уже согласовывать нужно со всеми, кто относится к дорожному строительству и безопасности..там наверное проект нужен, как накидают транспортную развязку по всем нормам и правилам, по цене эта парковка выйдет, дороже чем вся лыжня с мостом))

0  0
14.01.2017 18:37
Woodpecker

Запретить парковаться вдоль всей трассы. Эта женщина с ребенком тож из этих лыжников была. Постоянно на выходных езжу по этой дороге, так эти полудурки ходят своими палками махают. Поставить бордюры прям от моста через Барнаулку и до выезда на змеиногорский, раз знаков не понимают. Покупайте абонементы, записывайтесь в клубы. Или на трамвае семерке и до Динамо и нечего всю трассы загаживать.

0  0
14.01.2017 19:17
leonid_vkontakte

Гостю 17:45 . Будем шишками меряться или дело делать ? В домах, построенных по моим проектам, только в Барнауле живут тысячи семей, мне пока ни кто не жаловался. Ракшин, между прочим, строит не на деньги, которые он лично заработал, а на те, которые мы с тобой несем в магазины, так что 386 тыс. руб мог бы и выделить для безопасности женщины с ребенком.

0  0
14.01.2017 19:42
CALIBR

leonid_vkontakte , я слышал о другом архитекторе ,С.Боженко , так он "ни кто" пишет слитно - "никто" * Кто из вас грамотней ?

0  0
14.01.2017 20:40
Сергий

Самку лишить родительских прав нужно, а ГАИ нужно привлечь эвакуатор. А то "спортсменам" нужно к самой лыжне под'ехать .

0  0
14.01.2017 23:02
bds22

Woodpecker зарегистрированный 14 января 2017 г. 18:37 лыжников была. Постоянно на выходных езжу по этой дороге, так эти полудурки ходят своими палками махают. --- однако они когда там ходят, ничего не нарушают

0  0
14.01.2017 23:14
Sergant of Russia

bds22 зарегистрированный 14 января 2017 г. 23:02 однако они когда там ходят, ничего не нарушают *********************************** Большинство как раз нарушают, т.к. согласно п. 4.1 ПДД пешеход ОБЯЗАН двигаться по обочине НАВСТРЕЧУ транспортному средству, за исключением велосиедистов и пешеходов в инвалидных колясках.

0  0
15.01.2017 08:41
- гость -

Все прям спортсмены, я аж фшоке. Стадо. Был бы спорт смыслом, катались бы на ближайшем стадионе. А то,, сходят в лес 2 раза в год и фотки до следующей зимы выкладывают.

0  0
15.01.2017 08:41
Старый

4.01.2017 17:53 ви Я не понимаю зачем там под мостом нестись, цеплять людей, знаешь же что лыжников там тьма, проползи мо тихому. Не на пьянку же люди собрались, полезным делом занимаются. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Лыжники должны ходить по мосту, а под мостом проходит дорога, по которой люди ездят не только на пикник. Фуры там летают не чай пить на халяву. Пора закрыть эту харчевню-чайную за мостом и построить ограждения вдоль дороги под мостом. Сколько уже там смертей и автометаллолома наломали. На ЛБ Стройгаза на широкой просеке места много для машин. А лыжня на Широкой просеке идет рядом с лыжней здоровья. Лыжня здоровья не должна становиться лыжней смерти!

0  0
15.01.2017 08:43
- гость -

14.01.2017 17:42 Архитектор А почему Ракшин только на пол-шишки сделал трассу , без парковок ? Денег что ли не хватило ? В придорожные кюветы положить трубы диаметром 700 мм, с обеих сторон для пропуска дождевой и талой воды, засыпать грунтом, выполнить покрытие парковочных мест, установить дорожные знаки. Способ парковки- "елочкой" под 45 град. _________________________________________________________________ Размечтался. Ракшины уже закрыли лыжни в Рубцовске и др. В связи с историей разрушения "Галактики" скоро прикроет чаепитие и нарезку лыжни на "Динамо". И эти дурацкие лотереи для сбыта спортивного неликвида.

0  0
15.01.2017 08:45
- гость -

14.01.2017 18:37 Woodpecker Запретить парковаться вдоль всей трассы. __________________________________________________________ На знаки запрещающие люди в Барнауле и везде плюют. Дураков остановит только трехметровый бетонный забор.

0  0
15.01.2017 09:50
- гость -

Старый На ЛБ Стройгаза на широкой просеке места много для машин. А лыжня на Широкой просеке идет рядом с лыжней здоровья --- не понимаю, о чем Вы говорите. на территорию самой лыжной базы Стройгаза на машине не проехать, там ворота закрытые. внутри пара машин стоит, очевидно, персонала базы. не заезжая на территорию есть парковка (одна на примерно 5 баз, входит туда навскидку 30-50 машин. мест обычно свободных нет. не замечал, чтобы там снег убирали. если не доезжать до парковки, в лесу можно спокойно поставить машину. но сейчас много снега, не знаю, как там сейчас, давно не был

0  0
15.01.2017 10:28
22

Офигеть,сколько иждивенцев! Бесплатную лыжню сделали,им мало! Может сопельки на ходу подтирать?! Ваше здоровье-это ваши проблемы,и ничьи больше! Хотя,какое здоровье,большинство ездит на базы пожрать,да побухать.

0  0
15.01.2017 10:44
ви

Не, ну если делать всё не для людей и череж жопу то ваши варианты подойдут.))) Но у меня другой подход. Люди голосуют за такой выход на лыжню, значит его и нужно оформить по человечески, чтоб было безопасно для всех участников движения.

0  0
15.01.2017 12:03
- гость -

CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 19:42 leonid_vkontakte , я слышал о другом архитекторе ,С.Боженко , так он "ни кто" пишет слитно - "никто" * Кто из вас грамотней ?

Вы тоже иногда грешите ошибками, хоть и включаете помощника, судя то тому, что ошибок у вас стало меньше.

0  0
15.01.2017 13:50
Массаж мозга

Гололёд, а эти олени из леса на расслабоне выруливают на шоссе перед движущимся транспортом в надежде, что он притормозит. Устроили балаган на обочине - вот результат.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:34
IPhone и iPad второго пилота могли стать причиной крушения EgyptAir 0
14:01
СКР 15 января отмечает шестую годовщину со дня образования 1
13:31
Возгорание "хрущевки" на улице Попова произошло в Барнауле. Фото 1
13:01
Принц Уильям намерен завязать с карьерой пилота вертолета скорой помощи 2
12:32
Алтайский следователь Росщупкин возглавил СУСК в Республике Хакасия 2
12:04
Мужчина выпал с башни 83-го этажа комплекса "Москва-Сити" 4
11:30
Солист Мариинского театра Эдуард Цанга скончался на 38-м году жизни 12
11:04
Семь человек погибли в ДТП в Саратовской области 2
10:35
Представитель Трампа опроверг сообщения о встрече с Путиным в Исландии 15
10:15
Мужчина и двое детей погибли при катании на снегоходе по Волге 5
09:31
Самую маленькую в мире ракету-носителя запустили в Японии 5
09:04
Кадыров заявил, что в Чечне задержан опасный террорист 1
08:44
Трамп планирует встретиться с Путиным в Исландии после инаугурации 6
08:16
Ночной пожар в жилом доме Барнаула тушили 27 человек 6
07:34
Важная дата для нашего города. 15 января – Всемирный день снега 2
07:03
Усадьбу в березовой роще продают в Барнауле за 18 млн рублей. Фото 22
06:32
Ветер, гололед и мороз обещают в Алтайском крае 15 января 1
06:01
СК изъял проектную документацию после обрушения в барнаульском "Ашане" 9
00:36
Финальная серия 4 сезона "Шерлока" оказалась в сети за день до премьеры 2
23:02
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись 13 января 4
22:02
Шнуров выбрал три лучшие фотожабы, за которые даст поклонникам деньги 0
21:06
19 машин столкнулись в Китае, шесть человек погибли 0
20:12
Самолет, летевший из Благовещенска на Пхукет, экстренно вернулся в аэропорт 0
19:33
Дело завели на кировского хирурга, не разглядевшего травму пациента 0
19:02
Многоквартирный дом загорелся в Рубцовске 14 января 0
18:30
СМИ: немецкие спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений ЕС и США 8
18:01
Момент крушения истребителя в Таиланде попал на видео 0
17:32
Опека забрала у приемных родителей в Москве десять детей из 16 0
17:00
Температура в ночь на 15 января упадет в Алтайском крае до -25 градусов 0
16:35
Очевидцы: женщину с ребенком сбили в Барнауле около "Лыжни здоровья" 31
16:02
Чем знаменит преподобный Серафим Саровский? 0
15:32
Барнаулец, желавший купить бампер для Land Cruiser, попал в руки аферистов 0
15:01
Военный истребитель разбился в Таиланде во время шоу для детей 4
14:34
Россельхонадзор: четверть продуктов в России фальсифицируется 82
14:07
Многоэтажка загорелась на улице Антона Петрова в Барнауле.Фото 3
13:30
Неизвестные напали на охранников химического завода в Свердловской области 5
13:02
Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время 58
12:30
Легковушка сбила трех пешеходов у станции метро в Москве 5
12:03
Российский посол пригласил команду Трампа в Астану на переговоры 0
11:28
Бывший зять Елизаветы II Энтони Армстронг-Джонс умер на 87-м году жизни 6
11:03
Семь ледовых переправ открыты в Алтайском крае 4
10:34
Кость пассажира MH17 нашли у голландских журналистов 2
10:07
Концерт ансамбля Храма Василия Блаженного Doros пройдет в Барнауле 3
09:34
Песков рассказал, как Путин и "Вагнер" оказались на одной фотографии 28
09:06
Жилой дом горел в Белокурихе в ночь на Старый Новый год 0
08:47
Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе 51
08:15
Барак Обама подписал указ о продлении антироссийских санкций 24
07:36
Насколько в России в 2017 году подорожает водка? 17
07:04
Квартиру с тремя лоджиями в центре Барнаула продают за 13 млн рублей. Фото 24
06:33
Группами по 80 человек: Барнаул готовится к Крещению. Фото 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.