Фото: скриншот видео "ВКонтакте"
Женщину с ребенком сбили в Барнауле днем в субботу, 14 января, на объездной дороге в районе "Лыжни здоровья", сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
"Фура прицепом собрала припаркованные у шоссе, в районе моста, машины и сбила женщину с ребенком. Они шли к лыжне вдоль обочины. Ребенок без сознания, женщина в сознании, обоих увезли на машинах реанимации",- пишет жительница Барнаула Наталья Резвых.
Однако официальной информации от ГИБДД Барнаула на момент публикации новости получить не удалось.
Комментарии
Блин да как так то? Ща опять лыжников гонять начнут, итак на пол км сдвинули от моста, что они по обочине вынуждены идти. Вырубите деревья, сделайте парковку.
Плюсану ви
сели на седьмой трамвай и на лыжную базу, а то загадили тачками весь лес да обочены у дорог , ещё шарохаются по за трассой
ви, какая необходимасть ходить пешком по обочине трассы?
Как еще дойти от машины до лыжни?
Как еще дойти от машины до лыжни?
На лыжах.
Ага, нырнул прям от машины в кювет, в нехоженный лес и бредешь сквозь поросль по пояс в снегу пол км))). И каждый себе путь топчет от машины.)))
Ага, нырнул прям от машины в кювет, в нехоженный лес и бредешь сквозь поросль по пояс в снегу пол км))). И каждый себе путь топчет от машины.)))
Ты кататься приехал - вот и катайся.
А почему Ракшин только на пол-шишки сделал трассу , без парковок ? Денег что ли не хватило ? В придорожные кюветы положить трубы диаметром 700 мм, с обеих сторон для пропуска дождевой и талой воды, засыпать грунтом, выполнить покрытие парковочных мест, установить дорожные знаки. Способ парковки- "елочкой" под 45 град.
Ага, нырнул прям от машины в кювет, в нехоженный лес и бредешь сквозь поросль по пояс в снегу пол км))). И каждый себе путь топчет от машины.)))
Пробредёшь, не обсеришься.
Для Архитектора
Ну а что ты сделал для города? Пусть в половинку шишки?
ви 14 января 2017 г. 17:34
Лучше по пояс в снегу, чем под колеса
Да мне то нафег не надо, я из дому вышел и в лесу, о людях пекусь.
Сил как раз хватит до лыжни доползти и обратно)) Я не понимаю зачем там под мостом нестись, цеплять людей, знаешь же что лыжников там тьма, проползи мо тихому. Не на пьянку же люди собрались, полезным делом занимаются.
14.01.2017 17:46 - гость - ви 14 января 2017 г. 17:34
Лучше по пояс в снегу, чем под колеса ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Жизнь дороже, а лыжня есть гораздо ближе-ЛБ Локомотив, Белочка и др.
там нет трассы, это в городской черте..
Архитектор 14 января 2017 г. 17:42
это уже согласовывать нужно со всеми, кто относится к дорожному строительству и безопасности..там наверное проект нужен, как накидают транспортную развязку по всем нормам и правилам, по цене эта парковка выйдет, дороже чем вся лыжня с мостом))
Запретить парковаться вдоль всей трассы. Эта женщина с ребенком тож из этих лыжников была. Постоянно на выходных езжу по этой дороге, так эти полудурки ходят своими палками махают. Поставить бордюры прям от моста через Барнаулку и до выезда на змеиногорский, раз знаков не понимают. Покупайте абонементы, записывайтесь в клубы. Или на трамвае семерке и до Динамо и нечего всю трассы загаживать.
Гостю 17:45 . Будем шишками меряться или дело делать ? В домах, построенных по моим проектам, только в Барнауле живут тысячи семей, мне пока ни кто не жаловался. Ракшин, между прочим, строит не на деньги, которые он лично заработал, а на те, которые мы с тобой несем в магазины, так что 386 тыс. руб мог бы и выделить для безопасности женщины с ребенком.
leonid_vkontakte , я слышал о другом архитекторе ,С.Боженко , так он "ни кто" пишет слитно - "никто" * Кто из вас грамотней ?
Самку лишить родительских прав нужно, а ГАИ нужно привлечь эвакуатор. А то "спортсменам" нужно к самой лыжне под'ехать .
Woodpecker зарегистрированный 14 января 2017 г. 18:37 лыжников была. Постоянно на выходных езжу по этой дороге, так эти полудурки ходят своими палками махают. --- однако они когда там ходят, ничего не нарушают
bds22 зарегистрированный 14 января 2017 г. 23:02 однако они когда там ходят, ничего не нарушают *********************************** Большинство как раз нарушают, т.к. согласно п. 4.1 ПДД пешеход ОБЯЗАН двигаться по обочине НАВСТРЕЧУ транспортному средству, за исключением велосиедистов и пешеходов в инвалидных колясках.
Все прям спортсмены, я аж фшоке. Стадо. Был бы спорт смыслом, катались бы на ближайшем стадионе. А то,, сходят в лес 2 раза в год и фотки до следующей зимы выкладывают.
4.01.2017 17:53 ви Я не понимаю зачем там под мостом нестись, цеплять людей, знаешь же что лыжников там тьма, проползи мо тихому. Не на пьянку же люди собрались, полезным делом занимаются. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Лыжники должны ходить по мосту, а под мостом проходит дорога, по которой люди ездят не только на пикник. Фуры там летают не чай пить на халяву. Пора закрыть эту харчевню-чайную за мостом и построить ограждения вдоль дороги под мостом. Сколько уже там смертей и автометаллолома наломали. На ЛБ Стройгаза на широкой просеке места много для машин. А лыжня на Широкой просеке идет рядом с лыжней здоровья. Лыжня здоровья не должна становиться лыжней смерти!
14.01.2017 17:42 Архитектор А почему Ракшин только на пол-шишки сделал трассу , без парковок ? Денег что ли не хватило ? В придорожные кюветы положить трубы диаметром 700 мм, с обеих сторон для пропуска дождевой и талой воды, засыпать грунтом, выполнить покрытие парковочных мест, установить дорожные знаки. Способ парковки- "елочкой" под 45 град. _________________________________________________________________ Размечтался. Ракшины уже закрыли лыжни в Рубцовске и др. В связи с историей разрушения "Галактики" скоро прикроет чаепитие и нарезку лыжни на "Динамо". И эти дурацкие лотереи для сбыта спортивного неликвида.
14.01.2017 18:37 Woodpecker Запретить парковаться вдоль всей трассы. __________________________________________________________ На знаки запрещающие люди в Барнауле и везде плюют. Дураков остановит только трехметровый бетонный забор.
Старый На ЛБ Стройгаза на широкой просеке места много для машин. А лыжня на Широкой просеке идет рядом с лыжней здоровья --- не понимаю, о чем Вы говорите. на территорию самой лыжной базы Стройгаза на машине не проехать, там ворота закрытые. внутри пара машин стоит, очевидно, персонала базы. не заезжая на территорию есть парковка (одна на примерно 5 баз, входит туда навскидку 30-50 машин. мест обычно свободных нет. не замечал, чтобы там снег убирали. если не доезжать до парковки, в лесу можно спокойно поставить машину. но сейчас много снега, не знаю, как там сейчас, давно не был
Офигеть,сколько иждивенцев! Бесплатную лыжню сделали,им мало! Может сопельки на ходу подтирать?! Ваше здоровье-это ваши проблемы,и ничьи больше! Хотя,какое здоровье,большинство ездит на базы пожрать,да побухать.
Не, ну если делать всё не для людей и череж жопу то ваши варианты подойдут.))) Но у меня другой подход. Люди голосуют за такой выход на лыжню, значит его и нужно оформить по человечески, чтоб было безопасно для всех участников движения.
CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 19:42 leonid_vkontakte , я слышал о другом архитекторе ,С.Боженко , так он "ни кто" пишет слитно - "никто" * Кто из вас грамотней ?
Вы тоже иногда грешите ошибками, хоть и включаете помощника, судя то тому, что ошибок у вас стало меньше.
Гололёд, а эти олени из леса на расслабоне выруливают на шоссе перед движущимся транспортом в надежде, что он притормозит. Устроили балаган на обочине - вот результат.