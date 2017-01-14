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Издание Spiegel опубликовало информацию, из которой следует, что немецкие спецслужбы представили своему правительству доклад, в котором обвиняют Россию в намеренном подрыве отношений между Евросоюзом и Америкой. Об этом пишет "ТАСС".
Речь идет о докладе, созданном Федеральной разведывательной службой ФРГ (БНД), а также Ведомством по охране Конституции (БФФ). В докладе говорится, что Россия уже несколько лет специально обостряет существующие конфликты в европейских странах.
Кроме этого, в докладе сказано, что Россия стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США.
Комментарии
они там что такое-этакое едят, если после этого так истерят
Россия стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США
А что, это запрещено и тема табуирована? Почему Россия не может поставить под сомнение идею союза ЕС и США? Это чья-то священная корова?
Очевидно, что ослабление любых союзов - экономических, военных, политических, в которые не входит наша страна, является для нас благом. Так устроен мир: укрепи свой альянс и ослабь альянс конкурента. И успех будет сопутствовать тебе во всех начинаниях.
Это чья-то священная корова?
ничья, но по версии немецких спецслужб, она,корова, наша и мы её доим))
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 19:28
Судя по всему, немецкие спецслужбы сваливают с больной головы на здоровую как свои недоработки, так и системные просчёты в интеграционных процессах евроатлантической семьи народов.
14.01.2017 21:24 BOSS2014 вполне возможно,ведь внутри ЕС многие выступают против экономического союза с США, к тому же и развал ЕС, в свете происходящих событий, уже не кажется сумашедшим прогнозом-бредом
Вроде не Голландия )
Абориген зарегистрированный 14 января 2017 г. 21:44
И могли бы жить. ))
Если все время рассказывать населению, как у них там в европах всё плохо, и при этом у них будет хорошо, то это будет как-то нехорошо. Столкнуть и поссорить всех, как внутри страны так и снаружи - проверенная тактика. Может делать круглые глаза, но они всё равно у вас рыбьи, бесстыжие.