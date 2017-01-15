Фото: vistanews.ru
Заключительная серия 4 сезона сериала "Шерлок" в переводе первого канала оказалась в сети за день до мировой премьеры, сообщает "Российская газета".
Показать финальный эпизод нового сезона сериала должны были только в ночь с 15 на 16 января, как и в Британии.
В связи с чем случилась утечка, в данный момент не ясно. Возможно, пираты сумели воспользоваться онлайн-сервисом Первого канала, где серии можно посмотреть сразу же после телевизионной премьеры.
Комментарии
Жалкая пародия на наш фильм с В.Ливановым в роли Шерлока.
Жалкая пародия на наш фильм с В.Ливановым в роли Шерлока.
Каждый фильм хорош по своему. С Ливановым - лучшй фильм про настоящего Шерлока. Сериал с ним нельзя сравнивать. Это самобытное кино довольно высокого качества. Есть еще сериал Элементарно - вот это действительно отвратительный продукт.