Фото: pixabay.com

Три человека погибли — один взрослый и двое детей — при катании по Волге на снегоходе в Саратове, пишет "ТАСС".

Как сообщается, 51-летний мужчина катал по реке двух детей. Одному шесть лет, второму — семь. ЧП случилось в районе Зеленого острова.

Во время катания, снегоход провалился под тонкий лед и люди погибли.