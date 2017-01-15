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Три человека погибли — один взрослый и двое детей — при катании по Волге на снегоходе в Саратове, пишет "ТАСС".
Как сообщается, 51-летний мужчина катал по реке двух детей. Одному шесть лет, второму — семь. ЧП случилось в районе Зеленого острова.
Во время катания, снегоход провалился под тонкий лед и люди погибли.
Комментарии
"Мужчина и двое детей погибли при катании на Волге" "Мужчина и двое детей погибли при снегоходе по Волге"
Как лучше?
Детишек жалко до слёз...
ЗЫ Иногда лучше жить бедно (без снегоходов, дайвинга и прочих прелестей), но долго, чем богато, но быстро...
При чем здесь богато? Просто дурость - кататься на перегруженном снегоходе по тонкому льду в темное время суток.
При том что когда "бедно", на снегоходе кататься не получается, ибо цена на него как на бюджетный автомобиль.
Не сочиняйте. Есть всякие модели. Цена зависит от размера и мощности.