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Представитель Трампа заявил, что встреча избранного президента США и главы российского государства Путина является "стопроцентной ложью". Об этом пишет РИА "Новости".
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Ранее СМИ писали, что Путин и Трамп встретятся в столице Исландии Рейкьявике после инаугурации последнего. Также сообщалось, что это будет первая зарубежная поездка Дональда Трампа.
Напомни, инаугурация президента США назначена на 20 января.
Комментарии
Ждем появления главтрампоскакуна Кази.
О чем может миллиардер говорить с гопотой?
трамп не Наш!
Уже можно писать трампчмо? Или он еще наш президент?
трампанутые скакуны , трамп наш человек или чмо ? босямбра облажался по полной.
Геропейцам Трамп спать не дает. и Казе тоже.
Дятел,да вам ни Клинтон,не Обама,не Трамп не смоют своей кровью,миллионы жизней мирных людей,погибших от их действий в Японии(Хирос и Нагас),Корее,Вьетнаме,Югославии,Гренаде,Лаосе,Ираке,Сирии,Никарагуа,Чили,Окраине,Сирии! Только смерть и вскрытие их бренных останков,могут повлиять на попадание данных челов в рай или ад!
рубанок, наша история не менее кровожадна.30 с лишним конфликтов при участии СССР и РФ - тому пример.гугли.
А на какую страну,аднафамилец,СССР или Россия скидывала ядрённые бонбы,на СШП,не,свидомит,кикпичём ,не добит?
морг in аll 15 января 2017 г. 13:30 от их действий в Японии(Хирос и Нагас),
Янипонял, а чё это ты распереживался за пособников фошизма - милитаристскую Японию образца 40-х??
Гость,твого свидомога мозга не хватит на понимание моего ответа,погугли,а зачем авиация наших"союзнегов"с воздуха ковровыми бомбардировками стёрла с лица Германии город Дрезден,и почему,не смотря на многотысячные жертвы Красной армии,кровавый Сталин не сделал это с Берлином,а?
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...встретятся ли Путин с Трампом, не встретятся - науке не известно...да и пофиг...
Место не кошерное,я в новости ранее уже всем недоумкам писал! НЕ ВСТРЕТЯТЬСЯ ТАМ,а встретяться в Крыме иле Донецке!
Меня больше интересует, встретится ли Трамп с Меркель? Чета ничего об этом не слышал, неужели не встретятся?
15.01.2017 12:14 - гость -
а гопота это кто? трамп? ведь вы же, "думающие, неособоодаренные, не ватоквасы" из всех своих щелей пищите, что мол у путина миллиардов как у вас, дурачков, конфетных фантиков.