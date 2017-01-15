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Семь человек погибли в результате аварии, произошедшей на трассе в Саратовской области, пишет "ТАСС".

По данным издания, автомобиль Volvo с полуприцепом, ехавший из Пензы в сторону Саратова, столкнулся минивеном Toyota, который ехал по встречной полосе.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 15 января, на 550 км автодороги Нижний Новгород — Саратов, около села Тарумовка Петровского района. В результате, погибли водитель и шесть пассажиров минивена.