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Семь человек погибли в результате аварии, произошедшей на трассе в Саратовской области, пишет "ТАСС".
По данным издания, автомобиль Volvo с полуприцепом, ехавший из Пензы в сторону Саратова, столкнулся минивеном Toyota, который ехал по встречной полосе.
ДТП произошло в ночь на воскресенье, 15 января, на 550 км автодороги Нижний Новгород — Саратов, около села Тарумовка Петровского района. В результате, погибли водитель и шесть пассажиров минивена.
Комментарии
Денег на строительство безопасных дорог нет, но вы держитесь! Самые страшные катастрофы при встречном движении, которое надо устранять - но велика Россиия, а земли для строительства автобанов очевидно не хватает...
мы лучше запретим еще что-нибудь, например, знаков понатыкаем: обгон запрещен