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Бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга умер в Санкт-Петербурге в возрасте 37-ми лет, пишет газета "Изестия".

Как сообщается, Цангу увезли в больницу прямо с репетиции. Потом его отпустили домой, где он умер. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти.

Эдуард Цанга работал в труппе Мариинского театра больше восьми лет.