Фото: pixabay.com
Бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга умер в Санкт-Петербурге в возрасте 37-ми лет, пишет газета "Изестия".
Как сообщается, Цангу увезли в больницу прямо с репетиции. Потом его отпустили домой, где он умер. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти.
Эдуард Цанга работал в труппе Мариинского театра больше восьми лет.
Комментарии
Повезло, я бы тоже хотел лет так в 35
Почему?
От одиночества, невостребованности и нищеты
- гость - 15 января 2017 г. 11:40 Повезло, я бы тоже хотел лет так в 35
Если есть дети у Вас, то Вы эгоист, а если нет, то пожалуйста помирайте рано.
15.01.2017 13:15 - гость - Дети есть. Живёт с матерью и её мужем в столице.
- гость - 15 января 2017 г. 13:14 От одиночества, невостребованности и нищеты
Если не инвалид физически, здоровье в порядке, то ВСЁ в Вашей голове, никто Вас не должен делать счастливым, развлекать и т.д., и не обязан. Счастье нужно найти в самом себе. Деньги реально заработать, только надо захотеть, счастье в себе найти, тогда к Вам притянется достойная вторая половинка, а если Вы несчастный в дУше, то Вы сами никого сделать счастливым не сможете. Подумайте хорошенько, проблема в Вас самом, а жизнь прекрасна!
ой в душЕ), тем более есть дети, есть смысл идти вперёд, какой бы новый "папа" не был хорошим, дети на природном уровне любят родных родителей, биологических.
Надо стремиться жить и что-то из себя представлять,а не как наши либерасты-вешаемся,усё хреново! Вскрытие покажет!
Стараюсь быть лучше и общаться, а рядом всё меньше людей, человеку улыбаюсь, а он отворачивается, а внутри тревога и тоска растёт.
11:40 тебя на сук подсадить дистрофик
Ту гость от 14.16,а зачем,его и так ко мне на вскрытие привезут!?
Ту гость от 14.16,а зачем,его и так ко мне на вскрытие привезут!?
Рубанок, ты клинический идиот.