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Житель Заринска приговорен к десяти месяцам условного лишения свободы за попытку украсть из аптечной кассы пять тысяч рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, злоумышленник хотел воспользоваться тем, что провизор зашла в подсобное помещение. Мужчина пытался похитить из открытого лотка кассового аппарата пять тысяч рублей.

"Довести преступление до конца мужчина не смог, поскольку его действия были замечены внезапно вернувшимися работниками аптеки, которые заперли входную дверь и, вызвав сотрудников вневедомственной охраны, фактически задержали преступника на месте преступления", – уточняют обстоятельства инцидента в надзорном ведомстве.

Суд приговорил злоумышленника к десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.