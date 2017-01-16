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Работники аптеки задержали жителя Заринска, который хотел обчистить кассу

, ИА "Амител"
Мужчине назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно

Фото: newsregions.ru

Житель Заринска приговорен к десяти месяцам условного лишения свободы за попытку украсть из аптечной кассы пять тысяч рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, злоумышленник хотел воспользоваться тем, что провизор зашла в подсобное помещение. Мужчина пытался похитить из открытого лотка кассового аппарата пять тысяч рублей.

"Довести преступление до конца мужчина не смог, поскольку его действия были замечены внезапно вернувшимися работниками аптеки, которые заперли входную дверь и, вызвав сотрудников вневедомственной охраны, фактически задержали преступника на месте преступления", – уточняют обстоятельства инцидента в надзорном ведомстве.

Суд приговорил злоумышленника к десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.01.2017 15:45
CALIBR

Ну хорошо хоть не ограбить , а только обчистить...

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16.01.2017 16:00
- гость -

Что за выражения!? Обчистить... И это на сайте, претендующем на звание СМИ.

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16.01.2017 17:23
Элвис

Он после изъятия кЮпЮры протер влажной салфеткой лоток- "обчислил" его... ))

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16.01.2017 17:27
Элвис

он, кстати, хотел "улизнуть" с наживой. ))

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