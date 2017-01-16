Фото: novorossia.today
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире канала "Россия-1" впервые обнародовала данные о действиях спецслужб США, которые привели к задержке доставки лекарств для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, пишет ТАСС.
По словам представителя МИД РФ, несколько лет назад для лечения заболевшего Примакова потребовалось лекарство, которое можно было купить лишь в Соединенных Штатах. Из РФ для этого перевели около 10 тысяч долларов. Одному из российских дипломатов поручили купить лекарство по официальным каналам через практикующего врача. При этом оформили все нужные документы, подчеркнула Захарова.
Но когда дипломат пришел в аптеку за препаратом, его задержали представители американских спецслужб и незаконно удерживали в подвале, где не ловила сотовая связь, около часа. Она рассказала, что в отношении дипломата предприняли попытку вербовки, его пытались "запугивать", обвиняя в незаконном обороте медикаментов. В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги "не вернули до сих пор".
Также она отметила, что сотруднику российского посольства предписали покинуть Штаты, что он и сделал через определенное время.
Захарова добавила, что после того, как МИД РФ проинформировал об инциденте Госдепартамент, госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно".
Комментарии
Смотрел вчера эту программу, ничего особо нового не почерпнул. Пиндосы- еще те подонки, еще при Союзе провокации были одна мерзче другой. А вот то, что их гадость, возможно, приблизила смерть Примакова- это нельзя забыть.
Что за заморское чудо-лекарство?Живая и мёртвая вода...
Захарава, что псака мелет своим языком куда ни попадя.
Если это лекарство на территории РФ не сертифицировано, его нельзя назначать больному. Было бы сертифицировано, какие проблемы иди в нашу аптеку и покупай. Ну или если бабла много лети в штаты и там лечись. Только вот со вторым (фамилию больного Захарова не озвучила) какие то проблемы с въездом в штаты. Ну так пусть получает теперь российскую медицину и импортозамещенные препараты, а иначе просто подставляет наших дипломатом.
Паш! ты даже сабж не почитал, а лажу наваял быстро! "доставки лекарств для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, пишет ТАСС." ха-ха!
Наша фармацевтика никогда особо не блистала, еще при Союзе выручали Индия, Швейцария, европейские братья-демократы и т.д. И чего удивительного, что в комплексе лечения потребовался штатовский препарат? А дальше пошло скотство...
дед, ты реально фигню несешь если, пусть даже и примакова, какая разница у нас таких перевозчиков лекарств на границе быстро упаковывают получается что наши таможенники и менты поступают правильно, а агенты штатотвские.... затаив дыхание.... целый час нашего дипломата продержали, и что правильно сделали выпнули из страны. И еще пусть скажет спасибо примакову что не посадили там. А то, что российская фармацевтика в яме, деду как то пофиг. С тобой или твоими близкими что случится, не дай бог конечно, что делать будешь: стойко помирать или в посольство с бабками побежишь? да я уверен у тебя как и всех нас выбора то нету, помереть только.
Одной певице штатовская фармацевтика не помогла. Речь шла о лекарстве для раковых больных больных. Задолбал уже своей тупостью.
Паш! вот энто твое:"фамилию больного Захарова не озвучила)"? ну и кто тут фигню несет?
если американские спецслужбы действовали противозаконно, почему до сих пор не обратились в суд? почему в России нет необходимых лекарств - вопрос риторический. примаков - один из создателей таких условий, сам от них и пострадал.
да! опосля твоего пассажа:"затаив дыхание.... целый час нашего дипломата продержали, и что правильно сделали выпнули из страны. И еще пусть скажет спасибо примакову что не посадили там." становитЦа понятна твоя русофобская позиция по любому вопросу! скатываешься в помойку маргиналов мацовских!
Гонец! почему, почему! по кочену и по капусте! виноват примаков, виноват путен, омериканцы белые и пушиздые! ха-ха!
PASHA Странно, ты просто ужаленный на всю голову. Какой же бред ты несешь! Что ты нелюдь оно понятно, но по сути : 1. Официально и письменно было согласовано редкое лекарство от рака печени между нашим МИДом и МИДом США и были оформлены все необходимые документы. 2. Это было несколько лет назад, санкций еще не было. 3. Деньги были переведены (т.е. безнал). 4. Дипломат! приехал только забрать лекарство. 5. Его поджидали и пытались вербовать сотрудники ЦРУ. 6. Лекарство и деньги ему не отдали, а его потом выслали из страны. 7. Керри потом лично решил проблему доставки лекарства. 8. Главное - именно это лекарство нигде не производилось, кроме США. Выводы - ты нелюдь, ты настолько ненавидишь нас, русских, нашу страну, что ты можешь быть только укушенным хохлом, ли евреемэкспортером.
М.Захарова : В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги "не вернули до сих пор".
М.Захарова : "госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно". +++++++++++++ Дальше можно оставить деду - на обсуждение , каким образом "деньги не вернули до сих пор" оказалось лекарством,доставленным к месту назначения. Дед - заряжай !
Паша с бодуна еще не очухался? У нас продают только те лекарства, которые закупаются. Новьё разработанное за бугром, появляется гораздо позже чем на западе.
дед, тебе сказать больше нечего? Уши развесил прям, примаков бы сам в штаты за лекарствами не слетал а решил на дипломатический риск пойти. Да его бы туда спецрейсом отправили на полгода лечиться.
Нет дед, здесь кто то такой кому дорога в штаты закрыта. А про то как наши власти врать умеют наслышан поди про капитана волошина?
1. Не указана причина задержания. 2. Не понятен механизм приобретения препарата в частной аптеке через третьих лиц. 3. Видимо лекарство не лицензировано на территории РФ, что объясняет 2 пункт, но не объясняет следующего. 4. Почему в стране борцов с мексиканской коррупцией данный препарат не только не производится, но даже не продаётся.
CALIBR Только не начинай тупить и позориться, Керри как мужик в частном порядке решил проблему, а деньги переведенные безналом так и зависли официально у кого-то в подотчете. Не строй из себя совсем идиота, не начинай писать про подземные туннели и миллионы убитых лично Путиным в Крымске.
16.01.2017 17:00 CALIBR Долдон ты наш, это значит что Керри отдали все до центика за купленное им лекарство, а те средства и лекарства что отняли у дипломата никто не вернул. Просто у нас не афишируют , что американская полиция имеет право по своему усмотрению конфисковать любые(повторяю любые вещи), которые не возвращаются даже если вина человек а не была доказана.
16:59
И что, я что то ноты от нас к сша по этому поводу не помню. Разберись в ситуации сначала а потом свои писаки пиши.
Керри как мужик в частном порядке решил проблему, а деньги переведенные безналом так и зависли официально у кого-то в подотчете. +++++++++++++++ Он тебе как мужик мужику сказал ,троллёнышЪ ? * Ты,оказывается информирован больше чем я -"заслуженный работник Госдепа" местного ресурса !
калибру! чо захарова это псаки! не хужее!!!, наши дипломаты гог-но, путен тиран! а вы то конешно порядочный человек изо всех сил несущий энту порядочность в массы необразованного быдла амиговского! епрст боеЦ невидимого фронта! нашел несоответствие, оказываетЦ то омериканцы белые и пушиздые! ха-ха!
в РФ от рака ежегодно умирают 300 тысяч человек и никому из них дипломаты лекарство в америках не добывают. давайте, везите на всех тогда
Х 16 января 2017 г. 17:03 Ты в начале посмотри интервью, а потом задавай вопросы. Совсем мозг разжижен? Все есть в интервью, кроме самого заболевания. К сведению - дипломаты не подлежать задержанию без очень серьезных оснований, но документы на задержание ему не были предъявлены. В интервью нет слово про аптеку)))
В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги "не вернули до сих пор".
госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно".
т.е. сволочи лекарство поздно доставили и деньги не вернули
дед - зажигай)))
Гонец из Пензы Да миллионы, чего уж там, а ты сходи проверься, у тебя рак мозга, если мозг есть.
калибру! самое печальное, энто то, что у вас и тени сочувствия к Примакову нет, от слова совсем! как говоритЦа нет и не надыть, больно и не нужно! просто у остальных есть, и вполне вероятно это сочувствие и понимание к вам отношения иметь не будет! вот такие бумеранги!
дед , ничего кроме сумбурного пускания пузырей в вашем ответе не прочитал. Для меня объективность на первом месте ,для вас - ура патриотизм. В этом - наш различный подход к обсуждению. Поэтому ,продолжайте в духе тех , кто отписался про мужУка Керри помогшему мужУку Примакову. * из указательного пальца руки легче высасывать ,чем из большого ...ноги.
Пролистал ветку, спасибо. Зареганные тролли с обеих сторон, вы сами себя еще не достали? Годами ведь, блин!
дед
самое печальное, что ты так и не понял, что патрициям несмотря на загубленные карьеры дипломатов за бугром лекарство покупают, а нас плебеев зеленкой с анальгином лечат
но тебя такой порядок вещей вполне устраивает
PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:18
От рака пока не существует официальных лекарств, нигде. Задолбал ты уже своим беспробудным тупизмом.
То есть по твоему препарат пытались приобрести из под полы? Известия почитай пенек.
17:19
Ты поставил новый вопрос, а зачем было устраивать весь этот сыр-бор?
PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:22
Как ты думаешь Фриске зачем возили лечиться в США? Здесь и ответ на твой тупой вопрос.
гость 16 января 2017 г. 16:59
1. Официально и письменно было согласовано редкое лекарство от рака печени между нашим МИДом и МИДом США и были оформлены все необходимые документы.
- гость - 16 января 2017 г. 17:19 От рака пока не существует официальных лекарств, нигде.
Вы бы лопухи, когда троллить пытались читали что понаписали.
17:25
это ответ на тупое заявление гостя 17:19
PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:27
Ну и много вылечилось этим лекарством? Давай статистику, если ты не лапух.
Примакова, конечно , жалко. А нашим бы патриотами непомешало начать возрождать медицину, чтоб не было таких "конфузов"
- гость - 16 января 2017 г. 17:29
А я вообще про это лекарство не знаю. От других (которые из-за бугра привозят), поскольку анальгином с с зеленкой лечиться не помогает, вылечиваются.
PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:32
Ты отстал олт от жизни лет на 15. Дорогие импортные в России уже почти никто не берет, так как есть наши и на порядок дешевле.
Дорогие импортные в России уже почти никто не берет, так как есть наши и на порядок дешевле. +++++++++++++++ У меня родственник дальний качается уже полгода на аппарате три раза в неделю по причине,требующей замены обеих почек.В кровь ему вводят лекарство Лекоферр (препарат железа) стоимостью 6000 р. упаковка.для повышения уровня гемоглобина. Получает по инвалидности и то - не всегда. Какое порекомендуете подешевле , с одинаковым эффектом и шаговой доступности из аптеки ? Спасибо.
- гость - 16 января 2017 г. 17:36
так получается зараченко врала, примаков то тольв 2015г. умер. А председателем правительства он был с 98 по 99 годы., в это время Джон Керии был Сенатором от штата Массачусетс. Госсекретарем он стал только в 2013г.
Короче сплошная брехня и про Примакова и про Керри, если только тут машина времени не задействована.
CALIBR
Ликферр производится в России. Даже название правильно написать не в состоянии, и цена у него другая.
вопрос деду
лекарство нужно преседателю правителства Примакову, т.е. на дворе 98-99гг.
после того, как МИД РФ проинформировал об инциденте Госдепартамент, госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри(стал секретарем с 1 февраля 2013г.) сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно".
Это получается инцидент произошел в 99г, а наш МИД проинформировал их МИД только в 2013г.
Дед к тебе 2 вопроса: 1. Так кем было время потеряно? 2. Ты вообще веришь в эту чепуху?
Ликферр производится в России. Даже название правильно написать не в состоянии, и цена у него другая. ++++++++++++++ Не в состоянии потому что со слов, о цене - так же. В справочнике аптек http://lek22.ru/search.php его нет , поэтому поумерьте своё возмущение.
Дед к тебе 2 вопроса: 1. Так кем было время потеряно? 2. Ты вообще веришь в эту чепуху? +++++++++++++ дед верит даже в третий интернационал и второе пришествие Христа, и веру эту укрепляет денно и нощно ,несмотря ни на что ,вопреки всему. *ибо здравый смысл - не дедов "конёк" ,PASHA
Паше! вы с калибром два сапога пара! ты сабж не прочитал обвинил захарову глазом не моргнув, твой напарнег тож громко обвинения крикнул, подтверждения не опубликовал, звиненья не принес! так что вешай лапшу тут гостям с калибром, остальные уже цену вашей русофобии уже сложили! ха-ха!
рогу строю! для тебя гонять не стоит! ты вообще кто! плебей вот и сиди на попе ровно! энто не я тебе сказал, коллега твой по русофобии Паша: "самое печальное, что ты так и не понял, что патрициям несмотря на загубленные карьеры дипломатов за бугром лекарство покупают, а нас плебеев зеленкой с анальгином лечат"!!! ха-ха!
дед , какие подтверждения надо публиковать на слова ОФИЦИАЛЬНОГО пресс-секретаря МИДа ,М.Захаровой. Вы с горки бабахнулись или "чёрт побери" подскользнулись ?
дед, молодец!!!! можешь ведь и про плебеев и про патрициев рассуждать. только русофоб по этому сабжу ты с гостями, которые непонятно почему, нам народу зеленку с анальгином предлагают, а за своих хозяев дипсвязи привлекают.
судя по тебе, american new world order уже установился и в РФ, благодаря почитаемым тобою богам.
Тут вот Хаксли вспомнил, тебе бы в касте эпсилонов было счасьтье и ты бы радовался успехам альф и бет.
Паш, чо та многа! тебе абыдно, что самолет за лекарством не для тебя послали? ну так работай достойно на благо государства и его граждан! не захотел?, причины нашел, разные, теперь вот у алигарха сидишь, ноешь за нерилизованные амбиции! жисть жосткая штука! ха-ха!
дед а ты не в курсе что люди иногда не за амбиции работают. воспитатели в детских садах, учителя в школах, санитарки в больницах и др. и если бы не все они, кем ты сейчас был?
дед , сейчас -шнурки поглажу и составлю список. Сначала уточните ,что для вас "многие" ,ведь для меня может быть и другое понимание,я его не уточнял. Ну , а потом , когда я напишу тех,кто согласен с моим мнением -адреса,пароли,явки,чтобы я прошёл с опросным листом и получил их мнение под роспись. Ведь вы на слово не верите. * видите,как сложно и как ответственно для меня решать подобный вопрос -это не ваше "все знают" в утвердительной форме. )))
Так что там по докам плюс к Захаровой ?
Паш! не, не в курсе! просвитил! спасибо! амбиции удел тока особоодаренных личноздей! остальные быдло беспросветное голосующее за едро и путина исключительно тока по приказу!!! ха-ха!
дед каламбур какой то
Паш! чо непонятного? ты разговаривал с людьми? общался? у тебя завсегда бюджетнеГи быдло беспросветное, голосующее за Путена строем!
калибру пишите меньше прилагательных в общении с мужиками може и сливатЦа придетЦа реже! ха-ха!
Совсем непонятно : слив,прилагательные ,мужики , реже... Дед ,хватай мешки -вокзал поехал , что ли ?
Дед ты там чем галоперидолом или хлорпромазином казашку баванул, я уже не понимаю твой поток мыслей
Тошнит от Захаровой!!! НАДОЕЛА!!! Как бабка сплетница! Всю жизнь наши вербовали амеров, амеры наших! Так делают в абсолютно любом государстве!
Ей бы хоть зубы поправили за государственный счет! А то они у нее в шахматном порядке!