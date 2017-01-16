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Новости

Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

, ИА "Амител"
По словам Захаровой, представители спецслужб США пытались завербовать дипломата при покупке лекарств для Примакова

Фото: novorossia.today

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире канала "Россия-1" впервые обнародовала данные о действиях спецслужб США, которые привели к задержке доставки лекарств для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, пишет ТАСС.

По словам представителя МИД РФ, несколько лет назад для лечения заболевшего Примакова потребовалось лекарство, которое можно было купить лишь в Соединенных Штатах. Из РФ для этого перевели около 10 тысяч долларов. Одному из российских дипломатов поручили купить лекарство по официальным каналам через практикующего врача. При этом оформили все нужные документы, подчеркнула Захарова.

Но когда дипломат пришел в аптеку за препаратом, его задержали представители американских спецслужб и незаконно удерживали в подвале, где не ловила сотовая связь, около часа. Она рассказала, что в отношении дипломата предприняли попытку вербовки, его пытались "запугивать", обвиняя в незаконном обороте медикаментов. В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги "не вернули до сих пор".

Также она отметила, что сотруднику российского посольства предписали покинуть Штаты, что он и сделал через определенное время.

Захарова добавила, что после того, как МИД РФ проинформировал об инциденте Госдепартамент, госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.01.2017 16:08
- гость -

Смотрел вчера эту программу, ничего особо нового не почерпнул. Пиндосы- еще те подонки, еще при Союзе провокации были одна мерзче другой. А вот то, что их гадость, возможно, приблизила смерть Примакова- это нельзя забыть.

0  0
16.01.2017 16:29
- гость -

Что за заморское чудо-лекарство?Живая и мёртвая вода...

0  0
16.01.2017 16:30
PASHA

Захарава, что псака мелет своим языком куда ни попадя.

Если это лекарство на территории РФ не сертифицировано, его нельзя назначать больному. Было бы сертифицировано, какие проблемы иди в нашу аптеку и покупай. Ну или если бабла много лети в штаты и там лечись. Только вот со вторым (фамилию больного Захарова не озвучила) какие то проблемы с въездом в штаты. Ну так пусть получает теперь российскую медицину и импортозамещенные препараты, а иначе просто подставляет наших дипломатом.

0  0
16.01.2017 16:34
дед

Паш! ты даже сабж не почитал, а лажу наваял быстро! "доставки лекарств для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, пишет ТАСС." ха-ха!

0  0
16.01.2017 16:35
- гость -

Наша фармацевтика никогда особо не блистала, еще при Союзе выручали Индия, Швейцария, европейские братья-демократы и т.д. И чего удивительного, что в комплексе лечения потребовался штатовский препарат? А дальше пошло скотство...

0  0
16.01.2017 16:42
PASHA

дед, ты реально фигню несешь если, пусть даже и примакова, какая разница у нас таких перевозчиков лекарств на границе быстро упаковывают получается что наши таможенники и менты поступают правильно, а агенты штатотвские.... затаив дыхание.... целый час нашего дипломата продержали, и что правильно сделали выпнули из страны. И еще пусть скажет спасибо примакову что не посадили там. А то, что российская фармацевтика в яме, деду как то пофиг. С тобой или твоими близкими что случится, не дай бог конечно, что делать будешь: стойко помирать или в посольство с бабками побежишь? да я уверен у тебя как и всех нас выбора то нету, помереть только.

0  0
16.01.2017 16:51
Паше

Одной певице штатовская фармацевтика не помогла. Речь шла о лекарстве для раковых больных больных. Задолбал уже своей тупостью.

0  0
16.01.2017 16:51
дед

Паш! вот энто твое:"фамилию больного Захарова не озвучила)"? ну и кто тут фигню несет?

0  0
16.01.2017 16:52
Гонец из Пензы

если американские спецслужбы действовали противозаконно, почему до сих пор не обратились в суд? почему в России нет необходимых лекарств - вопрос риторический. примаков - один из создателей таких условий, сам от них и пострадал.

0  0
16.01.2017 16:56
дед

да! опосля твоего пассажа:"затаив дыхание.... целый час нашего дипломата продержали, и что правильно сделали выпнули из страны. И еще пусть скажет спасибо примакову что не посадили там." становитЦа понятна твоя русофобская позиция по любому вопросу! скатываешься в помойку маргиналов мацовских!

0  0
16.01.2017 16:58
дед

Гонец! почему, почему! по кочену и по капусте! виноват примаков, виноват путен, омериканцы белые и пушиздые! ха-ха!

0  0
16.01.2017 16:59
гость

PASHA Странно, ты просто ужаленный на всю голову. Какой же бред ты несешь! Что ты нелюдь оно понятно, но по сути : 1. Официально и письменно было согласовано редкое лекарство от рака печени между нашим МИДом и МИДом США и были оформлены все необходимые документы. 2. Это было несколько лет назад, санкций еще не было. 3. Деньги были переведены (т.е. безнал). 4. Дипломат! приехал только забрать лекарство. 5. Его поджидали и пытались вербовать сотрудники ЦРУ. 6. Лекарство и деньги ему не отдали, а его потом выслали из страны. 7. Керри потом лично решил проблему доставки лекарства. 8. Главное - именно это лекарство нигде не производилось, кроме США. Выводы - ты нелюдь, ты настолько ненавидишь нас, русских, нашу страну, что ты можешь быть только укушенным хохлом, ли евреемэкспортером.

0  0
16.01.2017 17:00
CALIBR

М.Захарова : В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги "не вернули до сих пор".

М.Захарова : "госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно". +++++++++++++ Дальше можно оставить деду - на обсуждение , каким образом "деньги не вернули до сих пор" оказалось лекарством,доставленным к месту назначения. Дед - заряжай !

0  0
16.01.2017 17:01
- гость -

Паша с бодуна еще не очухался? У нас продают только те лекарства, которые закупаются. Новьё разработанное за бугром, появляется гораздо позже чем на западе.

0  0
16.01.2017 17:03
PASHA

дед, тебе сказать больше нечего? Уши развесил прям, примаков бы сам в штаты за лекарствами не слетал а решил на дипломатический риск пойти. Да его бы туда спецрейсом отправили на полгода лечиться.

Нет дед, здесь кто то такой кому дорога в штаты закрыта. А про то как наши власти врать умеют наслышан поди про капитана волошина?

0  0
16.01.2017 17:03
Х

1. Не указана причина задержания. 2. Не понятен механизм приобретения препарата в частной аптеке через третьих лиц. 3. Видимо лекарство не лицензировано на территории РФ, что объясняет 2 пункт, но не объясняет следующего. 4. Почему в стране борцов с мексиканской коррупцией данный препарат не только не производится, но даже не продаётся.

0  0
16.01.2017 17:04
гость

CALIBR Только не начинай тупить и позориться, Керри как мужик в частном порядке решил проблему, а деньги переведенные безналом так и зависли официально у кого-то в подотчете. Не строй из себя совсем идиота, не начинай писать про подземные туннели и миллионы убитых лично Путиным в Крымске.

0  0
16.01.2017 17:05
- гость -

16.01.2017 17:00 CALIBR Долдон ты наш, это значит что Керри отдали все до центика за купленное им лекарство, а те средства и лекарства что отняли у дипломата никто не вернул. Просто у нас не афишируют , что американская полиция имеет право по своему усмотрению конфисковать любые(повторяю любые вещи), которые не возвращаются даже если вина человек а не была доказана.

0  0
16.01.2017 17:05
PASHA

16:59

И что, я что то ноты от нас к сша по этому поводу не помню. Разберись в ситуации сначала а потом свои писаки пиши.

0  0
16.01.2017 17:07
CALIBR

Керри как мужик в частном порядке решил проблему, а деньги переведенные безналом так и зависли официально у кого-то в подотчете. +++++++++++++++ Он тебе как мужик мужику сказал ,троллёнышЪ ? * Ты,оказывается информирован больше чем я -"заслуженный работник Госдепа" местного ресурса !

0  0
16.01.2017 17:07
дед

калибру! чо захарова это псаки! не хужее!!!, наши дипломаты гог-но, путен тиран! а вы то конешно порядочный человек изо всех сил несущий энту порядочность в массы необразованного быдла амиговского! епрст боеЦ невидимого фронта! нашел несоответствие, оказываетЦ то омериканцы белые и пушиздые! ха-ха!

0  0
16.01.2017 17:07
Гонец из Пензы

в РФ от рака ежегодно умирают 300 тысяч человек и никому из них дипломаты лекарство в америках не добывают. давайте, везите на всех тогда

0  0
16.01.2017 17:08
гость

Х 16 января 2017 г. 17:03 Ты в начале посмотри интервью, а потом задавай вопросы. Совсем мозг разжижен? Все есть в интервью, кроме самого заболевания. К сведению - дипломаты не подлежать задержанию без очень серьезных оснований, но документы на задержание ему не были предъявлены. В интервью нет слово про аптеку)))

0  0
16.01.2017 17:08
PASHA

В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги "не вернули до сих пор".

госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно".

т.е. сволочи лекарство поздно доставили и деньги не вернули

дед - зажигай)))

0  0
16.01.2017 17:09
гость

Гонец из Пензы Да миллионы, чего уж там, а ты сходи проверься, у тебя рак мозга, если мозг есть.

0  0
16.01.2017 17:13
дед

калибру! самое печальное, энто то, что у вас и тени сочувствия к Примакову нет, от слова совсем! как говоритЦа нет и не надыть, больно и не нужно! просто у остальных есть, и вполне вероятно это сочувствие и понимание к вам отношения иметь не будет! вот такие бумеранги!

0  0
16.01.2017 17:14
CALIBR

дед , ничего кроме сумбурного пускания пузырей в вашем ответе не прочитал. Для меня объективность на первом месте ,для вас - ура патриотизм. В этом - наш различный подход к обсуждению. Поэтому ,продолжайте в духе тех , кто отписался про мужУка Керри помогшему мужУку Примакову. * из указательного пальца руки легче высасывать ,чем из большого ...ноги.

0  0
16.01.2017 17:15
- гость -

Пролистал ветку, спасибо. Зареганные тролли с обеих сторон, вы сами себя еще не достали? Годами ведь, блин!

0  0
16.01.2017 17:18
PASHA

дед

самое печальное, что ты так и не понял, что патрициям несмотря на загубленные карьеры дипломатов за бугром лекарство покупают, а нас плебеев зеленкой с анальгином лечат

но тебя такой порядок вещей вполне устраивает

0  0
16.01.2017 17:19
- гость -

PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:18

От рака пока не существует официальных лекарств, нигде. Задолбал ты уже своим беспробудным тупизмом.

0  0
16.01.2017 17:20
Х

То есть по твоему препарат пытались приобрести из под полы? Известия почитай пенек.

0  0
16.01.2017 17:22
PASHA

17:19

Ты поставил новый вопрос, а зачем было устраивать весь этот сыр-бор?

0  0
16.01.2017 17:25
- гость -

PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:22

Как ты думаешь Фриске зачем возили лечиться в США? Здесь и ответ на твой тупой вопрос.

0  0
16.01.2017 17:27
PASHA

гость 16 января 2017 г. 16:59

1. Официально и письменно было согласовано редкое лекарство от рака печени между нашим МИДом и МИДом США и были оформлены все необходимые документы.

- гость - 16 января 2017 г. 17:19 От рака пока не существует официальных лекарств, нигде.

Вы бы лопухи, когда троллить пытались читали что понаписали.

0  0
16.01.2017 17:28
PASHA

17:25

это ответ на тупое заявление гостя 17:19

0  0
16.01.2017 17:29
- гость -

PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:27

Ну и много вылечилось этим лекарством? Давай статистику, если ты не лапух.

0  0
16.01.2017 17:29
Anarchy

Примакова, конечно , жалко. А нашим бы патриотами непомешало начать возрождать медицину, чтоб не было таких "конфузов"

0  0
16.01.2017 17:32
PASHA

- гость - 16 января 2017 г. 17:29

А я вообще про это лекарство не знаю. От других (которые из-за бугра привозят), поскольку анальгином с с зеленкой лечиться не помогает, вылечиваются.

0  0
16.01.2017 17:36
- гость -

PASHA зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:32

Ты отстал олт от жизни лет на 15. Дорогие импортные в России уже почти никто не берет, так как есть наши и на порядок дешевле.

0  0
16.01.2017 17:48
CALIBR

Дорогие импортные в России уже почти никто не берет, так как есть наши и на порядок дешевле. +++++++++++++++ У меня родственник дальний качается уже полгода на аппарате три раза в неделю по причине,требующей замены обеих почек.В кровь ему вводят лекарство Лекоферр (препарат железа) стоимостью 6000 р. упаковка.для повышения уровня гемоглобина. Получает по инвалидности и то - не всегда. Какое порекомендуете подешевле , с одинаковым эффектом и шаговой доступности из аптеки ? Спасибо.

0  0
16.01.2017 17:49
PASHA

- гость - 16 января 2017 г. 17:36

так получается зараченко врала, примаков то тольв 2015г. умер. А председателем правительства он был с 98 по 99 годы., в это время Джон Керии был Сенатором от штата Массачусетс. Госсекретарем он стал только в 2013г.

Короче сплошная брехня и про Примакова и про Керри, если только тут машина времени не задействована.

0  0
16.01.2017 17:53
- гость -

CALIBR

Ликферр производится в России. Даже название правильно написать не в состоянии, и цена у него другая.

0  0
16.01.2017 17:55
PASHA

вопрос деду

лекарство нужно преседателю правителства Примакову, т.е. на дворе 98-99гг.

после того, как МИД РФ проинформировал об инциденте Госдепартамент, госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри(стал секретарем с 1 февраля 2013г.) сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно".

Это получается инцидент произошел в 99г, а наш МИД проинформировал их МИД только в 2013г.

Дед к тебе 2 вопроса: 1. Так кем было время потеряно? 2. Ты вообще веришь в эту чепуху?

0  0
16.01.2017 18:06
CALIBR

Ликферр производится в России. Даже название правильно написать не в состоянии, и цена у него другая. ++++++++++++++ Не в состоянии потому что со слов, о цене - так же. В справочнике аптек http://lek22.ru/search.php его нет , поэтому поумерьте своё возмущение.

0  0
16.01.2017 18:13
CALIBR

Дед к тебе 2 вопроса: 1. Так кем было время потеряно? 2. Ты вообще веришь в эту чепуху? +++++++++++++ дед верит даже в третий интернационал и второе пришествие Христа, и веру эту укрепляет денно и нощно ,несмотря ни на что ,вопреки всему. *ибо здравый смысл - не дедов "конёк" ,PASHA

0  0
16.01.2017 20:12
дед

Паше! вы с калибром два сапога пара! ты сабж не прочитал обвинил захарову глазом не моргнув, твой напарнег тож громко обвинения крикнул, подтверждения не опубликовал, звиненья не принес! так что вешай лапшу тут гостям с калибром, остальные уже цену вашей русофобии уже сложили! ха-ха!

0  0
16.01.2017 20:17
дед

рогу строю! для тебя гонять не стоит! ты вообще кто! плебей вот и сиди на попе ровно! энто не я тебе сказал, коллега твой по русофобии Паша: "самое печальное, что ты так и не понял, что патрициям несмотря на загубленные карьеры дипломатов за бугром лекарство покупают, а нас плебеев зеленкой с анальгином лечат"!!! ха-ха!

0  0
16.01.2017 20:35
CALIBR

дед , какие подтверждения надо публиковать на слова ОФИЦИАЛЬНОГО пресс-секретаря МИДа ,М.Захаровой. Вы с горки бабахнулись или "чёрт побери" подскользнулись ?

0  0
16.01.2017 20:39
PASHA

дед, молодец!!!! можешь ведь и про плебеев и про патрициев рассуждать. только русофоб по этому сабжу ты с гостями, которые непонятно почему, нам народу зеленку с анальгином предлагают, а за своих хозяев дипсвязи привлекают.

судя по тебе, american new world order уже установился и в РФ, благодаря почитаемым тобою богам.

Тут вот Хаксли вспомнил, тебе бы в касте эпсилонов было счасьтье и ты бы радовался успехам альф и бет.

0  0
16.01.2017 20:44
дед

Паш, чо та многа! тебе абыдно, что самолет за лекарством не для тебя послали? ну так работай достойно на благо государства и его граждан! не захотел?, причины нашел, разные, теперь вот у алигарха сидишь, ноешь за нерилизованные амбиции! жисть жосткая штука! ха-ха!

0  0
16.01.2017 20:54
PASHA

дед а ты не в курсе что люди иногда не за амбиции работают. воспитатели в детских садах, учителя в школах, санитарки в больницах и др. и если бы не все они, кем ты сейчас был?

0  0
16.01.2017 20:58
CALIBR

дед , сейчас -шнурки поглажу и составлю список. Сначала уточните ,что для вас "многие" ,ведь для меня может быть и другое понимание,я его не уточнял. Ну , а потом , когда я напишу тех,кто согласен с моим мнением -адреса,пароли,явки,чтобы я прошёл с опросным листом и получил их мнение под роспись. Ведь вы на слово не верите. * видите,как сложно и как ответственно для меня решать подобный вопрос -это не ваше "все знают" в утвердительной форме. )))

Так что там по докам плюс к Захаровой ?

0  0
16.01.2017 20:59
дед

Паш! не, не в курсе! просвитил! спасибо! амбиции удел тока особоодаренных личноздей! остальные быдло беспросветное голосующее за едро и путина исключительно тока по приказу!!! ха-ха!

0  0
16.01.2017 21:04
PASHA

дед каламбур какой то

0  0
16.01.2017 21:07
дед

Паш! чо непонятного? ты разговаривал с людьми? общался? у тебя завсегда бюджетнеГи быдло беспросветное, голосующее за Путена строем!

0  0
16.01.2017 21:08
дед

калибру пишите меньше прилагательных в общении с мужиками може и сливатЦа придетЦа реже! ха-ха!

0  0
16.01.2017 21:11
CALIBR

Совсем непонятно : слив,прилагательные ,мужики , реже... Дед ,хватай мешки -вокзал поехал , что ли ?

0  0
16.01.2017 21:17
PASHA

Дед ты там чем галоперидолом или хлорпромазином казашку баванул, я уже не понимаю твой поток мыслей

0  0
17.01.2017 08:55
- гость -

Тошнит от Захаровой!!! НАДОЕЛА!!! Как бабка сплетница! Всю жизнь наши вербовали амеров, амеры наших! Так делают в абсолютно любом государстве!

0  0
17.01.2017 08:56
- гость -

Ей бы хоть зубы поправили за государственный счет! А то они у нее в шахматном порядке!

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