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Британские боевые корабли собираются сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов", который будет проходить мимо шотландских берегов, возвращаясь из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Газета подчеркивает, что сторожевые корабли и подлодки ВМС Британии при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение кораблей РФ.

По словам адмирала Филиппа Джона, королевским ВМС приходится иметь дело с высочайшим уровнем активности российского флота со времен конца холодной войны.

При этом источники в британских военно-морских силах сообщили газете, что перемещения российских надводных кораблей – это гораздо меньший повод для волнений, нежели резко возросшая активность подлодок РФ в водах к северу от Шотландии.

Агентство напоминает, что ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авианосная группа, в состав которой входит крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" и свыше 40 летательных аппаратов корабельной авиации, вернется на базу в Североморск в связи с окончанием участия в антитеррористической операции в Сирии.

ТАСС добавляет, что корабельная авианосная группа ВМФ РФ начала переход из Средиземного моря в Североморск уже 6 января. Также агентство уточняет, что решение сократить российское присутствие в Сирии связано с подписанием в конце 2016 года соглашения о прекращении огня и начале мирных переговоров между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.