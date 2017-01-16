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Корабли ВМС Британии проследят за авианосцем "Адмирал Кузнецов" – СМИ

, ИА "Амител"
Крейсер ВМФ России будет проходить мимо берегов Шотландии, возвращаясь из Сирии

Фото: unian.net

Британские боевые корабли собираются сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов", который будет проходить мимо шотландских берегов, возвращаясь из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Газета подчеркивает, что сторожевые корабли и подлодки ВМС Британии при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение кораблей РФ.

По словам адмирала Филиппа Джона, королевским ВМС приходится иметь дело с высочайшим уровнем активности российского флота со времен конца холодной войны.

При этом источники в британских военно-морских силах сообщили газете, что перемещения российских надводных кораблей – это гораздо меньший повод для волнений, нежели резко возросшая активность подлодок РФ в водах к северу от Шотландии.

Агентство напоминает, что ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авианосная группа, в состав которой входит крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" и свыше 40 летательных аппаратов корабельной авиации,  вернется на базу в Североморск в связи с окончанием участия в антитеррористической операции в Сирии.

ТАСС добавляет, что корабельная авианосная группа ВМФ РФ начала переход из Средиземного моря в Североморск уже 6 января. Также агентство уточняет, что решение сократить российское присутствие в Сирии связано с подписанием в конце 2016 года соглашения о прекращении огня и начале мирных переговоров между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.01.2017 17:04
CALIBR

Британские боевые корабли собираются сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" +++++++++++++ Логично - не дай бог погрузится в пучину старая посудина , идущая на ремонт в доки Североморска.

0  0
16.01.2017 17:04
- гость -

А следильщики не в курсе, что на палубах как раз на них и охота начнется?

0  0
16.01.2017 17:10
- гость -

CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:04

Чудо в перьях, поинтересуйся датой постройки действующих авианосцев США.

0  0
16.01.2017 17:14
- гость -

Они уже один свой корабель отбкуксировали в англицкий порт после первого похода.

0  0
16.01.2017 17:17
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:04 А следильщики не в курсе, что на палубах как раз на них и охота начнется? --- Подводная охота? "Кузя" еще пару самолетов утопит, на страх врагам?

0  0
16.01.2017 17:20
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:10 Нормальные даты, пять из них моложе "Кузи" - "Вашингтон", "Трумэн", "Стеннис", "Рейган" и "Буш". Оставшиеся пять в хорошем состоянии, еще послужат до входа в строй "Фордов".

0  0
16.01.2017 17:22
An Vlad

Логично - не дай бог погрузится в пучину старая посудина , идущая на ремонт в доки Североморска. ---------------- Все равно ничего не увидят, он дымовую завесу поставит

0  0
16.01.2017 17:22
Слёзы Байдена

Да нет,гостюшка от 17.17,именно моих!

0  0
16.01.2017 17:23
Слёзы Байдена

Да нет,гостюшка от 17.17,именно моих!

0  0
16.01.2017 17:26
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:20

Из десяти американских авианосцев пять младше "Кузнецова", а пять старше. Из них три старше "Кузнецова" на десять лет и более. Вот это и есть старые посудины.

0  0
16.01.2017 17:27
CALIBR

Три месяца болталось на морях-окиянах , доказало свою полную несостоятельность ,потеряв 25 % авиации методом утопления у своих бортов ,пока не признали,что тросы не рассчитаны под Су. Теперь с помпой и чувством исполненного долга возвращаются под сень земли родной , где три года будет претерпевать ремонт и реконструкцию. А может и распилят. Лётчики,которые получили тренировку ,потеряют профпригодность , как палубники , кто-то уйдёт на пенсию по выслуге или возрасту,кто-то -в управдомы. Что достигли ? С палубы недоавианосца истребители работали по наземным целям , исполняя несвойственную им работу штурмовиков - нонсенс. Репутационнвые потери ? Да. Они несомненны. Про финансовые просто умолчу.

Никто не запрещает ура - пацриотам восторгаться этим "безобразиям"

0  0
16.01.2017 17:31
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:26 Да, во флоте США авианосцы служат долго - их хорошо обслуживают. "Энтерпрайз" отслужил 51 год, и до последнего года службы активно ходил в море. Не сравнить с "Кузей", который почти половину срока службы простоял на ремонте

0  0
16.01.2017 17:32
- гость -

CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:27 Какую-то глупость написали. От начала до конца.

0  0
16.01.2017 17:34
- гость -

Слёзы Байдена 16 января 2017 г. 17:22 Каких "твоих", фуганок? "Твои" в этом мире - только глисты у тебя в кишках.

0  0
16.01.2017 17:37
CALIBR

Какую-то глупость написали. От начала до конца. +++++++++++++ У вас имеется возможность аргументированно , не переходя на личность ,по пунктам опровергнуть или присоединиться к бросающим чепчики или лифчики. Если не отпишетесь ,приму во внимание второе. * кстати : чепчик или лифчик ? )

0  0
16.01.2017 17:41
- гость -

Бггг

Британии пришлось отбуксировать в порт эсминец Королевского военно-морского флота «Дункан», который в октябре следил за российской авианосной группировкой. Британский корабль вышел из строя уже через два дня после выхода в море.

0  0
16.01.2017 17:41
- гость -

CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:27 С палубы недоавианосца истребители работали по наземным целям , исполняя несвойственную им работу штурмовиков - нонсенс. --- Вот это, кстати, вызывает сомнения. С какой нагрузкой самолеты "Кузи" могли работать по земле? В том рекламном кино, которое показал МОРФ, Сушки взлетали с УР "воздух-воздух", а МиГ - вообще с пустыми пилонами. Если откуда они и работали - то с Хмеймима.

0  0
16.01.2017 17:46
- гость -

17:37

Это какой-то трэш. Чепчики, лифчики...

0  0
16.01.2017 17:46
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:41 Бывает. Shit happens. Слава Богу, "Дункан" не единственный во флоте Ее Величества, замена найдется.

0  0
16.01.2017 17:47
- гость -

Казя только и может, что писать глупости.

0  0
16.01.2017 17:49
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:46

Так вы патриот Ее Величества? Какими судьбами на алтайском сайте?

0  0
16.01.2017 17:51
CALIBR

Вот это, кстати, вызывает сомнения. ++++++++++++++ Чтобы развеять сомнения , достаточно погуглить типы самолётов ,дислоцировавшихся на "недоавианосце". Действуйте.

0  0
16.01.2017 17:53
CALIBR

В том рекламном кино, которое показал МОРФ, Сушки взлетали с УР "воздух-воздух", а МиГ - вообще с пустыми пилонами +++++++++++++++ Сам не видел,но в соц.сетях писали,что и цвет формы лётчиков менялся от взлёта до посадки. )

0  0
16.01.2017 17:53
- гость -

Калибр, а в какой должности Вы служили в ГА?

0  0
16.01.2017 18:08
CALIBR

В ГА не служат , в ГА работают. *так - к сведению.

0  0
16.01.2017 19:51
almas

Напомню, что любая техника нуждается в ремонте. Наш авианосец должен был встать на капитальный ремонт до похода в Сирию. Но руководство страны решило, что война в Сирии не вечна и есть прекрасная возможность обкатать технику и потренировать людей в реальных боевых условиях. А то пока ремонтируемся, все может в Сирии и закончиться. Вот поэтому «дымящий» корабль оказался у берегов Сирии. При учениях будут выявлены недостатки, в том числе и техники, кроме того, всегда будут потери, как в личном составе, так и в технике, конечно, эти потери стараются минимизировать, но они обязательно будут. Этих принципов: проводить учения максимально приближенными к боевым, тренировать личный состав, выявлять недостатки техники и организации военных действий, придерживаются все здравомыслящие армии мира. Армия должна обучаться, вот пример, где американские десантники тренируются и терпят неудачу в Германии при очередных учениях. http://youtu.be/kjF8ju7YeLI Ну потерпели неудачу американцы, даже некоторые посмеялись… Наши получили в Сирии бесценный опыт в реальных боевых действиях. Все нормально, возвращаемся…

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16.01.2017 20:03
дед

профессиональных нытигов бесполезно убеждать в обратном! пущай ноют, работа у них такая, а исчо лудше ап стенку пусть убьются с горя! ха-ха!

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16.01.2017 20:14
CALIBR

дед ,у вас не закрытый - у вас открытый перелом ) ура-патриотизма : всё ,что напостил молодой человек , это лубок , под которым скрыты проблемы ,мной названные навскидку - только то,что видно невооружённым глазом со стороны. Есть аргументы- пишите , а смысл из себя ржаку с хахакой изображать ? Многие прекрасно знают и про поток вашего сознания и про болтологию.

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16.01.2017 20:21
CALIBR

Вахта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии лишний раз напомнила ВМФ о необходимости модернизации и капитального ремонта единственного в России корабля подобного класса. Он не только несет в себе целую серию недоработок еще со времен своего создания, но и нуждается в существенном обновлении. Что именно в нем следовало бы модернизировать?Что именно в нем следовало бы отремонтировать и модернизировать? Если коротко – все. Прежде всего нуждается в замене главная энергетическая установка (те самые котлы, которые дымят), все радиоэлектронное вооружение и главный ударный комплекс «Гранит», который, скорее всего, будет попросту демонтирован. Процедура капитального ремонта предполагает вскрытие всех внутренностей корабля, анализ состояния его механизмов (дефектацию) и замены их с учетом веления времени. Так или иначе, в случае проведения капремонта от прежней боевой единицы может остаться только корпус, который придется наполнять полностью новым содержанием. Также в настоящее время остается неясной судьба авиакрыла «Кузнецова». Истребители Су-33, произведенные в 1990-х годах, вырабатывают свой ресурс и имеют ряд существенных недостатков, основной из которых – невозможность нанесения ударов по наземным целям управляемым вооружением.

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16.01.2017 20:22
CALIBR

Если для «сушек» есть альтернатива, то остается вопрос, что делать с котлотурбинной силовой установкой. Высказываются предложения заменить ее на ядерную либо на газотурбинную. В первом случае у корабля появится возможность бороздить Мировой океан без дозаправки десятки лет. Вторая занимает не так много места, как котлотурбинная, но гораздо экономичнее. Вопрос максимальной скорости хода для авианосца очень важен, в первую очередь, для взлета самолетов с полным боекомплектом и запасами топлива. https://topwar.ru/103914-kuznecov-nuzhdaetsya-v-totalnoy-modernizacii.html

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16.01.2017 20:25
CALIBR

Вот я и говорю : если в 2018 году корабль встанет на глубокую модернизацию ,то лётчики - палубники потеряют опыт пролётов с живого авианосца - то ,зачем их тренировали у Сирийских берегов.

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16.01.2017 20:29
дед

калибру! да! забыл самое главное! портянки и письма пешите адресатам! чо их тут публиковать? тут публика не затейлива, туповатая! поржут от души да и только! а так хоч Шойгу исчо развеселитЦа! ха-ха!

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16.01.2017 20:47
CALIBR

дед , да вот этими последними двумя постами,вы вполне самоутвердились в качестве , приписываемом вам. * ни отнять , ни добавить.

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16.01.2017 20:55
дед

калибру! чо? понравились? эпитетов не надыть! я скромный! ха-ха!

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16.01.2017 20:58
An Vlad

Если сейчас Кузю разберут... могут больше и не собрать. Саудиты намедни заявили, что не намерены продлевать соглашение о сокращении добычи нефти. http://www.forexpf.ru/news/2017/01/16/bba8-neft-rynku-ne-ponravilos-novosti-iz-saudovskoj-aravii.html Трепещите трампоскакуны, что бы этого не случилось.

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16.01.2017 21:04
CALIBR

дед , вы можете полностью реабилитироваться , если с чувством,толком расстановкой по пунктам опровергните мои доводы . Ржака и хахака - не лучшие помощники вам.

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16.01.2017 21:09
An Vlad

Дед, ты же имеешь высшее образование, всю свою сознательную жизнь трудился в наукоемкой отрасли, а на старости лет ведешь себя как юродивый хрен знает кто! Право, это не красиво! Ну, тебе самому конечно решать...

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16.01.2017 21:15
дед

Анвладу! вы с калибром прямо лекции взялись четать мне по поводу "правильного" поведения! с чего ради? у вас там наемники есть? вот им четайте! за послушание, порядок, и почтение к хозяину! ха-ха!

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16.01.2017 21:20
An Vlad

Вот тебе и ха-ха.

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16.01.2017 21:32
CALIBR

Отвязался дед сегодня - ведь как я ему советовал на "Русский стандарт" переходить с казашки- кальвадосовки...

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