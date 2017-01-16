Фото: youtube.com

Австралийский видеограф Хью Паркинсон сделал необычное видео с участием избранного американского президента Дональда Трампа, пишет "Медуза".

Мужчина обратил внимание, что республиканец на своей пресс-конференции, которая состоялась 11 января, все время размахивал руками, будто он играл на аккордеоне.

Австралиец наложил на ролик нарисованный музыкальный инструмент, который прикрепил к рукам политика, а также соответствующую звуковую дорожку.

Отметим, что за три дня с момента публикации видео его посмотрели уже свыше 300 тысяч человек.