Знаменитый американский режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал создание документального сериала об истории научной фантастики, пишет "Лента.ру".

Ожидается, что в проекте автор "Терминатора", "Аватара" и "Титаника" расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений. По словам постановщика, он в детстве постоянно пересматривал фильм Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея".

"Эта картина вдохновила меня стать режиссером. Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм", — рассказал Кэмерон. В своем проекте он намерен ответить на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики.

Премьера документального сериала под рабочим названием James Cameron’s Story of Science Fiction намечена на 2018 год. В нем будет шесть эпизодов, каждый продолжительностью в час.

Отметим, что именно на конец 2018 года намечена премьера второй части картины "Аватар". Сейчас постановщик работает над четырьмя новыми картинами о Пандоре. Ленты должны выходить с периодичностью раз в два года, начиная с 2018 года.