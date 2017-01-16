Фото: na-more.su

Власти Барнаула определились с местами продажи кваса в Центральном районе краевой столицы, сообщили в пресс-центре мэрии.

В администрации Центрального района уточняют, что продажа бочкового кваса будет организована на 40 площадках района. Места для торговли будут предоставляться через аукцион.

Заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Центрального района Ольга Кудрявцева, говоря о продаже кваса, отметила: "По просьбам предпринимателей сроки функционирования площадок по продаже кваса в этом году перенесены. Сезон начнется 15 апреля и закончится 15 сентября. Также по многочисленным просьбам предпринимателей и жителей района мы увеличили количество точек продаж с 27 до 40".

По словам работника администрации, дополнительные торговые площадки появятся на площади Спартака.

В мэрии краевой столицы добавляют, что только на территории Центрального района в сезон 2016 года горожане и гости региональной столицы выпили более миллиона литров кваса.