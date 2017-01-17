Третий понедельник января, по мнению британских ученых, считается самым сложным днем в году из-за подавленного состояния людей. Среди причин "Мир" называет окончание новогодних праздников, начало новой рабочей недели и осознание того, что зарплата будет нескоро.
Мало того, данное утверждение ученые подкрепили специальными расчетами, которые провел сотрудник университета Кардиффа Клифф Арнол, разработавший специальную формулу, по которой можно определить самые счастливые и несчастливые дни в году.
Так выбор пал на 16 января. Ко всему прочему, по мнению Арнола, на подавленное состояние человека влияет еще и недостаток солнечного света и холодная погода.
А в 2017 году данный депрессивный понедельник омрачила еще и политическая напряженность.
Комментарии
Серьёзный научный подход.
У деда не бывает депресняков ,его ржака и хахака напрочь опровергает выводы британских учёных !