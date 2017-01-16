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СМИ: Петр Павленский уехал из России и просит убежище во Франции

, ИА "Амител"
Заявление об изнасиловании на художника-акциониста и его жену написала актриса Театра.doc

Фото: vse42.ru

Художник-акционист Петр Павленский уехал со своей семьей во Францию после того, как на него написали заявление о насильственных действиях сексуального характера. Возможно, он будет просить политическое убежище в стране, пишет телеканал "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Дождь".

Художник отметил, что заявление по ст. 132 УК РФ на него и его гражданскую супругу Оксану Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Павленский признал, что женщина действительно была у него дома однажды в декабре прошлого года, после чего она и написала заявление, однако вину в сексуальном насилии акционист отрицает и называет его "доносом".

По словам художника, его вместе с супругой отвезли на допрос прямо из "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился порядка семи часов, а затем их отпустили, сказав "явиться по первому звонку". После этого Павленский с гражданской женой и двумя детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, откуда улетел во Францию.

Адвокат художника Ольга Динзе сообщила "Дождю", что в данный момент по заявлению идет доследственная проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела. Сам Павленский заявляет, что если уголовной статье дадут ход, он будет просить политубежище во Франции.

В то же время РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе пишет, что защите Павленского пока ничего неизвестно о его эмиграции из РФ вместе с Шалыгиной и его желании просить политическое убежище во Франции. 

Напомним, Павленский получил известность после своих перфомансов, которые были связаны в основном с самоистязанием. За последнюю акцию — поджог двери здания ФСБ на Лубянке — его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.01.2017 20:48
дед

горе то какое!!!! жить дальше как??? я плакалъ!

0  0
17.01.2017 01:55
Джазатор

Подумаешь, абстракционист вынужден уехать, но творческий костяк нерушим - Алла Пугачёва, Боря Моисеев, Валерий Леонтьев, всё здесь!

0  0
17.01.2017 08:34
- гость -

Уж не этот ли абСРАКционистЬ яйца гвоздем к мостовой приколачивал? Эка потеря....

0  0
17.01.2017 08:40
Слёзы Байдена

Вот и славненько,пускай теперь своё хозяйство к Эйфелевой башне приклёпывает!

0  0
17.01.2017 08:42
- гость -

Это кумир Казимира.

0  0
17.01.2017 08:52
Сумрачный гений

- гость - 17 января 2017 г. 08:42 Это кумир Казимира.

Скажу даже больше, это и есть предположительно Казимир о_О

0  0
17.01.2017 08:55
Слёзы Байдена

Ту СГ,читал Ваш пост и плакаль!

0  0
17.01.2017 09:01
Сумрачный гений

Слёзы Байдена 17 января 2017 г. 08:55 Ту СГ,читал Ваш пост и плакаль!

Могу конечно ошибаться, за что приношу свои искренние извинения объекту, но психомоторика явно схожая

0  0
17.01.2017 09:03
Сумрачный гений

Слёзы Байдена 17 января 2017 г. 08:40 Вот и славненько,пускай теперь своё хозяйство к Эйфелевой башне приклёпывает!

Не получится, тут либо стяжки использовать, либо сварочный аппарат (хозяйство то похоже стальное, как и сама башня)...

0  0
17.01.2017 09:04
Сумрачный гений

дед зарегистрированный 16 января 2017 г. 20:48 горе то какое!!!! жить дальше как???

Тяжело, но можно

0  0
17.01.2017 09:33
CALIBR

Гейний Сумрачный , ты за всех "алтайских геев" пишешь или только за себя и Нину Хартли ?

0  0
17.01.2017 09:41
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 09:33

Жалко ваших, вот и поддерживаю морально

0  0
17.01.2017 10:00
CALIBR

Жалко ваших, вот и поддерживаю морально ++++++++++++ Дык , если ты за "Алтайские геи" пописывал здесь ,то первые буква в "морально" явно лишняя.

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17.01.2017 10:14
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:00 если ты за

Ну вроде как ты тут на ресурсе намного раньше меня за них подписываешься, несёшь их ценности в наш мир, поддерживаешь всячески этих альтернативно одарённых? Разве не прав я?! Можешь не отвечать, сам себе признайся только

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17.01.2017 10:43
CALIBR

несёшь их ценности в наш мир, поддерживаешь всячески этих альтернативно одарённых? ++++++++++++++ С какого перепоя стекломоя ты такое пишешь ,"Нинок" ? Мы оба живём в демократическом государстве , в котором ты пишешься под "Нина Хартли" ,"Алтайские геи" и тебе за это ничего не бывает от твоих сподвижников.Вот меня и терзают смутные сомнения , вы,молодёжь,повёрнуты на этой теме или другого о демократии ничего не слышали , не знаете и знать не желаете ? * Дык , Конституцию отменяй ,власть - нелегитимна , ибо всё и вся в башке твоей - именно то ,что тебя в уме свербит,наружу дерьмом лезет.

0  0
17.01.2017 10:44
Сумрачный гений

Выпустил пар? Молодец!

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17.01.2017 10:47
- гость -

Эти yродцы убежали от преследования за изнасилование, вот только детей им зря отдали, надо было забрать.

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17.01.2017 10:55
CALIBR

Да тебе по существу то и сказать нечего,"Нинок" ,так - тренькаешь на струнах балалайки патриотизма , а "С чего начинается Родина" сыграть то и не сможешь -потому как у тебя и твоих "однофамильцев" по ура-пацриотизму ,слуха нет. Отдыхай.

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17.01.2017 11:02
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:55 Отдыхай.

Спасибо, что разрешил. В следующий раз обязательно отпрашиваться?

ЗЫ Вроде бы взрослый дядька, а так ничего и не понял

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