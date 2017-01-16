Фото: vse42.ru
Художник-акционист Петр Павленский уехал со своей семьей во Францию после того, как на него написали заявление о насильственных действиях сексуального характера. Возможно, он будет просить политическое убежище в стране, пишет телеканал "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Дождь".
Художник отметил, что заявление по ст. 132 УК РФ на него и его гражданскую супругу Оксану Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Павленский признал, что женщина действительно была у него дома однажды в декабре прошлого года, после чего она и написала заявление, однако вину в сексуальном насилии акционист отрицает и называет его "доносом".
По словам художника, его вместе с супругой отвезли на допрос прямо из "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился порядка семи часов, а затем их отпустили, сказав "явиться по первому звонку". После этого Павленский с гражданской женой и двумя детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, откуда улетел во Францию.
Адвокат художника Ольга Динзе сообщила "Дождю", что в данный момент по заявлению идет доследственная проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела. Сам Павленский заявляет, что если уголовной статье дадут ход, он будет просить политубежище во Франции.
В то же время РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе пишет, что защите Павленского пока ничего неизвестно о его эмиграции из РФ вместе с Шалыгиной и его желании просить политическое убежище во Франции.
Напомним, Павленский получил известность после своих перфомансов, которые были связаны в основном с самоистязанием. За последнюю акцию — поджог двери здания ФСБ на Лубянке — его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.
Комментарии
горе то какое!!!! жить дальше как??? я плакалъ!
Подумаешь, абстракционист вынужден уехать, но творческий костяк нерушим - Алла Пугачёва, Боря Моисеев, Валерий Леонтьев, всё здесь!
Уж не этот ли абСРАКционистЬ яйца гвоздем к мостовой приколачивал? Эка потеря....
Вот и славненько,пускай теперь своё хозяйство к Эйфелевой башне приклёпывает!
Это кумир Казимира.
- гость - 17 января 2017 г. 08:42 Это кумир Казимира.
Скажу даже больше, это и есть предположительно Казимир о_О
Ту СГ,читал Ваш пост и плакаль!
Слёзы Байдена 17 января 2017 г. 08:55 Ту СГ,читал Ваш пост и плакаль!
Могу конечно ошибаться, за что приношу свои искренние извинения объекту, но психомоторика явно схожая
Слёзы Байдена 17 января 2017 г. 08:40 Вот и славненько,пускай теперь своё хозяйство к Эйфелевой башне приклёпывает!
Не получится, тут либо стяжки использовать, либо сварочный аппарат (хозяйство то похоже стальное, как и сама башня)...
дед зарегистрированный 16 января 2017 г. 20:48 горе то какое!!!! жить дальше как???
Тяжело, но можно
Гейний Сумрачный , ты за всех "алтайских геев" пишешь или только за себя и Нину Хартли ?
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 09:33
Жалко ваших, вот и поддерживаю морально
Жалко ваших, вот и поддерживаю морально ++++++++++++ Дык , если ты за "Алтайские геи" пописывал здесь ,то первые буква в "морально" явно лишняя.
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:00 если ты за
Ну вроде как ты тут на ресурсе намного раньше меня за них подписываешься, несёшь их ценности в наш мир, поддерживаешь всячески этих альтернативно одарённых? Разве не прав я?! Можешь не отвечать, сам себе признайся только
несёшь их ценности в наш мир, поддерживаешь всячески этих альтернативно одарённых? ++++++++++++++ С какого перепоя стекломоя ты такое пишешь ,"Нинок" ? Мы оба живём в демократическом государстве , в котором ты пишешься под "Нина Хартли" ,"Алтайские геи" и тебе за это ничего не бывает от твоих сподвижников.Вот меня и терзают смутные сомнения , вы,молодёжь,повёрнуты на этой теме или другого о демократии ничего не слышали , не знаете и знать не желаете ? * Дык , Конституцию отменяй ,власть - нелегитимна , ибо всё и вся в башке твоей - именно то ,что тебя в уме свербит,наружу дерьмом лезет.
Выпустил пар? Молодец!
Эти yродцы убежали от преследования за изнасилование, вот только детей им зря отдали, надо было забрать.
Да тебе по существу то и сказать нечего,"Нинок" ,так - тренькаешь на струнах балалайки патриотизма , а "С чего начинается Родина" сыграть то и не сможешь -потому как у тебя и твоих "однофамильцев" по ура-пацриотизму ,слуха нет. Отдыхай.
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:55 Отдыхай.
Спасибо, что разрешил. В следующий раз обязательно отпрашиваться?
ЗЫ Вроде бы взрослый дядька, а так ничего и не понял