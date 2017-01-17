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Коттедж в стиле "техно" продают в Барнауле за 32 миллиона рублей. Фото

, ИА "Амител"
Трехэтажное здание площадью 600 "квадратов" находится в поселке Южный

Фото: avito.ru

Дом в стиле "техно" площадью 600 квадратных метров продают в Барнауле за 32 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Трехуровневый коттедж из кирпича с железобетонными перекрытиями находится на улице Археологической. Дом расположен на участке в десять соток.

"Оригинальное архитектурное решение в стиле техно. Дом новый, под отделку, строился для себя. Теплый – толщина стен один метр с утеплением в два слоя под вентилируемым фасадом. Светлый – в каждой комнате два-три больших окна. В трех комнатах стоят окна с панорамным видом. Удобная функциональная планировка, большие комнаты", – отмечает автор объявления.


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Комментарии

17.01.2017 07:01
финт

дом по адресу Светлая 2 - Археологическая 16

2*16=32... млн руб,кажется я понял откуда такие цены.

0  0
17.01.2017 07:32
- гость -

Амик у риэлторов подрабатывает? Каждое утро такие рекламки о продаже жилья - это ведь неспроста?

0  0
17.01.2017 07:58
- гость -

Средний класс валит с Алтая.

0  0
17.01.2017 08:09
Гость

17.01.2017 07:58 - гость - Какой средний класс,если под отделку? Построил административку и продаёт.

0  0
17.01.2017 08:11
Шатал Труба

32 лямы, за приставку "техно" или за сайдинг???!!!

0  0
17.01.2017 08:15
Шатал Труба

*ляма

0  0
17.01.2017 08:15
NiGHT

там прораб опять подешевел, проще доплатить чуть чуть и сразу купить его, там простора чуть больше, можно будет автогонки прям дома проводить.

0  0
17.01.2017 08:18
larisa2011

где фото то???

0  0
17.01.2017 08:22
- гость -

где фото то???

фото чего? под отделку же

0  0
17.01.2017 08:31
larisa2011

и что план планировок, под отделку чистовую или там вообще только стены и пол, ни стяжек ни штукатурки, все надо показывать!!! 32 ляма тупо за 600 кв м.. да ага...

0  0
17.01.2017 08:41
Снайпер

А в чем "техность"? Бред какой-то. Стиль "техно" без "техники". 32 млн.руб. за коробку обшитую сайдингом в которую нужно еще 6 млн. вложить.

И кстати, а что цоколь (ну или фундамент) такой низкий, нужно было хотя бы на 0,5 метра а лучше на 1 метр дом поднять, а то первый этаж чуть ли не ниже уровня земли.

Амик, вы специально выкладываете подборку неадекватных предложений? Продайте тогда уж и мою квартиру, что уж там, хочу за 8 млн. руб. (100 м2, есть сауна, Попова 98).

0  0
17.01.2017 08:45
larisa2011

у меня студия 20 кв.м. охота продать так чтобы на котедж хватило и еще машину типа лэнд ровера!! ну а что все продают чем я хуже!!!

0  0
17.01.2017 08:46
Сумрачный гений

"Коттедж в стиле "техно" продают в Барнауле"

У меня к сожалению денег только на коттедж в стиле "шансон"

0  0
17.01.2017 08:49
larisa2011

на булыгина есть такой на комнат 100!))))) за барнаулкой!!!)))

0  0
17.01.2017 08:49
Сумрачный гений

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 08:45 ну а что все продают чем я хуже!!!

Пиши объяву, будем думать (как тебя на лендровере катать)

0  0
17.01.2017 08:53
- гость -

будем думать как тебя на лендровере катать

привязать за шею к фаркопу

0  0
17.01.2017 08:57
Сумрачный гений

- гость - 17 января 2017 г. 08:53 привязать за шею к фаркопу

Есть предположение, что это вне рамок правового поля. Давай ещё варианты.

0  0
17.01.2017 09:03
- гость -

Давай ещё варианты.

тогда фаркоп к шее привязать. хватит вариантов. не стоит Лариска таких мыслезатрат

0  0
17.01.2017 09:19
- гость -

17.01.2017 07:58 - гость - это не средний класс. Это - жулик средней руки.

0  0
17.01.2017 09:20
dereza

Галактику чем-то напоминает... Такая же стремная конструкция. Визуально кажется хлипким, возможно, из-за поехавшего сайдинга. Сочетание цветов и материалов убийственное просто. Цена... Вот даже и сказать нечего, как можно бред сумасшедшего всерьёз обсуждать?

0  0
17.01.2017 09:25
Старый

17.01.2017 08:41 Снайпер А в чем "техность"? Бред какой-то. Стиль "техно" без "техники". 32 млн.руб. за коробку обшитую сайдингом в которую нужно еще 6 млн. вложить. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Техность только в метровой супермногослойности теплоизоляции дома-казармы. Эта суперизоляция выше необходимой минимум наполовину предлагаемой цены . Видимо, расчет теплоизоляции не был выполнен. Есть определенная толщина материала стен (конструкции), больше которого нет экономической целесообразности. Можно сделать толщину стены вполовину меньше с тем же теплотехническим эффектом. Теплопередачу у нас часто игнорируют. А потом пытаются сбагрить непомерно дорогой объект.

0  0
17.01.2017 09:36
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 07:58

Средний класс валит с Алтая.

кто кого где ждет?))))))))

0  0
17.01.2017 09:41
- гость -

Ларисо зачем тебе ровер? ты одно колесо не купишь на него

0  0
17.01.2017 09:47
Вадила джипа

плитка облицовочная и характер укладки напоминает подозрительно ту, что на Галактике и на Мариях Ра.

0  0
17.01.2017 09:47
Сумрачный гений

- гость - 17 января 2017 г. 09:03 тогда фаркоп к шее привязать. хватит вариантов. не стоит Лариска таких мыслезатрат

Молчит чёта, наверное обдумывает оба варианта и не может решиться

0  0
17.01.2017 09:53
обезъяна

Ларисе уже ровер подогнали наверна

0  0
17.01.2017 09:53
larisa2011

а что тут думать пока дельных предложений не было, так нищеброды свирепствуют да сашко - крестьянский сын!!!

0  0
17.01.2017 09:58
Сумрачный гений

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 09:53 а что тут думать пока дельных предложений не было

Согласен, идея с фаркопом не интересная, но другие вряд ли будут.

ЗЫ Может снизишь требования? Есть тут один толковый парень на новых жЫгулях на примете...

0  0
17.01.2017 10:00
обезъяна

чет не поняла, куда лОра колодцы канализационные ставит? себе в студию 20-метровую?

0  0
17.01.2017 10:04
- гость -

куда лОра колодцы канализационные ставит?

на талию

0  0
17.01.2017 10:11
Грантштейн

домик, канешна, аццкий ацтой) 32 ляма - это из области ненаучной фантастики)

20 квадратов студия? это что? между этажей у мусоропровода перегородила клетушку и назвала студией? ох и фантазёрка же ты, Хлорко)

Антоша, твои Жыгули конструктивно усилять надо будет, если хочешь Хлорку катать. да и дверной проём расширять надо. короче, больше геморра, чем выхлопа)

0  0
17.01.2017 10:16
Сумрачный гений

Грантштейн 17 января 2017 г. 10:11 20 квадратов студия? это что? между этажей у мусоропровода

всяко лучше чем в конуре.

0  0
17.01.2017 10:16
larisa2011

слушай евпат!!! тебе то что!!! если человек душевно подходит то и внешность не главное, ты тоже коротышка, но ездишь же на здоровой машине!

0  0
17.01.2017 10:18
Сумрачный гений

Грантштейн 17 января 2017 г. 10:11 Антоша, твои Жыгули конструктивно усилять надо будет, если хочешь Хлорку катать. да и дверной проём расширять надо. короче, больше геморра, чем выхлопа)

Передам товарищу, но он говорит, что багажник большой, проём широкий...

0  0
17.01.2017 10:20
Сумрачный гений

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:16 ты тоже коротышка, но ездишь же на здоровой машине!

Водитель автобуса? Али на карьерном БелАЗе рулит? )))

0  0
17.01.2017 10:26
larisa2011

да не купил себе говорят прадика или что там!!! радостный, одни уши из-за руля торчат!!!)))

0  0
17.01.2017 10:29
Сумрачный гений

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:26 одни уши из-за руля торчат!!!)))

Эльф штоле???

ЗЫ Прадик - это слишком банально чтобы об этом стоило говорить вслух )))

0  0
17.01.2017 10:42
обезъяна

прадик воздух возить)) азиатщина это все(((

4  0
17.01.2017 10:43
обезъяна

это я так ... прадик неплохой 150й был, цвет такой приятный бежевый. машина как машина

0  0
17.01.2017 10:51
Пэнсионэр

Да не суетитесь Ви гои, в ноябре 17 года экспропреируем и садик для внуков организуем

0  0
17.01.2017 11:05
Грантштейн

азиатщина это все((( ++++++++++++++++ просто интересно, а что есть в вашем понимании эвропейщщина?

0  0
17.01.2017 11:07
Грантштейн

Хлорка, мне так смешно за тобой наблюдать) жирная кухонная утварь, а всё чё-то суетицца) пытаецца в каждой теме 5 копеек засунуть)

0  0
17.01.2017 11:19
larisa2011

так же как и ты!!!! маленький закомплексованный мужичонка, которого видимо своя баба долбит, вот и пытается все тут самоутвердиться, за счет женщин!! Господи да ты евпат смешон! низкий закомплексованный затюканный мужиченка!!!!

0  0
17.01.2017 11:21
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:19 бгг) и мне это говорит жирная тумбочка, которую проще перепрыгнуть, чем обойти?)) абаржака)

ЗЫ ты када про женщин говоришь, ты себя к ним не причисляй, а то вдвойне смешно)

0  0
17.01.2017 11:24
larisa2011

точно так же как ты когда мужиком пытаешься выглядеть!!! смешно смотреть как ты старикан подкатываешь к студенткам, и лощеными щечками тряся пытаешься юморить... иди за кольцом всевластия бильбо!!! со своим другом гномом гримли.))))))))))ыыы))))))))))

0  0
17.01.2017 11:30
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:24 ну не за престарелым же куском холодца в твоем лице мужикам волочиться) к тебе если кто из мужиков и подходит, так это максимум кондуктор в лоховозе)

0  0
17.01.2017 11:34
- гость -

Почему Ларису всё-время жирной обзывают?

0  0
17.01.2017 11:40
- гость -

обезъяна жидко обделалася с прадиком

0  0
17.01.2017 11:42
- гость -

https://www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_480_m_na_uchastke_8_sot._832856084 просто ради сравнения, что можно взять за 32 млн. в Краснодаре..... Интересно, чем думают люди, когда выставляют цену в 32 млн. за коробку в ужасном сайдинге?

0  0
17.01.2017 11:43
Сумрачный гений

Грантштейн 17 января 2017 г. 11:30

Ты тут пока с бабами воюешь, в соседней ветке казя тебя "чморит"...

0  0
17.01.2017 11:44
larisa2011

да его все чморят!!! но так как он ссыт, и может гавкать только на баб, то и сидит тут!!!

0  0
17.01.2017 11:46
Грантштейн

Антоша, я не с "бабами воюю". Хлорко - не баба. это раз. второе: не пнуть Хлорку - преступление против человечества. более хабалистой и тупой представительницы юбконосительниц представить сложно.

0  0
17.01.2017 11:48
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:44 Хлорко, ты бы трещину в верхней части своего жбана прикрыла) те, кто тебя видел, те потом еще пару дней заикались)

0  0
17.01.2017 11:50
larisa2011

евпан я понимаю что ты обижаешься на то что я тебя нискорослым зову, что ты не мужик а чмо уже все поняли, и кстати говоря если раньше тут девушки как то на тебя обращали внимание, то сейчас таких дур уже нет!!! так что как бы ты не злился и не вымещал свою злобу, баба я не баба, ну кстати многие на форуме между прочим тоже тебя считают не але, да и больше бабеподобный мужик так что теперь!!! так что иди уже воюй со своими хомячками!)))) пнуть, не смеши, ты до задницы то не допрыгнешь, пиналкин! да и хабалистой я слава богу не была никогда в отличии от тебя!!!

1  0
17.01.2017 11:51
larisa2011

евпат про тебя девки тоже самое говорят, а кто меня видел в реале -те алкаши и неудачники, у которых у самих то баб отродясь нормальных не было!!! реалом!!! ой блин!!!

0  0
17.01.2017 11:51
Сумрачный гений

Грантштейн 17 января 2017 г. 11:46 Антоша, я не с "бабами воюю". Хлорко - не баба. это раз.

Если что, то я Андрей На счёт Хлорки не знаю, баба она или нет. За 300 вёрст не видно

0  0
17.01.2017 11:53
larisa2011

да все видно!!!сам Андрей подумай если, я кого видела слово плохого не сказала, а эти чмоньки все обсосали, ну и кто там мужик то??? господи насмешил!!!

0  0
17.01.2017 11:54
Сумрачный гений

Вижу только, что хитрая Лиса "аж писец"

Да, Лора? )))

0  0
17.01.2017 11:56
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:50 тут? девушки? бггг) такие же как и ты) не, ваш серпентарий я девушками не считаю) и ваше мнение мне ащще поровну)

да, кстати: никакого зла к тебе нет) просто меня смешат такие как ты) пыжишься, пытаешься похудеть, умняка наворачиваешь) а зачем, если ты и так самая пробитая дура из всех местных дурочек) тебе уже ничего не поможет) клеймо на твоей круглой шайбе с рисованным лицом)

0  0
17.01.2017 11:57
larisa2011

ну есть такое маленько!)))))))))

0  0
17.01.2017 11:58
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:53 максимум на что ты тянешь - это самка человека)

0  0
17.01.2017 12:00
Грантштейн

когда Хлорка ты весишь 100 килограмм, то только люди в сандалях на белые носки и могут тебя рассматривать как отдаленный бабоподобный субъект)

0  0
17.01.2017 12:04
larisa2011

евпат ну ты пытаешься себЯ сохранить, фитнес, там омолаживающие маски и крема, модные шмотки, так а ты мужик вроде, а почему я женщина не могу к чему-то стремиться, да если сравнивать мои и твои результаты, то думаю я конечно обошла тебя в успешности! а ты как был низкорослик лощеный так и сдохнешь им!!!

0  0
17.01.2017 12:13
Грантштейн

обошла тебя в успешности ********************** ути Хоспади) абасла типя в успеснасти))) а кем Хлорко ты сейчас являешься? рисовальщица канализационных колодцев? капес какая успешная) весь твой успех - это успеть на распродажу какого-нибудь ховна по акции в Ленту)

ЗЫ упрямство - это самоё говенное женское качество...

0  0
17.01.2017 12:15
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 11:34

Почему Ларису всё-время жирной обзывают?

тоже не понятно. я видел ее - красивая высокая стройная блондинка

0  0
17.01.2017 12:33
Грантштейн

- гость - 17 января 2017 г. 12:15 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) зачётно потроллил)

0  0
17.01.2017 12:53
- гость -

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:51

евпат про тебя девки тоже самое говорят, а кто меня видел в реале -те алкаши и неудачники, у которых у самих то баб отродясь нормальных не было!!! реалом!!! ой блин!!! Источник: © ИА "Амител"

Лора, а ты знаешь кто постоянно за всех амиковских нищебродов лавэ отстегивал в ресторациях? в размере твоей трехмесячной зарплаты? так вот и не пикай сиди дешевая скамейка

0  0
17.01.2017 12:57
обезъяна

какие новости?

0  0
17.01.2017 13:00
Массаж мозга

"Ты тут пока с бабами воюешь, в соседней ветке казя тебя "чморит"..." -------- А еще он называл тебя жалким земляным червяком.

0  0
17.01.2017 13:01
- гость -

строил для себя на продажу. а какую плитку с работы притащил, той и обшил)

0  0
17.01.2017 13:09
larisa2011

дешевая скамейка это его друзья за которых он отстегивал!))))) за себя я плачу сама!!! а его пусть приглашают ради бесплатной кружки!!! так лохов постоянно зовут!!!

0  0
17.01.2017 13:18
- гость -

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 13:09 Пару раз по паре кусков недожаренного мяса сожрала в компании таких же неудачниц где-то в чебуречной на отшибе Павлика, скинулась по паре соток и уже давай рот открывать, что платит сама за себя! Тебя бы если Лушка для массовости не подтянула, чтобы самим меньше сбрасываться, то ты вообще бы нигде и не бывала бы!

0  0
17.01.2017 13:25
larisa2011

ни че так лу неудачницей обозвал!!!))) а ты кроме павлика и ни черта не знаешь!))))) плохо информируют!!!!

0  0
17.01.2017 13:31
- гость -

ни че так лу неудачницей обозвал!!!))) ******************* А она хто?

0  0
17.01.2017 13:34
larisa2011

приятно платить за всех, а потом под анонимом тут на говно из-за своих копеек исходить!!! нафига тогда платил!!! поди в блокнотик все записано! кто сколько, стоит напомнить или нет!!!))) фу блин!!!

0  0
17.01.2017 13:39
Грантштейн

Хлорка, я всегда пишу под своим текущим ником. никогда не шакалил из-под гостей. я не ты.

да и собственно, я тебе уже всё сказал выше. иди свою размазюкай посильнее, как индеец, авось сиргуня дома не признает) так может и тебе чего перепадёт, женскага счастия)))

0  0
17.01.2017 13:47
larisa2011

можешь у своего нищебродного дружка спросить пишу ли я под гостем!!)))) а так да ляпнул лишнего, неудобно перед лу!)))))))))))))))как ты смешон!!!со своими попытками деньгами посорить! )))

0  0
17.01.2017 13:56
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 13:47 ты завязывай бредить. где я ляпнул лишнего? за что мне должно быть неудобно? я за каждое своё слово могу подписаться.

корова, переходи на человеческий язык, тебя же невозможно понять...

0  0
17.01.2017 14:01
larisa2011

странно что такой бык как ты не и понимает!!! хотя видимо ферма одна, но загоны разные!!!)))))))))))))ыыы)))))))

0  0
17.01.2017 14:08
Грантштейн

одно только это)))))))))))ыыы))))))) - подчеркивает насколько же ты тупенькая...

0  0
17.01.2017 14:10
larisa2011

ой остренький сидит!!!! иди уже хвосты своим телкам покрути!!!

0  0
17.01.2017 14:11
СГ

Массаж мозга 17 января 2017 г. 13:00 А еще он называл тебя жалким земляным червяком.

)))

0  0
17.01.2017 14:12
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 14:10 дая то пойду) а вот тебе, видно, давно уже никто ничего не крутил)

0  0
17.01.2017 14:15
larisa2011

ну ты то что переживаешь так???? не бойся не пропаду!!! что ты так извелся весь! совету твоему подействую, накрашусь поярче да пойду!!!

0  0
17.01.2017 14:18
- гость -

larisa2011 Это ж кашмар будет, ты и еще и накрашенная!!

0  0
17.01.2017 14:46
обезъяна

Лора Лу- это Лутонюшка? она то к тебе каким боком?

0  0
17.01.2017 14:49
обезъяна

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 13:34

Ларисо , пойми ,приглашают когда даму в ресторан, то принято кавалеру платить а эти твои псевдо феминизмы(((( сидеть только с кошками , напиться и рыдать под Лолиту и Славу

0  0
17.01.2017 14:52
larisa2011

так мы с бабами собираемся!!! при чем тут мужики то!!! че бы лу за меня платила? или анютка? а он то за всех платит твой евпат!! лошара выходит!!!

0  0
17.01.2017 14:53
обезъяна

т.е. тот кто платит- тот лашара?))

0  0
17.01.2017 14:54
обезъяна

ты пади еще как барнаульское динамо- как бы пожрать , напиться и девачкой остаться?)))))))))

0  0
17.01.2017 14:56
larisa2011

ну а что собрался с компанией и платит за всех, а потом тут плачет что нищебродов покормил? разве это нормально? я вообще считаю что только близкий человек муж, там любовник друг может за тебя заплатить, а если мало знакомый мужчина, то уж простите, я сама в состоянии заплатить коли пошла!!!

0  0
17.01.2017 14:57
larisa2011

нет я просто напиться нажраться и домой...мужчин к себе не подпускаю, потому как я благородных кровей!!! и считаю это верх распутства!

0  0
17.01.2017 15:12
ви

Три года питался на форумских сходняках за счет ек. На сыкономленные средства купил калину. Умный человек нигде не пропадет.

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17.01.2017 15:17
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 14:57

про то, кто платит, я тут распространяться не буду. не твоё коровье дело. если тебе гости что то сказали, то не надо меня приплетать, ок? я всё тебе в твои коровьи зенки прямо говорю. мне нет смысла что то скрывать.

мужчин ты к себе не подпускаешь?) а к тебе вообще хоть какой-то мужчина кроме кондуктора в лоховозе подходил??)) ты не приписывай себе несуществующих мужиков) ну нет таких больных, чтобы тебя как бабу расценил бы) весь твой "левак" это напиться и с такими же как и ты бабами начать лизаться)

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17.01.2017 15:26
обезъяна

arisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 14:57 [больше 2x лет online] [больше 1000 сообщений]

нет я просто напиться нажраться и домой...мужчин к себе не подпускаю, потому как я благородных кровей!!! и считаю это верх распутства! Источник: © ИА "Амител"

а нажраццо до блевочки и ползти на копытах домой- это ой как хорошо)) та всегда истинные леди делают)))

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17.01.2017 15:26
larisa2011

евпат прикинь меня даже бабы хотят!))))))))))))))) про мужиков даже не говорю, сегодня буквально еду на автобусе 65 маршрута, он всю дорогу смотрел на мои губы, буквально пожирал их взглядом, потом даже помог придержал, когда я чуть не покатилась, из-за того что в салоне пол скользкий, и между прочим парень такой что тебе даже не снилось коротышу!!!

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17.01.2017 15:29
обезъяна

не, раз у ж тут затронули тему про расчет за всех, то я лично подтверждаю. Лора, у тебя единовременно даже в руках такой суммы никогда не бывало, сколько было пропито и сожрано было иной раз вот сиди уже и рот не открывай, бизнесвумен, за себя она платит))))) имансипээ.. за лапшу доширак? или сок летний сад?

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17.01.2017 15:30
- гость -

17.01.2017 15:26 larisa2011, прозвучало так, как будто парень вам губы придержал ))))

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17.01.2017 15:30
- гость -

этот парень сидел и думал, вот сидит эта телка.. нравится же кому то .. сама страшная еще и тупая..

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17.01.2017 15:32
larisa2011

обезьяна, я лично только слышала истории как пили в гаражах, пивнухах, которые кстати на фотках показаны были, чет там дорогим заведением не пахнет, да и на нагорном парке вроде и вднх не было элит пивняков!!! Где вы там пили то пиво на разнолив в трешках???))))))) обезьяна не строй из себя, про то что ты с лу и кулом бухала я тоже слышала!!! так что иди банан полощи!!!

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17.01.2017 15:32
обезъяна

это как анекдот про женскую консультацию: - и кого только не ...(((

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17.01.2017 15:33
- гость -

17.01.2017 15:30 - гость -

Не гони пургу. Я не так думал. Я думал: "Быстрее бы это недоразумение из маршрутки вылезло". А то дышать было нечем.

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17.01.2017 15:34
larisa2011

обезьяна ты себе этот анекдот тоже посвяти, звезда !!! суба 200 р не заплатил, так до сих пор вспоминают! )))))))) и думаю с подачи евпата!)))

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17.01.2017 15:37
обезъяна

Лора, ну, то что тебя там не было,это не значит , что такого не случалось)))) видимо в какой то из разов занесли тебя собаки , на беду, теперь не сотрешь.

и чего кто из себя строит? да мы пивали шампанское на соце в аллейке летом) там были лу и ку еще женаты. еще раз тебе советую следить за базаром

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17.01.2017 15:38
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:26 )))))) даже комментировать не буду) всё и так очевидно) бедная фантазирующая коровка) а у тебя с этим чуваком тантрического секаса в автобусе не случилось?)

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:32 я смотрю у тя жосские аффторитеты) лу и кул) всё, я не могу тягаться и с горя ухожу в афонский монастырь)

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17.01.2017 15:41
обезъяна

точка ( веранда),сибирская корона, 13, бладбахер, на первомайке кафе- не знаю как сейчас называется - это то что сразу пришло на ум. Лора никто не бухал на розлив из трешек- видимо это твоя прерогатива.

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17.01.2017 15:42
larisa2011

евпат просто я не сру на тех людей с которыми бухаю, это нас отличает... обезьяна а что они сейчас в разводе??? а ты бы сама не хотела последить за базаром??? чет ты вякаешь так много, тебе не кажется что наглость уже, а то рот затыкает а сама язык распускает!

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17.01.2017 15:43
Serg 1

17.01.2017 15:41 обезъяна

ты ее в ступор вогнать хочешь? или оправдываешься? бестолковое дело)) она все равно не поймет))

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17.01.2017 15:43
larisa2011

обезьяна но чет про то что платил дюха ты молчишь??? а вот евпата так приплетаешь!!!

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17.01.2017 15:44
larisa2011

а что сибирская короне дорогое заведение???))))))))) да там студентами паслись!!!

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17.01.2017 15:45
larisa2011

да и кстати зайди в хорошее настроение и галерею да посмотри, коли не веришь про трехи!)))))

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17.01.2017 15:46
- гость -

да там студентами паслись!!!

5 человек. 3 кружки пива. с 18 до 22 часов. столы ломились. бггг

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17.01.2017 15:47
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:42 я где то на них насрал?)) я сказал, что они у тебя жосские аффторитеты) и раз они что то говорят, то других мнений быть не может) какая же ты ограниченная корова)

обезьяна, не надо. не видишь, что не в корову корм. это бесполезно) тупое жвачное животное не понимает людскую речь и человеческое отношение)

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17.01.2017 15:49
Коренной Барнаулец

Хренасе срач устроили в топике про коттедж))) Опасно)))

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17.01.2017 15:49
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:45 лично я есть хоть на одной фотографии в хорошем настроении или галерее? обезьяна там есть?

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:44 да там студентами паслись!!! ****************** вот именно) ты и до сих пор пасёшься)

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17.01.2017 15:51
larisa2011

ек какое отношение, про свое бабло и кто платил сами начали кричать!! вот и хавай жмот! а чье мнение я должна слушать, квакена, сери или субы??? ты что гонишь чтоль??? да они за кружку пива тебе в ноги упадут и кланяться будут молясь и петь аллилуя!!! сидеть выпивать с друзьями потом назвать их нищебродами за которых заплатил??? это то конечно достойно!!!! сам себя в тупик загнал еще и меня выставляет!!! фу!!!

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17.01.2017 15:53
- гость -

нда... все собрала))) лорка иди ананас примеряй, там к тебе засовывальщик пришел)))

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17.01.2017 15:53
larisa2011

евпат твои дорогие заведения озвучила обезьяна к ней претензии!!! конечно нету на фото, ты ж боишься!!! что такого красивого который трепется высеют, как сам делаешь над другими!!! как потом тебе это пережить!!!

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17.01.2017 15:57
- гость -

Интересно, как Антон Евгеньевич держит около себя такую тупую хабалку?

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17.01.2017 15:59
Грантштейн

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:51 я в крайний раз тебе повторяю: я не говорил про то кто платит и за кого платит. сказал один какой то гость. к нему вопросы. меня приплетать к этому не надо. я всегда тебе говорю под своим ником. хавай ты отбросы своей поганой пастью.

larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:53 во-первых, ты путаешь, это были разные события. те, что есть на фото в Галерее и ХН, там меня не было. и наоборот, тогда, когда мы все вместе собирались, там никто не фотографировал. во-вторых, что то я не вижу твоих поросячьих фоток) выложи их здесь, раз ты такая мужиками "хочная") корова ты и есть корова.

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17.01.2017 16:01
обезъяна

larisa2011

обезьяна но чет про то что платил дюха ты молчишь??? а вот евпата так приплетаешь!!!

начнем с того, что этот человек вообще спиртное не употребляет, чего ему с вами сидеть? какой смысл? слушать пьяный бред , а потом еще и ваши бутылки оплачивать? ничего не перепутала, мать?

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17.01.2017 16:04
обезъяна

Serg 1 17 января 2017 г. 15:43

Серень, ну Лора сидит бакланит не по теме, во первых никого толком не знает.

вчера собздела на раз. какое тут оправдание, я говорю как есть, а Лора то что ей привиделось спьяну))

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17.01.2017 16:08
- гость -

во первых никого толком не знает.

со слов и не более

а Лора то что ей привиделось спьяну

да тут и алкашки не надо. там в голове нейроны друг за друга не цепляются. вот и результат

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17.01.2017 16:13
- гость -

larisa2011

а что сибирская короне дорогое заведение???))))))))) да там студентами паслись!!! ******************* перед закрытием, когда уже сибирь продали ,да вы паслись потому что там отстой был

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17.01.2017 16:13
- гость -

larisa2011

а что сибирская короне дорогое заведение???))))))))) да там студентами паслись!!! ******************* перед закрытием, когда уже сибирь продали ,да вы паслись потому что там отстой был

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17.01.2017 16:24
Гонец из Пензы

все, кто видит этот сарай, недоумевают относительно его размеров и дизайна. теперь, когда я узнал цену, которую просят за ЭТО, стало окончательно ясно, что хозяин неадекват.

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17.01.2017 16:24
ви

Годный срач, под пиво вобще норм заходит.

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17.01.2017 16:32
обезъяна

arisa2011 а чье мнение я должна слушать, квакена, сери или субы??? ты что гонишь чтоль??? да они за кружку пива тебе в ноги упадут и кланяться будут молясь и петь аллилуя!!! Источник: © ИА "Амител"

Лариса. вот за такое можно реально выхватить. остановись. я не знаю где тебя нашли, на какой помойке, но тебе лучше вообще нигде не отсвечивать больше.

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17.01.2017 16:43
Catwoman

лучшеб коттедж купили.. больше орали

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17.01.2017 16:46
- гость -

у меня студия 20 кв.м. охота продать так чтобы на котедж хватило и еще машину типа лэнд ровера!! ну а что все продают чем я хуже!!!

В прошлом году продал 17кв квартиру, жалко было(( за 1500тыс, считай пол коттеджа если самому строить, так что все в ваших руках.

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17.01.2017 17:33
- гость -

Лариса. вот за такое можно реально выхватить. остановись.

вы что бьете женщин? остановитесь

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17.01.2017 18:38
Сумрачный гений

Тут бы не мешало некоторых мужичков рублём наказать за хамское отношение к женщине

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17.01.2017 22:40
дед

мдя! я промолчу! пойду калибра с Пашей мытарить! ха-ха!

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