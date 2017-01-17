Фото: avito.ru
Дом в стиле "техно" площадью 600 квадратных метров продают в Барнауле за 32 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Трехуровневый коттедж из кирпича с железобетонными перекрытиями находится на улице Археологической. Дом расположен на участке в десять соток.
"Оригинальное архитектурное решение в стиле техно. Дом новый, под отделку, строился для себя. Теплый – толщина стен один метр с утеплением в два слоя под вентилируемым фасадом. Светлый – в каждой комнате два-три больших окна. В трех комнатах стоят окна с панорамным видом. Удобная функциональная планировка, большие комнаты", – отмечает автор объявления.
Комментарии
дом по адресу Светлая 2 - Археологическая 16
2*16=32... млн руб,кажется я понял откуда такие цены.
Амик у риэлторов подрабатывает? Каждое утро такие рекламки о продаже жилья - это ведь неспроста?
Средний класс валит с Алтая.
17.01.2017 07:58 - гость - Какой средний класс,если под отделку? Построил административку и продаёт.
32 лямы, за приставку "техно" или за сайдинг???!!!
*ляма
там прораб опять подешевел, проще доплатить чуть чуть и сразу купить его, там простора чуть больше, можно будет автогонки прям дома проводить.
где фото то???
где фото то???
фото чего? под отделку же
и что план планировок, под отделку чистовую или там вообще только стены и пол, ни стяжек ни штукатурки, все надо показывать!!! 32 ляма тупо за 600 кв м.. да ага...
А в чем "техность"? Бред какой-то. Стиль "техно" без "техники". 32 млн.руб. за коробку обшитую сайдингом в которую нужно еще 6 млн. вложить.
И кстати, а что цоколь (ну или фундамент) такой низкий, нужно было хотя бы на 0,5 метра а лучше на 1 метр дом поднять, а то первый этаж чуть ли не ниже уровня земли.
Амик, вы специально выкладываете подборку неадекватных предложений? Продайте тогда уж и мою квартиру, что уж там, хочу за 8 млн. руб. (100 м2, есть сауна, Попова 98).
у меня студия 20 кв.м. охота продать так чтобы на котедж хватило и еще машину типа лэнд ровера!! ну а что все продают чем я хуже!!!
"Коттедж в стиле "техно" продают в Барнауле"
У меня к сожалению денег только на коттедж в стиле "шансон"
на булыгина есть такой на комнат 100!))))) за барнаулкой!!!)))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 08:45 ну а что все продают чем я хуже!!!
Пиши объяву, будем думать (как тебя на лендровере катать)
будем думать как тебя на лендровере катать
привязать за шею к фаркопу
- гость - 17 января 2017 г. 08:53 привязать за шею к фаркопу
Есть предположение, что это вне рамок правового поля. Давай ещё варианты.
Давай ещё варианты.
тогда фаркоп к шее привязать. хватит вариантов. не стоит Лариска таких мыслезатрат
17.01.2017 07:58 - гость - это не средний класс. Это - жулик средней руки.
Галактику чем-то напоминает... Такая же стремная конструкция. Визуально кажется хлипким, возможно, из-за поехавшего сайдинга. Сочетание цветов и материалов убийственное просто. Цена... Вот даже и сказать нечего, как можно бред сумасшедшего всерьёз обсуждать?
17.01.2017 08:41 Снайпер А в чем "техность"? Бред какой-то. Стиль "техно" без "техники". 32 млн.руб. за коробку обшитую сайдингом в которую нужно еще 6 млн. вложить. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Техность только в метровой супермногослойности теплоизоляции дома-казармы. Эта суперизоляция выше необходимой минимум наполовину предлагаемой цены . Видимо, расчет теплоизоляции не был выполнен. Есть определенная толщина материала стен (конструкции), больше которого нет экономической целесообразности. Можно сделать толщину стены вполовину меньше с тем же теплотехническим эффектом. Теплопередачу у нас часто игнорируют. А потом пытаются сбагрить непомерно дорогой объект.
- гость - 17 января 2017 г. 07:58
Средний класс валит с Алтая.
кто кого где ждет?))))))))
Ларисо зачем тебе ровер? ты одно колесо не купишь на него
плитка облицовочная и характер укладки напоминает подозрительно ту, что на Галактике и на Мариях Ра.
- гость - 17 января 2017 г. 09:03 тогда фаркоп к шее привязать. хватит вариантов. не стоит Лариска таких мыслезатрат
Молчит чёта, наверное обдумывает оба варианта и не может решиться
Ларисе уже ровер подогнали наверна
а что тут думать пока дельных предложений не было, так нищеброды свирепствуют да сашко - крестьянский сын!!!
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 09:53 а что тут думать пока дельных предложений не было
Согласен, идея с фаркопом не интересная, но другие вряд ли будут.
ЗЫ Может снизишь требования? Есть тут один толковый парень на новых жЫгулях на примете...
чет не поняла, куда лОра колодцы канализационные ставит? себе в студию 20-метровую?
куда лОра колодцы канализационные ставит?
на талию
домик, канешна, аццкий ацтой) 32 ляма - это из области ненаучной фантастики)
20 квадратов студия? это что? между этажей у мусоропровода перегородила клетушку и назвала студией? ох и фантазёрка же ты, Хлорко)
Антоша, твои Жыгули конструктивно усилять надо будет, если хочешь Хлорку катать. да и дверной проём расширять надо. короче, больше геморра, чем выхлопа)
Грантштейн 17 января 2017 г. 10:11 20 квадратов студия? это что? между этажей у мусоропровода
всяко лучше чем в конуре.
слушай евпат!!! тебе то что!!! если человек душевно подходит то и внешность не главное, ты тоже коротышка, но ездишь же на здоровой машине!
Грантштейн 17 января 2017 г. 10:11 Антоша, твои Жыгули конструктивно усилять надо будет, если хочешь Хлорку катать. да и дверной проём расширять надо. короче, больше геморра, чем выхлопа)
Передам товарищу, но он говорит, что багажник большой, проём широкий...
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:16 ты тоже коротышка, но ездишь же на здоровой машине!
Водитель автобуса? Али на карьерном БелАЗе рулит? )))
да не купил себе говорят прадика или что там!!! радостный, одни уши из-за руля торчат!!!)))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:26 одни уши из-за руля торчат!!!)))
Эльф штоле???
ЗЫ Прадик - это слишком банально чтобы об этом стоило говорить вслух )))
прадик воздух возить)) азиатщина это все(((
это я так ... прадик неплохой 150й был, цвет такой приятный бежевый. машина как машина
Да не суетитесь Ви гои, в ноябре 17 года экспропреируем и садик для внуков организуем
азиатщина это все((( ++++++++++++++++ просто интересно, а что есть в вашем понимании эвропейщщина?
Хлорка, мне так смешно за тобой наблюдать) жирная кухонная утварь, а всё чё-то суетицца) пытаецца в каждой теме 5 копеек засунуть)
так же как и ты!!!! маленький закомплексованный мужичонка, которого видимо своя баба долбит, вот и пытается все тут самоутвердиться, за счет женщин!! Господи да ты евпат смешон! низкий закомплексованный затюканный мужиченка!!!!
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:19 бгг) и мне это говорит жирная тумбочка, которую проще перепрыгнуть, чем обойти?)) абаржака)
ЗЫ ты када про женщин говоришь, ты себя к ним не причисляй, а то вдвойне смешно)
точно так же как ты когда мужиком пытаешься выглядеть!!! смешно смотреть как ты старикан подкатываешь к студенткам, и лощеными щечками тряся пытаешься юморить... иди за кольцом всевластия бильбо!!! со своим другом гномом гримли.))))))))))ыыы))))))))))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:24 ну не за престарелым же куском холодца в твоем лице мужикам волочиться) к тебе если кто из мужиков и подходит, так это максимум кондуктор в лоховозе)
Почему Ларису всё-время жирной обзывают?
обезъяна жидко обделалася с прадиком
https://www.avito.ru/krasnodar/doma_dachi_kottedzhi/dom_480_m_na_uchastke_8_sot._832856084 просто ради сравнения, что можно взять за 32 млн. в Краснодаре..... Интересно, чем думают люди, когда выставляют цену в 32 млн. за коробку в ужасном сайдинге?
Грантштейн 17 января 2017 г. 11:30
Ты тут пока с бабами воюешь, в соседней ветке казя тебя "чморит"...
да его все чморят!!! но так как он ссыт, и может гавкать только на баб, то и сидит тут!!!
Антоша, я не с "бабами воюю". Хлорко - не баба. это раз. второе: не пнуть Хлорку - преступление против человечества. более хабалистой и тупой представительницы юбконосительниц представить сложно.
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:44 Хлорко, ты бы трещину в верхней части своего жбана прикрыла) те, кто тебя видел, те потом еще пару дней заикались)
евпан я понимаю что ты обижаешься на то что я тебя нискорослым зову, что ты не мужик а чмо уже все поняли, и кстати говоря если раньше тут девушки как то на тебя обращали внимание, то сейчас таких дур уже нет!!! так что как бы ты не злился и не вымещал свою злобу, баба я не баба, ну кстати многие на форуме между прочим тоже тебя считают не але, да и больше бабеподобный мужик так что теперь!!! так что иди уже воюй со своими хомячками!)))) пнуть, не смеши, ты до задницы то не допрыгнешь, пиналкин! да и хабалистой я слава богу не была никогда в отличии от тебя!!!
евпат про тебя девки тоже самое говорят, а кто меня видел в реале -те алкаши и неудачники, у которых у самих то баб отродясь нормальных не было!!! реалом!!! ой блин!!!
Грантштейн 17 января 2017 г. 11:46 Антоша, я не с "бабами воюю". Хлорко - не баба. это раз.
Если что, то я Андрей На счёт Хлорки не знаю, баба она или нет. За 300 вёрст не видно
да все видно!!!сам Андрей подумай если, я кого видела слово плохого не сказала, а эти чмоньки все обсосали, ну и кто там мужик то??? господи насмешил!!!
Вижу только, что хитрая Лиса "аж писец"
Да, Лора? )))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:50 тут? девушки? бггг) такие же как и ты) не, ваш серпентарий я девушками не считаю) и ваше мнение мне ащще поровну)
да, кстати: никакого зла к тебе нет) просто меня смешат такие как ты) пыжишься, пытаешься похудеть, умняка наворачиваешь) а зачем, если ты и так самая пробитая дура из всех местных дурочек) тебе уже ничего не поможет) клеймо на твоей круглой шайбе с рисованным лицом)
ну есть такое маленько!)))))))))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:53 максимум на что ты тянешь - это самка человека)
когда Хлорка ты весишь 100 килограмм, то только люди в сандалях на белые носки и могут тебя рассматривать как отдаленный бабоподобный субъект)
евпат ну ты пытаешься себЯ сохранить, фитнес, там омолаживающие маски и крема, модные шмотки, так а ты мужик вроде, а почему я женщина не могу к чему-то стремиться, да если сравнивать мои и твои результаты, то думаю я конечно обошла тебя в успешности! а ты как был низкорослик лощеный так и сдохнешь им!!!
обошла тебя в успешности ********************** ути Хоспади) абасла типя в успеснасти))) а кем Хлорко ты сейчас являешься? рисовальщица канализационных колодцев? капес какая успешная) весь твой успех - это успеть на распродажу какого-нибудь ховна по акции в Ленту)
ЗЫ упрямство - это самоё говенное женское качество...
- гость - 17 января 2017 г. 11:34
Почему Ларису всё-время жирной обзывают?
тоже не понятно. я видел ее - красивая высокая стройная блондинка
- гость - 17 января 2017 г. 12:15 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) зачётно потроллил)
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:51
евпат про тебя девки тоже самое говорят, а кто меня видел в реале -те алкаши и неудачники, у которых у самих то баб отродясь нормальных не было!!! реалом!!! ой блин!!! Источник: © ИА "Амител"
Лора, а ты знаешь кто постоянно за всех амиковских нищебродов лавэ отстегивал в ресторациях? в размере твоей трехмесячной зарплаты? так вот и не пикай сиди дешевая скамейка
какие новости?
"Ты тут пока с бабами воюешь, в соседней ветке казя тебя "чморит"..." -------- А еще он называл тебя жалким земляным червяком.
строил для себя на продажу. а какую плитку с работы притащил, той и обшил)
дешевая скамейка это его друзья за которых он отстегивал!))))) за себя я плачу сама!!! а его пусть приглашают ради бесплатной кружки!!! так лохов постоянно зовут!!!
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 13:09 Пару раз по паре кусков недожаренного мяса сожрала в компании таких же неудачниц где-то в чебуречной на отшибе Павлика, скинулась по паре соток и уже давай рот открывать, что платит сама за себя! Тебя бы если Лушка для массовости не подтянула, чтобы самим меньше сбрасываться, то ты вообще бы нигде и не бывала бы!
ни че так лу неудачницей обозвал!!!))) а ты кроме павлика и ни черта не знаешь!))))) плохо информируют!!!!
ни че так лу неудачницей обозвал!!!))) ******************* А она хто?
приятно платить за всех, а потом под анонимом тут на говно из-за своих копеек исходить!!! нафига тогда платил!!! поди в блокнотик все записано! кто сколько, стоит напомнить или нет!!!))) фу блин!!!
Хлорка, я всегда пишу под своим текущим ником. никогда не шакалил из-под гостей. я не ты.
да и собственно, я тебе уже всё сказал выше. иди свою размазюкай посильнее, как индеец, авось сиргуня дома не признает) так может и тебе чего перепадёт, женскага счастия)))
можешь у своего нищебродного дружка спросить пишу ли я под гостем!!)))) а так да ляпнул лишнего, неудобно перед лу!)))))))))))))))как ты смешон!!!со своими попытками деньгами посорить! )))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 13:47 ты завязывай бредить. где я ляпнул лишнего? за что мне должно быть неудобно? я за каждое своё слово могу подписаться.
корова, переходи на человеческий язык, тебя же невозможно понять...
странно что такой бык как ты не и понимает!!! хотя видимо ферма одна, но загоны разные!!!)))))))))))))ыыы)))))))
одно только это)))))))))))ыыы))))))) - подчеркивает насколько же ты тупенькая...
ой остренький сидит!!!! иди уже хвосты своим телкам покрути!!!
Массаж мозга 17 января 2017 г. 13:00 А еще он называл тебя жалким земляным червяком.
)))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 14:10 дая то пойду) а вот тебе, видно, давно уже никто ничего не крутил)
ну ты то что переживаешь так???? не бойся не пропаду!!! что ты так извелся весь! совету твоему подействую, накрашусь поярче да пойду!!!
larisa2011 Это ж кашмар будет, ты и еще и накрашенная!!
Лора Лу- это Лутонюшка? она то к тебе каким боком?
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 13:34
Ларисо , пойми ,приглашают когда даму в ресторан, то принято кавалеру платить а эти твои псевдо феминизмы(((( сидеть только с кошками , напиться и рыдать под Лолиту и Славу
так мы с бабами собираемся!!! при чем тут мужики то!!! че бы лу за меня платила? или анютка? а он то за всех платит твой евпат!! лошара выходит!!!
т.е. тот кто платит- тот лашара?))
ты пади еще как барнаульское динамо- как бы пожрать , напиться и девачкой остаться?)))))))))
ну а что собрался с компанией и платит за всех, а потом тут плачет что нищебродов покормил? разве это нормально? я вообще считаю что только близкий человек муж, там любовник друг может за тебя заплатить, а если мало знакомый мужчина, то уж простите, я сама в состоянии заплатить коли пошла!!!
нет я просто напиться нажраться и домой...мужчин к себе не подпускаю, потому как я благородных кровей!!! и считаю это верх распутства!
Три года питался на форумских сходняках за счет ек. На сыкономленные средства купил калину. Умный человек нигде не пропадет.
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 14:57
про то, кто платит, я тут распространяться не буду. не твоё коровье дело. если тебе гости что то сказали, то не надо меня приплетать, ок? я всё тебе в твои коровьи зенки прямо говорю. мне нет смысла что то скрывать.
мужчин ты к себе не подпускаешь?) а к тебе вообще хоть какой-то мужчина кроме кондуктора в лоховозе подходил??)) ты не приписывай себе несуществующих мужиков) ну нет таких больных, чтобы тебя как бабу расценил бы) весь твой "левак" это напиться и с такими же как и ты бабами начать лизаться)
arisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 14:57 [больше 2x лет online] [больше 1000 сообщений]
нет я просто напиться нажраться и домой...мужчин к себе не подпускаю, потому как я благородных кровей!!! и считаю это верх распутства! Источник: © ИА "Амител"
а нажраццо до блевочки и ползти на копытах домой- это ой как хорошо)) та всегда истинные леди делают)))
евпат прикинь меня даже бабы хотят!))))))))))))))) про мужиков даже не говорю, сегодня буквально еду на автобусе 65 маршрута, он всю дорогу смотрел на мои губы, буквально пожирал их взглядом, потом даже помог придержал, когда я чуть не покатилась, из-за того что в салоне пол скользкий, и между прочим парень такой что тебе даже не снилось коротышу!!!
не, раз у ж тут затронули тему про расчет за всех, то я лично подтверждаю. Лора, у тебя единовременно даже в руках такой суммы никогда не бывало, сколько было пропито и сожрано было иной раз вот сиди уже и рот не открывай, бизнесвумен, за себя она платит))))) имансипээ.. за лапшу доширак? или сок летний сад?
17.01.2017 15:26 larisa2011, прозвучало так, как будто парень вам губы придержал ))))
этот парень сидел и думал, вот сидит эта телка.. нравится же кому то .. сама страшная еще и тупая..
обезьяна, я лично только слышала истории как пили в гаражах, пивнухах, которые кстати на фотках показаны были, чет там дорогим заведением не пахнет, да и на нагорном парке вроде и вднх не было элит пивняков!!! Где вы там пили то пиво на разнолив в трешках???))))))) обезьяна не строй из себя, про то что ты с лу и кулом бухала я тоже слышала!!! так что иди банан полощи!!!
это как анекдот про женскую консультацию: - и кого только не ...(((
17.01.2017 15:30 - гость -
Не гони пургу. Я не так думал. Я думал: "Быстрее бы это недоразумение из маршрутки вылезло". А то дышать было нечем.
обезьяна ты себе этот анекдот тоже посвяти, звезда !!! суба 200 р не заплатил, так до сих пор вспоминают! )))))))) и думаю с подачи евпата!)))
Лора, ну, то что тебя там не было,это не значит , что такого не случалось)))) видимо в какой то из разов занесли тебя собаки , на беду, теперь не сотрешь.
и чего кто из себя строит? да мы пивали шампанское на соце в аллейке летом) там были лу и ку еще женаты. еще раз тебе советую следить за базаром
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:26 )))))) даже комментировать не буду) всё и так очевидно) бедная фантазирующая коровка) а у тебя с этим чуваком тантрического секаса в автобусе не случилось?)
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:32 я смотрю у тя жосские аффторитеты) лу и кул) всё, я не могу тягаться и с горя ухожу в афонский монастырь)
точка ( веранда),сибирская корона, 13, бладбахер, на первомайке кафе- не знаю как сейчас называется - это то что сразу пришло на ум. Лора никто не бухал на розлив из трешек- видимо это твоя прерогатива.
евпат просто я не сру на тех людей с которыми бухаю, это нас отличает... обезьяна а что они сейчас в разводе??? а ты бы сама не хотела последить за базаром??? чет ты вякаешь так много, тебе не кажется что наглость уже, а то рот затыкает а сама язык распускает!
17.01.2017 15:41 обезъяна
ты ее в ступор вогнать хочешь? или оправдываешься? бестолковое дело)) она все равно не поймет))
обезьяна но чет про то что платил дюха ты молчишь??? а вот евпата так приплетаешь!!!
а что сибирская короне дорогое заведение???))))))))) да там студентами паслись!!!
да и кстати зайди в хорошее настроение и галерею да посмотри, коли не веришь про трехи!)))))
да там студентами паслись!!!
5 человек. 3 кружки пива. с 18 до 22 часов. столы ломились. бггг
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:42 я где то на них насрал?)) я сказал, что они у тебя жосские аффторитеты) и раз они что то говорят, то других мнений быть не может) какая же ты ограниченная корова)
обезьяна, не надо. не видишь, что не в корову корм. это бесполезно) тупое жвачное животное не понимает людскую речь и человеческое отношение)
Хренасе срач устроили в топике про коттедж))) Опасно)))
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:45 лично я есть хоть на одной фотографии в хорошем настроении или галерее? обезьяна там есть?
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:44 да там студентами паслись!!! ****************** вот именно) ты и до сих пор пасёшься)
ек какое отношение, про свое бабло и кто платил сами начали кричать!! вот и хавай жмот! а чье мнение я должна слушать, квакена, сери или субы??? ты что гонишь чтоль??? да они за кружку пива тебе в ноги упадут и кланяться будут молясь и петь аллилуя!!! сидеть выпивать с друзьями потом назвать их нищебродами за которых заплатил??? это то конечно достойно!!!! сам себя в тупик загнал еще и меня выставляет!!! фу!!!
нда... все собрала))) лорка иди ананас примеряй, там к тебе засовывальщик пришел)))
евпат твои дорогие заведения озвучила обезьяна к ней претензии!!! конечно нету на фото, ты ж боишься!!! что такого красивого который трепется высеют, как сам делаешь над другими!!! как потом тебе это пережить!!!
Интересно, как Антон Евгеньевич держит около себя такую тупую хабалку?
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:51 я в крайний раз тебе повторяю: я не говорил про то кто платит и за кого платит. сказал один какой то гость. к нему вопросы. меня приплетать к этому не надо. я всегда тебе говорю под своим ником. хавай ты отбросы своей поганой пастью.
larisa2011 зарегистрированный 17 января 2017 г. 15:53 во-первых, ты путаешь, это были разные события. те, что есть на фото в Галерее и ХН, там меня не было. и наоборот, тогда, когда мы все вместе собирались, там никто не фотографировал. во-вторых, что то я не вижу твоих поросячьих фоток) выложи их здесь, раз ты такая мужиками "хочная") корова ты и есть корова.
larisa2011
обезьяна но чет про то что платил дюха ты молчишь??? а вот евпата так приплетаешь!!!
начнем с того, что этот человек вообще спиртное не употребляет, чего ему с вами сидеть? какой смысл? слушать пьяный бред , а потом еще и ваши бутылки оплачивать? ничего не перепутала, мать?
Serg 1 17 января 2017 г. 15:43
Серень, ну Лора сидит бакланит не по теме, во первых никого толком не знает.
вчера собздела на раз. какое тут оправдание, я говорю как есть, а Лора то что ей привиделось спьяну))
во первых никого толком не знает.
со слов и не более
а Лора то что ей привиделось спьяну
да тут и алкашки не надо. там в голове нейроны друг за друга не цепляются. вот и результат
larisa2011
а что сибирская короне дорогое заведение???))))))))) да там студентами паслись!!! ******************* перед закрытием, когда уже сибирь продали ,да вы паслись потому что там отстой был
larisa2011
а что сибирская короне дорогое заведение???))))))))) да там студентами паслись!!! ******************* перед закрытием, когда уже сибирь продали ,да вы паслись потому что там отстой был
все, кто видит этот сарай, недоумевают относительно его размеров и дизайна. теперь, когда я узнал цену, которую просят за ЭТО, стало окончательно ясно, что хозяин неадекват.
Годный срач, под пиво вобще норм заходит.
arisa2011 а чье мнение я должна слушать, квакена, сери или субы??? ты что гонишь чтоль??? да они за кружку пива тебе в ноги упадут и кланяться будут молясь и петь аллилуя!!! Источник: © ИА "Амител"
Лариса. вот за такое можно реально выхватить. остановись. я не знаю где тебя нашли, на какой помойке, но тебе лучше вообще нигде не отсвечивать больше.
лучшеб коттедж купили.. больше орали
у меня студия 20 кв.м. охота продать так чтобы на котедж хватило и еще машину типа лэнд ровера!! ну а что все продают чем я хуже!!!
В прошлом году продал 17кв квартиру, жалко было(( за 1500тыс, считай пол коттеджа если самому строить, так что все в ваших руках.
Лариса. вот за такое можно реально выхватить. остановись.
вы что бьете женщин? остановитесь
Тут бы не мешало некоторых мужичков рублём наказать за хамское отношение к женщине
мдя! я промолчу! пойду калибра с Пашей мытарить! ха-ха!